‘The Batman’ commence sa production

Après des mois de casting et des rumeurs incessantes, les caméras sont enfin prêtes à filmer ”Le batman“. Cela a été annoncé sur Twitter par le réalisateur Matt Reeves, lors du partage d’une image d’un clap orné d’une version antérieure du logo du film. Cette image est disponible ci-dessous.

La vérité est que techniquement la production du film a commencé il y a des semaines, car auparavant différentes images de scènes du film à Londres étaient déjà filtrées. Nous avons vu, par exemple, un bon nombre de figurants tels que la police de Gotham City, ainsi que plusieurs véhicules du GCPD (Gotham City Police Department). De plus, des photos d’un camion Gotham Action News et d’un camion Gotham Water & Power ont été montrées.

Comme nous l’avons annoncé, le casting sera composé de Robert Pattinson dans Batman, Zo Kravitz dans Catwoman / Selina Kyle, Paul Dano dans The Riddler (Enigma), Colin Farrell dans Oswald Cobblepot (Pingino), Andy Serkis dans Alfred Pennyworth, John Turturro dans Carmine Falcone et Jeffrey dans Gordon Gordon et Gordon dans Gordon. Récemment, la participation de Jayme Lawson et Peter Sarsgaard a également été annoncée.

“Le batman‘est en cours de développement par Warner Bros. depuis 2015, lorsque Ben Affleck a confirmé sa participation au DCEU. Mais après que Affleck ait quitté le projet, en février 2019, il a été annoncé que Matt Reeves (“ L’aube de la planète des singes ”) reprendrait le film dans lequel Robert Pattinson serait le personnage principal.

L’histoire de Reeves a été décrite comme un projet axé sur les personnages qui se concentre sur les expériences de Batman en tant que meilleur détective du monde. Le cinéaste a également déclaré qu’il s’attend à une importante “galère des méchants” dans le film.

Produit par Reeves et Dylan Clark, le directeur de la photographie nominé pour la cicatrice, Greig Fraser est directeur de la photographie pour le projet déjà tourné au Royaume-Uni et qui est sorti en salles le 25 juin 2021.

#DayOne #TheBatman cc: @GreigfraserD pic.twitter.com/kOgcsa6zX3

– Matt Reeves (@mattreevesLA) 27 janvier 2020