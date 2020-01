The Circle: améliorations pour la saison deux | .

La version de Netflix de la téléréalité britannique Le cercle vient de terminer sa première saison après avoir couronné Joey Sasso comme vainqueur, et il est sûr de dire que le spectacle a été un succès. La perspective unique qu’il présente sur le paysage des médias sociaux ainsi que la distribution incroyablement attachante ont suffisamment porté The Circle pour bien s’intégrer dans d’innombrables listes de surveillance Netflix. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne peut pas être amélioré s’il devait revenir pour les saisons futures.

La structure générale du jeu n’a pas besoin d’ajustements. Le casting n’a pas besoin d’être changé. Presque tout a été très bien exécuté au cours de la première saison, et les domaines qui pourraient être améliorés sont rares, à tel point qu’ils ont rarement nui à la saison. Cependant, le correctif le plus notable à faire est que la série ait une ou deux personnes de moins dans son casting, ou ajoute quelques épisodes supplémentaires dans une saison afin que le public puisse mieux connaître les personnes qui sont ajoutées au jeu plus tard.

Dans cette première saison, les 10 personnes initiales à entrer dans The Circle étaient les véritables stars de la série qui se sont toutes très bien étoffées tout au long des 12 épisodes. Les trois dernières personnes à ajouter, en revanche, avaient l’impression qu’elles avaient toutes un potentiel nettement plus élevé que le petit nombre d’épisodes dans lesquels elles étaient autorisées. C’était particulièrement le cas avec Bill, qui n’a jamais eu une de ses relations avec les autres joueurs correctement mise en évidence, donc il s’est toujours senti comme une réflexion après coup. Lorsqu’il a été bloqué à la première occasion, ce n’était pas une surprise. De même, Ed avait un développement limité, donc il était prévu d’être classé dernier dans la note finale.

Les derniers épisodes précipités ont le plus affecté Sean. Elle s’est démarquée plus que Bill ou Ed en raison de son histoire de se révéler être un poisson-chat pendant le jeu, mais si le spectacle avait plus de temps, alors sa lutte menant à cela aurait pu être bien mieux construite et se sentir plus méritée . C’était toujours intéressant et mémorable, mais il y avait encore plus de potentiel. Le Cercle a fait un excellent travail pour gérer la plupart de ses acteurs, afin de faire le mieux possible avec tout le monde, il lui suffit d’un peu plus de temps.

Les seuls autres aspects à expliquer sont encore plus mineurs. Il serait bon que le spectacle ajoute quelques jeux anonymes supplémentaires pour que les gens jouent ensemble, car de nombreux moments mémorables sont venus lorsqu’ils ont été utilisés. En outre, enfin le nitpick de tous les nitpicks, mais arriver au gagnant révèle plus rapidement. Voir les joueurs restants se voir enfin face à face après la note finale était merveilleusement satisfaisant, mais les retrouvailles auraient pu attendre jusqu’à l’annonce du vainqueur. Le survivant fait au moins ce droit; vous devez à peine attendre quelques minutes après avoir vu les votes exprimés pour savoir qui gagne, et c’est ainsi que la plupart des émissions devraient le gérer.

Par ailleurs, Le cercle a connu un excellent début. C’était presque aussi bon que possible, et tant que Netflix y a foi, la série devrait être de retour pour une saison deux et, espérons-le, beaucoup plus.

