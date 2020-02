The Boys: qui Jeffrey Dean Morgan pourrait jouer dans la saison 3

Qui pourrait jouer Jeffrey Dean Morgan Les garçons? Basée sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson, la saison 1 de The Boys a été un énorme succès pour Amazon Prime Video et a offert une vision merveilleusement décalée et subversive des tropes de super-héros modernes. L’histoire se déroule dans un monde où les super-héros vont des égoïstes égocentriques aux meurtriers sadiques, et c’est à un petit groupe de justiciers téméraires mais aimables de remettre les “supes” à leur place.

En charge de The Boys d’Amazon est le showrunner, Eric Kripke, qui, parmi ses divers crédits, est célèbre pour être le créateur de Supernatural, agissant également en tant que showrunner sur cette série pour ses 5 premières saisons. Un membre de la distribution intégrale de cette ère surnaturelle était Jeffrey Dean Morgan, qui a joué le père de Sam et Dean, John Winchester, et l’acteur a partagé un échange Twitter intéressant avec Kripke plus tôt ce mois-ci. Après que Morgan ait publiquement félicité The Boys, Kripke a proposé de le lancer dans la saison 3 si son ancien copain surnaturel était disponible, ce que Morgan a accepté avec plaisir. En supposant que les garçons arrivent à une troisième saison (et cela devrait, compte tenu de la popularité de la première), qui pourrait potentiellement jouer Morgan en termes de personnages dérivés des bandes dessinées?

Vasilii Vorishikin, une figure qui se démarque comme l’un des principaux candidats, est mieux connu de ses amis sous le nom de Love Sausage. Un ancien super-héros russe, M. Sausage est l’un des rares super-héros sélectionnés qui agit en tant qu’allié de Butcher and the Boys, en grande partie en raison de sa nature de principe et de sa haine pour le festival d’ego d’entreprise qui sauve le monde. Possédant une super force, Love Sausage est essentiellement un Gardien Rouge perverti et bien qu’Amazon puisse vouloir atténuer certaines de ses opinions sur le respect des limites personnelles, Sausage est un personnage coloré et presque certain d’apparaître dans les 2 prochaines saisons des Boys comme la tirade de Butcher contre le soupir se réchauffe.

Jeffrey Dean Morgan pourrait parfaitement convenir à cet ancien super-héros blasé. Les fans de DC (et Morgan lui-même, dans une certaine mesure) font campagne depuis des années pour que l’acteur joue Flashpoint Batman de Thomas Wayne, car il y a un consensus général qu’il ferait bien en tant que justicier moralement ambigu qui n’a pas beaucoup de respect pour les règles. C’est en grande partie grâce à son rôle bien reçu en tant que comédien dans le film Watchmen de Zack Snyder, dans lequel il a joué un justicier plus sinistre. Certains de ces attributs sont également applicables à Love Sausage, tandis que l’humour et le fanfaron inhérents au personnage sont quelque chose que Morgan a démontré en tant que Negan dans The Walking Dead. Negan est un showman avec un goût pour la brutalité et n’a pas peur de casser un bâillon au moment le moins opportun. Si vous mélangez le comédien, Flashpoint Batman et Negan, et ajoutez une pincée de la bêtise de la marque The Boys, le résultat n’est pas trop éloigné de ce que pourrait être une saucisse d’amour en direct.

Il y a quelques autres figures des bandes dessinées de Garth Ennis que Jeffrey Dean Morgan pourrait également jouer dans The Boys, notamment Tek-Knight. En tant qu’allégorie de Bruce Wayne, Tek-Knight peut, malheureusement, être le plus proche de Morgan pour jouer le Caped Crusader à l’écran. Il est également vrai que The Boys d’Amazon n’a pas toujours respecté le matériel source lors de l’adaptation de personnages pour une action en direct. Alors que Butcher, Mother’s Milk et Homelander sont des interprétations très fidèles, Stormfront sera joué par une femme dans la saison 2, inversant le genre de l’original. Cela pourrait donner à Eric Kripke encore plus d’options pour trouver une pièce pour Jeffrey Dean Morgan.

Les garçons la saison 2 sort en 2020 sur Amazon Prime.