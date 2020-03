The Boys Star Karl Urban a une chose NSFW à dire au coronavirus

Les garçons La star Karl Urban a résumé ses sentiments à propos du coronavirus d’une manière que beaucoup peuvent accepter en ce moment. La série Amazon d’Urban a été créée en juillet dernier et le présente comme le personnage principal, Billy Butcher. Les Boys suivent Butcher et son équipe de justiciers alors qu’ils travaillent pour garder les super-héros en échec. Dans le monde de l’émission, les super-héros ne sont pas à la hauteur de leurs noms et sont plutôt corrompus par le pouvoir. La première saison de la série se composait de huit épisodes, Amazon commandant une deuxième saison avant même que la première ne soit diffusée. La saison 2 présentera Aya Cash en tant que super-héros Stormfront, que les fans ont eu un premier aperçu plus tôt ce mois-ci.

Comme Urban, ceux d’Hollywood et d’ailleurs en ont marre du coronavirus, car il est obligé de tout éviter les sorties avec des êtres chers et beaucoup de s’abriter sur place. À ce stade, le virus a perturbé pratiquement toutes les industries, y compris les cinémas. Les chaînes de théâtre à travers les États-Unis ont fermé leurs portes indéfiniment, conduisant à une demande de renflouement d’urgence du Congrès. Même avant les fermetures, cependant, les théâtres souffraient déjà. De nombreux films ont retardé leur sortie, conduisant à des creux record au box-office national. Les films qui ont différé incluent A Quiet Place Part II, F9 et Black Widow.

Connexes: les choix de visionnage de films par les gens pendant la pandémie de coronavirus sont si étranges

Urban a partagé son message sur le coronavirus sur Instagram. Il a légendé une photo de lui portant un masque facial et des gants avec “Fck u Covid 19.” Il s’est également prononcé en faveur de l’auto-isolement, tout en ne résistant pas à donner à l’appareil photo le majeur. Consultez le post d’Urban ci-dessous:

Les émissions de télévision et les films en cours ont également été affectés par le coronavirus. Beaucoup ont été obligés d’arrêter de filmer, car il est devenu plus dangereux pour les gens de se rassembler. Les fermetures ont d’abord frappé des productions à l’étranger comme Mission: Impossible 7 et The Falcon and the Winter Solider, avant d’affecter ces États. À ce stade, pratiquement tous les projets ont arrêté la production, mais il reste à voir si cela aura une incidence sur les dates de sortie. Si la pandémie de coronavirus persiste plus longtemps que prévu, les films retardés pourraient finir par prendre la place de ceux qui ont dû arrêter de filmer. Les émissions de télévision sont également dans un endroit étrange, car beaucoup ne reprendront pas la production avant la saison prochaine, leur laissant quelques épisodes en deçà des saisons complètes cette année.

Le message franc d’Urban sur le coronavirus est probablement lié à beaucoup de ceux qui se sentent frustrés et inquiets de la situation. La plupart travaillent à domicile, ne sortent que rarement et pratiquent la distanciation sociale. Le message d’Urban au virus exprime l’inquiétude et la colère que tout le monde en ressent. Heureusement, Les garçons star continue de partager des articles comme celui-ci, ce qui peut aider les gens à se sentir un peu plus connectés les uns aux autres.

Plus: Chaque film sort à la demande et est diffusé tôt en raison du coronavirus

Source: Karl Urban