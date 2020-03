The Conjuring: Le diable m’a obligé à le faire L’écrivain taquine un film complètement différent des deux premiers

La franchise Conjuring a fait des merveilles pour stimuler le genre d’horreur de la maison hantée, mais l’auteur du troisième film dit que cela change les choses. David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a scénarisé The Conjuring: The Devil Made Me Do It, a pris sur son compte Twitter pour répondre aux questions d’un fan et a confirmé que le nouveau film serait “un film complètement différent des deux premiers”, ajoutant, «La franchise s’étend au-delà de la formule de la« maison hantée ».»

Je n’étais pas très impliqué dans “Malignant” – tout ce que je peux dire, c’est que vous devriez le voir dès que vous en avez l’occasion.

C3 est un film complètement différent des deux premiers. La franchise s’étend au-delà de la formule “maison hantée”.

– David Leslie Johnson-McGoldrick (@bravecarrot) 21 mars 2020

Pour être honnête, les nouvelles ne sont pas entièrement surprenantes. Le nouveau film est le premier film de la franchise principale à avoir un sous-titre par opposition à un nombre signifiant son statut de suite, et regarde également une histoire très différente car elle est basée sur la participation d’Ed et Lorraine Warren au procès pour meurtre d’Arne en 1981 Cheyenne Johnson, qui serait la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre revendique la possession démoniaque comme défense.

Le film sera réalisé par Michael Chaves (La malédiction de La Llorona) et les stars Vera Farmiga, Patrick Wilson et Sterling Jerins, reprenant tous leurs rôles de Warrens et de leur fille Judy. Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook et Julian Hilliard jouent également le rôle principal dans le film qui – sauf retard de coronavirus – sortira en salles le 11 septembre.