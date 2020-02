The Clone Wars entrecroise avec Revenge of the Sith

Partager

Star Wars: The Clone Wars a récemment publié la bande-annonce de sa septième saison. Dans celui-ci, nous pouvons voir qu’il y a une grande possibilité que la célèbre série animée croise enfin La vengeance des Sith.

De nombreux fans de Star Wars sauront que le troisième film (chronologiquement) de la saga, Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith, commence avec la fin de la guerre des clones; donc le dernier épisode de la série était censé Star Wars: The Clone Wars Cela prendrait fin avant ce moment. Cependant, la nouvelle bande-annonce de la septième saison se pose que les deux cadres pourraient être franchis.

Lorsque la bande-annonce a été lancée le mois dernier, la scène qui a le plus retenu l’attention est le moment où Mace Windu a prononcé les mots: “Je ressens une conspiration pour détruire les Jedi.” Windu dit la même ligne à Anakin dans Revenge of the Sith, juste avant qu’Anakin ne voie Palpatine, quelque chose qui ne finit pas bien, comme nous le savons tous.

Ensuite, Est-il possible que la septième saison de Star Wars: The Clone Wars croise l’intrigue de Revenge of the Sith? i09 a demandé directement au producteur de la série, Dave Filoni, qui a répondu: «Je ne dirai pas grand-chose à ce sujet, mais je dirai que Mace n’est pas une personne qui répète ses paroles. J’ai toujours été intéressé par l’idée de mélanger les deux histoires à la fin. J’ai toujours voulu essayer de faire savoir aux téléspectateurs ce que font Ahsoka et Captain Rex pendant les moments clés du film. »

Soyez fidèle à la franchise

Quelque chose que Filoni a dit très clairement, c’est que la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars Il protégera l’intégrité des films. “Lors de la création de cette saison, nous avons dû prendre certaines décisions. Je voulais inclure les personnages principaux, Anakin, Obi-Wan et Padmé, et je ne voulais rien faire dans les derniers épisodes qui contredise ou change ce qu’ils font dans ‘Revenge of the Sith” », A avoué Filoni. «Au lieu de cela, j’ai essayé d’explorer les personnages et de montrer leurs relations avec Ahsoka et Rex. Voyons comment ça se passe… », a-t-il clôturé.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.