The Clone Wars se connectera avec Solo et The Mandalorian

Star Wars: The Clone Wars construit sa bataille finale, et il se connectera avec The Mandalorian et Han Solo: A Star Wars Story (Spoiler Warning)

L’histoire de Star Wars: La saison finale de Clone Wars est temporairement situé entre le Épisode II: L’attaque des clones y Épisode III: La vengeance des Sith, la série a servi de pièce maîtresse de l’histoire parmi les épisodes de la saga Skywalker. Cependant, alors que la septième et dernière saison de la célèbre série animée approche de son apogée finale, elle a également commencé à tisser des éléments qui la relient à Han Solo: A 2018 Star Wars Story et à la série Disney. + Le Mandalorien.

The Clone Wars a marqué le retour de Dark Maul, malgré sa mort apparente aux mains d’Obi-Wan Kenobi dans The Phantom Menace. Après avoir retrouvé son frère perdu depuis longtemps, Maul a décidé de construire sa propre base de pouvoir en coulisse qui a abouti à lui s’emparant du trône de Mandalore, une planète habitée par une race de guerriers avec son propre code d’honneur strict. Pendant ce temps, l’ancien Jedi Padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, avait abandonné l’Ordre Jedi et rencontré des passeurs et des voleurs dans les rues de Coruscant. Après un casse raté, Ahsoka a appris que Maul était revenu et était actuellement à Mandalore, ouvrant la voie à une bataille épique pour le sort de la planète.

Peut-être plus intrigants, les récents épisodes de The Clone Wars révèlent comment Maul s’est installé à la tête de l’union criminelle couvrant la galaxie Crimson Dawn. L’organisation avait joué un rôle de premier plan dans le film Han Solo 2018 en tant que syndicat qui employait Solo peu de temps après que le jeune contrebandier avait déserté l’armée impériale. Après la mort du seigneur du crime, Dryden Vos, et Han et Chewbacca ont choisi d’aider la toute jeune alliance rebelle au lieu de Crimson Dawn, il a été révélé que le chef du syndicat était Maul, toujours en vie après les événements de The Clone. Wars, opérant depuis sa planète natale, Dathomir. Avec les origines de l’aube cramoisie révélées, The Clone Wars a établi comment exactement l’ancien Seigneur Sith devient un seigneur du crime après son expulsion inévitable de Mandalore.

Le prochain siège de Mandalore entre les forces fidèles à Maul et son gouvernement contre la République galactique et les Mandaloriens cherchant à libérer le trône est un événement cataclysmique référencé directement dans la première saison de The Mandalorian. Dans les décennies qui ont suivi la libération de Mandalore, la race guerrière avait canonisé le conflit avec des chansons et des poèmes en l’honneur de l’événement historique. Alors que le personnage principal de The Mandalorian affronte l’officier impérial Moff Gideon, le commandant a nargué le chasseur de primes avec la révélation que les armes qu’il a utilisées étaient similaires à celles utilisées pour tuer de nombreux Mandaloriens pendant le conflit.

Certains détails sur le siège de Mandalore ont déjà été révélés par des versements ultérieurs dans la franchise. Les rebelles de Star Wars ont révélé que Maul avait réussi à s’échapper de Mandalore après avoir été renversé par les forces de la République dirigées par Ahsoka et le capitaine Clone Rex. Vraisemblablement toujours en charge du Crimson Dawn après la chute de son précédent syndicat criminel, le Shadow Collective, Maul aurait son revanche contre Ahsoka plus d’une décennie plus tard à Malachor avant de tenter de se venger d’un Obi-Wan en exil sur Tatooine.

Le siège de Mandalore est un événement important dans l’histoire de Star Wars, l’une des dernières batailles majeures de la guerre des clones et l’événement qui a simultanément conduit Darth Maul à se cacher et a expliqué comment Ahsoka Tano a survécu à la purge Jedi initiale. Et un événement qui a dévasté Mandalore dans une bataille épique pour le contrôle de la planète. C’est un conflit qui a fortement surgi avec la société mandalorienne pendant des décennies après sa fin.

Disney + diffuse la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars avec les voix dans leur version originale de Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi- Wan Kenobi, Katee Sackhoff en Bo-Katan et Sam Witwer en Dark Maul.

