The Clone Wars révèle l’origine de Fulcrum

L’épisode de Star Wars: The Clone Wars, “Old Friends Not Forgotten”, révèle l’origine du nom de code rebelle “Fulcrum”, un code qui a ensuite été utilisé par Ahsoka Tano (avis de spoiler)

Bien qu’au départ il apparaisse dans Star Wars: The Clone Wars Comme Padakan Jedi d’Anakin Skywalker, l’histoire d’Ashoka Tano s’est apparemment terminée avec son abandon de l’Ordre Jedi à la fin de la cinquième saison de la série. Cependant, le personnage est revenu par surprise dans la série animée de Star Wars: Rebels et il est révélé qu’elle est un agent de la Rébellion opérant sous le nom de code “Fulcrum”. Maintenant, avec la sortie Disney + de la dernière saison de The Clone Wars, la série a eu la chance de rattraper quelques bouts et dans l’épisode de cette semaine “Old Friends Not Forgotten”, les fans ont enfin appris l’origine. de ce nom de code.

Le titre Fulcrum a récemment été ajouté à l’histoire de Star Wars, mais est rapidement devenu un gros problème pour les fans en raison de ses implications. Les personnages qui ont utilisé le nom de code à un moment donné ont été importants dans la saga, donc lorsque le nom de code commence à apparaître, cela signifie que quelque chose de très important est sur le point de se produire. C’était vrai dans “Old Friends Not Forgotten” quand il a été révélé que Fulcrum était une fréquence secrète du sous-espace utilisée par Anakin Skywalker pour rester en contact avec les informateurs.

Étonnamment, Anakin s’attendait à ce que Fulcrum soit Saw Gerrera, ce qui signifie qu’il a également opéré sous ce nom de code. Au lieu de cela, c’est Ahsoka qui s’est approché de lui, sachant qu’un message de cette fréquence serait quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Apparemment, il continue de ressentir un attachement persistant au nom de code.

Dans le roman de 2016, Ahsoka est caché un an après que le siège de Mandalore ait été joué dans la finale de The Clone Wars. Incapable de rester assise et de regarder l’Empire s’emparer de la galaxie, elle commence à construire une petite résistance. Cela la conduit à rencontrer le sénateur Bail Organa, son vieil ami de Clone Wars et le père adoptif de Leia. Il la convainc de rejoindre officiellement la Rébellion et de coordonner son réseau de communication secret, et quand elle le fait, Ahsoka lui demande de l’appeler Fulcrum. Ahsoka a fonctionné pendant des années sous ce titre, aidant la rébellion à se consolider en une force qui pourrait véritablement menacer l’Empire.

La première saison de la série Star Wars Rebels Fulcrum a d’abord été présenté comme un agent inconnu. C’était un mystère persistant et un point de discorde croissant parmi l’équipage Ghost. La plupart d’entre eux partaient du principe qu’il s’agissait d’une petite unité de guérilla indépendante, perturbant les opérations impériales dans le système Lothal. Certains membres de l’équipage étaient en colère de découvrir que leur capitaine, Hera Syndulla, avait travaillé sous la direction de Fulcrum pour tenter de rejoindre un mouvement de résistance plus large. L’équipage avait peu de raisons de faire confiance à Fulcrum ou même de croire qu’une rébellion plus importante existait. Cependant, à un moment où le plus d’aide était nécessaire, Ahsoka a dirigé un groupe de rebelles pour aider l’équipage Ghost, se révélant comme Fulcrum.

Après la fin de son rôle dans Rebels, le titre a disparu pendant un certain temps jusqu’à ce qu’un nouvel agent commence à coder la rébellion. À ce stade, l’Empire avait déjà découvert le nom de code et savait que quiconque était Fulcrum devait être un grain de beauté. Seul quelqu’un à l’intérieur pouvait fournir aux rebelles le type d’informations qu’ils recevaient. Les deux côtés de la lutte ont été choqués de découvrir que ce nouveau Fulcrum était l’agent du Bureau de la sécurité impériale Alexsandr Kallus.

Kallus avait été un ennemi obstiné de l’équipage Ghost depuis le début, mais avait été déçu par la brutalité et le manque d’honneur de l’Empire. En outre, l’expérience d’être piégé sur une planète déserte avec Zeb, l’un des membres de l’équipage, l’a amené à former un respect réticent pour les rebelles. Sa loyauté envers les rebelles a été récompensée lorsque Kallus a été renvoyé avant qu’il ne puisse être tué et, pour le reste de la guerre, il a fièrement servi dans le cadre de la rébellion.

En dehors des événements Rebels, le détenteur du titre Fulcrum le plus notable s’est révélé être Cassian Andor de Rogue One. Bien que cela n’ait jamais été mentionné dans le film, Rogue One: le guide visuel ultime Il affirme que Cassian a utilisé le nom de code pour recruter des rebelles dans le secteur d’Albarrio. De plus, l’expérience VR de durée limitée Star Wars: Secrets de l’Empire confirme que Cassian a utilisé le nom de code lors d’une mission à Mustafar.

Disney +, diffuse la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars qui présente dans sa version originale les voix de Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Tayl .

