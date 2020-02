The Dark Crystal: Revue des tactiques de l’Âge de la Résistance | .

Fans de The Dark Crystal: Age of Resistance, la série préquelle du film fantastique de Jim Henson de 1982, The Dark Crystal, attendent toujours des nouvelles pour savoir si une saison 2 aura lieu ou non. En attendant, un nouveau jeu basé sur la série Netflix Original pourrait bien suffire à ravir les fans. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est un jeu de stratégie tactique au tour par tour développé par BonusXP et En Masse Entertainment qui propose aux joueurs de diriger leur équipe de Gelfing à travers des moments cruciaux de l’histoire d’Age of Resistance (ainsi que de nouveaux événements jamais vus auparavant) alors qu’ils se battent pour s’unir les clans de Thra et vaincre les Skeksis.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est un jeu qui fonctionne très bien en tant que compagnon de la série Netflix, mais en tant que tel, le monde de Thra, ses créatures et ce qui se passera sera probablement déroutant pour ceux qui ne connaissent pas The Dark Crystal. Le récit du jeu est en grande partie un récit de la seconde moitié de la saison 1 d’Age of Resistance, avec quelques scènes supplémentaires incluses tout au long pour permettre des niveaux et des ennemis plus variés. En tant qu’adaptation d’histoire, Tactics est bon mais pas génial, et ce n’est certainement pas la façon recommandée de découvrir l’histoire de The Dark Crystal. Les scènes découpées ressemblent plus à des panneaux de bandes dessinées, et bien qu’elles soient de belles illustrations, elles sont un départ brut des décors et des marionnettes époustouflants du spectacle. Ils ne sont pas non plus très évocateurs du style de l’artiste Brian Froud, qui, compte tenu du caractère fondamental de son travail pour The Dark Crystal, aurait été un choix judicieux. Cela ressemble également à une occasion manquée de ne pas inclure l’un des merveilleux acteurs de la voix d’Age of Resistance, même à titre limité. Tactics fait cependant un bien meilleur travail pour traduire l’apparence de The Dark Crystal avec ses modèles de personnages, ses menus et ses niveaux de jeu. De plus, l’écriture est vraiment forte, donc même si les personnages ne parlent pas réellement, il est facile de les imaginer dire les lignes.

Comme son nom l’indique clairement, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est un jeu de stratégie tactique où les joueurs guideront une équipe de personnages autour d’une grille, combattant les ennemis et évitant les risques environnementaux dans un gameplay au tour par tour. En ce sens, il est similaire à la série Fire Emblem ou au récent jeu indépendant, Wargroove. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans l’histoire, ils gagnent plus de héros – ce qui pour Dark Crystal: Age of Resistance, signifie des personnages principaux comme Rian, Brea, Deet et Hup. Vous collecterez également divers Gelfling des différents clans – Drenchen, Spriton, Douson, etc. – et tous auront des capacités uniques. Par exemple, Drenchen est résistant au poison. Accomplir des missions d’histoire ainsi que des rencontres répétables nivelleront les héros, déverrouilleront de nouvelles capacités et des points dans un système de travail étonnamment robuste et gagneront des perles, la monnaie du jeu qui est dépensée pour acheter de nouvelles armes, armures et babioles.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics peut être aussi difficile et impliqué que le joueur le souhaite, avec trois niveaux de difficulté et un nouveau mode Game + qui devient disponible après avoir battu le jeu pour une expérience encore plus difficile. Jouer à travers les niveaux eux-mêmes est assez simple pour quiconque est familier avec les jeux de stratégie basés sur la grille, mais même pour les joueurs inexpérimentés, Tactics explique clairement les bases. Il rappelle également très tôt aux joueurs de vérifier régulièrement les capacités et l’équipement de leur groupe, créant l’habitude de les mettre à jour avant qu’il ne devienne absolument nécessaire pour gagner des batailles aux niveaux supérieurs. Pourtant, alors que Tactics se rend accessible aux joueurs nouveaux dans le genre, cela ne signifie pas que ses batailles sont des promenades complètes. Les batailles récompensent les joueurs pour leur patience et doivent être traitées comme une partie d’échecs, en pensant à quelques pas en avant et en gardant toujours une trace du moment où leurs héros – mais surtout les ennemis – iront ensuite.

C’est dans ces batailles (dont Tactics propose 50 missions uniques en plus du mode New Game + susmentionné) que Tactics est le meilleur pour recréer l’expérience de The Dark Crystal: Age of Resistance. Chaque Gelfing – ou Podling ou Fizzgig, compte tenu de la configuration de votre groupe – a un rôle ou une situation pour laquelle il convient le mieux, que ce soit en raison de son travail, de ses statistiques ou de ses capacités. Les ennemis viendront également avec une variété d’attaques et de capacités qui sont traduites avec précision du spectacle. Par exemple, les Armorlings ont une défense élevée et peuvent même l’augmenter avec un buff. C’est avec les Skeksis, cependant, que Tactics réussit vraiment, ce qui en fait des boss difficiles et difficiles à éviter jusqu’à ce que tous les autres ennemis soient vaincus et qu’un joueur puisse concentrer son équipe uniquement sur eux. Tout comme dans le spectacle, il faut plusieurs Gelfing et leurs alliés pour vaincre un Skeksis.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est un jeu conçu pour les fans de la série Netflix, il est donc dommage que sa sortie arrive des mois après la première de la série. Bien qu’il soit probable que Tactics soit globalement un meilleur jeu en raison du retard, il est difficile d’ignorer le fait qu’une diffusion plus proche de l’émission aurait été bénéfique. Pourtant, les fans recherchant désespérément des nouvelles de la saison 2 d’Age of Resistance seront, espérons-le, momentanément satisfaits de ce que Tactics a à offrir. Pour un jeu lié à une émission de télévision, il est remarquablement bien conçu, et à seulement 19,99 $, il a beaucoup à faire. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est un jeu de stratégie étonnamment solide accessible aux nouveaux arrivants mais toujours difficile, et il utilise son matériel source pour créer une expérience que les fans de Dark Crystal apprécieront.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC / Mac. Un code de téléchargement de Switch a été fourni à . à des fins d’examen.