The Batman, Sopranos Prequel, Shazam! 2 Toutes les dates de sortie sont repoussées

Warner Bros. a annoncé qu’ils repoussent la sortie de The Batman, initialement prévue du 25 juin 2021 au 1er octobre 2021. Le retard est dû à la pandémie en cours entraînant des retards de production ainsi qu’aux dominos d’autres films programmés pour une sortie cette année devant être repoussée et créer un carnet de commandes. Le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Batman et est réalisé par Matt Reeves.

Pendant ce temps, Warner Bros. conserve Tenet dans sa date de sortie du 17 juillet 2020, ainsi que Wonder Woman 1984 dans sa date de sortie du 14 août (après avoir été retardé de sa sortie initiale prévue en juin).

Warner Bros.a également retardé la préquelle des Sopranos, The Many Saints of Newark, du 25 septembre 2020 au 12 mars 2021.

Le roi Richard, avec Will Smith dans le rôle de Richard Williams, le père de Serena et Venus Williams, a été reporté du 25 novembre 2020 au 19 novembre 2021.

Le film actuellement sans titre d’Elvis a été repoussé du 1er octobre 2021 au 5 novembre 2021.

Le Flash est en fait déplacé d’un mois, du 1er juillet 2022 au 3 juin 2022.

Shazam! 2 a été reporté du 1er avril 2022 au 4 novembre 2022.