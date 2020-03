The Batman: Kevin Smith veut que Johnny Depp joue le Joker

Le cinéaste Kevin Smith est impatient de voir Johnny Depp prendre le rôle du Joker dans le prochain film DC, Le Batman. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’acteur était sur le point de rejoindre le casting du film en tant que dit personnage et les récents fan-arts dépeignant autant la notion de justice. Le film a déjà quelques grands noms tels que Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler) et Colin Farrell comme Penguin rejoignant Robert Pattinson dans le cadre du casting de Batman, tous des méchants. Cependant, le nom de Depp a récemment été jeté là-dedans.

L’homme de 56 ans reste l’un des visages les plus populaires à Hollywood et, en 2018, était le troisième acteur le plus rentable au monde, avec plus de 10 milliards de dollars attachés à son nom. Son rôle de Jack Sparrow dans les films Pirates des Caraïbes est peut-être l’un des meilleurs qu’il ait joué, bien que la franchise ait évolué sans lui.

En relation: L’artiste Batman: DC Concept confirme que la Batmobile présente un symbole de chauve-souris subtil

Smith, une autorité respectée sur tout ce qui concerne Batman, parlait d’un récent épisode de son podcast Fatman Beyond lorsqu’il a abordé la rumeur selon laquelle Depp serait en pourparlers pour jouer le Joker dans le film de Matt Reeves. Il a noté qu’il s’agissait d’une première en ce qui concerne la possibilité qu’un Joker soit dans The Batman, dans le contexte de Joaquin Phoenix remportant un Oscar pour son rôle de prince clown en 2019 DC a frappé Joker, un film qui a rapporté plus d’un milliard de dollars à le box-office. Smith a déclaré que Depp serait “parfait” pour le rôle du personnage qui a remporté à la fois Phoenix et le défunt Heath Ledger Oscars. Il a continué à minimiser la possibilité, mais a souligné que ce serait très amusant si Depp décrochait la pièce (s’il y en a une).

Pendant ce temps, Warner Bros.a suspendu la production de The Batman pendant 14 jours la semaine dernière en raison de problèmes de coronavirus. L’ensemble devait être déplacé de Londres à Liverpool, mais le studio a confirmé que le travail allait s’arrêter afin de promouvoir la sécurité des acteurs et de l’équipe. Ils ont également noté que personne sur le plateau n’avait contracté COVID-19, mais la situation continuera d’être surveillée.

Bien que ce soit formidable de voir Depp prendre la forme du Joker dans The Batman, c’est plus improbable que probable. Il y a déjà trois méchants impliqués – quatre si vous comptez Carmine Falcone, joué par John Turturro – et il y a le sentiment qu’un Joker serait tout simplement trop, compte tenu de son caractère engloutissant. S’il y avait quelque chose dans les rumeurs de casting, cependant, il est possible que le rôle soit petit, mettant en place une suite potentielle. Pourtant, pour l’instant, les fans devront attendre et voir si le Joker affrontera le chevalier noir de Pattinson dans Le Batman ou un futur film.

Plus: The Batman: le commissaire Gordon Actor taquine les inspirations comiques du film

Source: Kevin Smith / YouTube