The Batman change la date de sortie

Bien qu’il devait sortir à l’été 2021, le film Batman a retardé son arrivée au cinéma de quelques mois.

Mauvaise nouvelle, le film The Batman qui sera le redémarrage du célèbre personnage de DC Comics et qui jouera Robert Pattinson, a changé sa date de juin 2021 en 1 octobre 2021.

La raison la plus évidente de ce retard est que la production s’est complètement arrêtée et compte tenu de l’incertitude quant au moment où ils pourront à nouveau tourner, ils ont décidé de retarder la première. Parce qu’ils n’avaient peut-être pas atteint la date prévue avec le film terminé. Selon tous les rapports, les grands studios vont commencer le tournage en septembre. Laissant passer l’été et mettant fin à toute l’épidémie mondiale causée par le coronavirus.

De plus, selon le réalisateur Matt Reeves lui-même, il n’avait tourné qu’un quart du film The Batman, il leur manque donc encore des mois intenses de tournage pour le terminer. À quoi il faut ajouter le montage et les effets spéciaux.

Ce mouvement peut amener d’autres studios de cinéma à modifier leurs sorties. Puisque nous verrons probablement de nombreux changements de calendrier dans les prochains mois. Mais il y aura sûrement un temps où tout reviendra à la normale.

De quoi parlera le film?

Le Batman nous montrera le héros de Gotham City dans ses premières années en tant que justicier. Avec le commissaire Gordon, ils doivent enquêter sur les meurtres perpétrés par la police. Il sera également croisé avec tous les méchants de la ville. Le réalisateur Matt Reeves a prétendu montrer une autre facette du Dark Knight, de sorte qu’il ne ressemble pas à la version Nolan ou Zack Snyder.

Le casting comprend Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard et John Turturro.

Vous voulez voir The Batman? J’espère que tant de retard en vaut la peine et le film est à la hauteur du légendaire personnage de DC Comics.