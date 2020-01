The Elder Scrolls 6 recrute des développeurs pour de nouvelles fonctionnalités et le comportement des joueurs

The Elder Scrolls VI est probablement encore loin, mais la production augmente évidemment à Bethesda Game Studios, car l’équipe embauche maintenant des personnes qui peuvent faire de nouvelles fonctionnalités clés et une expérience utilisateur améliorée une réalité dans le prochain jeu. Ces positions désormais ouvertes confirment que le prochain Elder Scrolls est encore assez tôt dans sa production, mais toute nouvelle sur l’état de son développement est une bonne nouvelle.

En termes simples, 2019 n’était pas l’année de Bethesda, et ce n’est pas comme si le studio avait fait sa réputation en descendant. L’année a été truffée de controverses plus auto-infligées que la plupart des pièces d’armure de bandit rouillé Fallout avec des trous de balle, avec un flux inutilement constant de dérapages Fallout 76 scandaleux inondant le cycle des nouvelles sur les jeux et le lancement non sollicité de The Elder Scrolls: Blades, un une saisie d’argent mobile gratuite, décourageant même les plus fervents des fans de Bethesda. Pour clore la pire année de la société en termes de relations publiques, le soutien à Bethesda pour le genre de jeu de cartes à collectionner lucratif, The Elder Scrolls: Legends, a été mis sur la glace indéfiniment. Dire que les fans du célèbre développeur ont besoin de quelque chose à regarder en 2020 et au-delà serait un euphémisme.

En relation: Le nouveau chapitre de Greymoor en ligne de Elder Scrolls revient à Skyrim Blackreach

Maintenant, il semble que certaines de ces bonnes nouvelles bien nécessaires soient enfin arrivées dans une poignée d’offres d’emploi intéressantes sur le site Web de la société mère de Bethesda, Zenimax. Parmi les listes dont Bethesda a besoin, il y a quelques spots de programmation importants, qui sont nécessaires pour “la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités de gameplay: comportements des joueurs et des personnages, mécanismes de combat et de pouvoirs, interface utilisateur, etc.”, ainsi que pour aider le studio pionnier le long du «développement de RPG pour PC et consoles». Ils recherchent évidemment également “un éditeur vidéo expérimenté, créatif et énergique” capable de créer des bandes-annonces de jeux vidéo de premier ordre, ce qui indique le besoin imminent de la société de montrer un titre à venir aux fans.

Bethesda est évidemment bien connue pour ses RPG multi-plateformes avec “la mécanique de combat et de pouvoirs” (après tout, Fallout 3 a été largement critiqué pour jouer comme un Elder Scrolls re-skin avec des pistolets), mais le timing de ces publications de programmeurs coïncide aussi commodément avec ce que l’on sait jusqu’à présent sur l’état de développement précoce de The Elder Scrolls VI. En outre, Bethesda devrait viser une fenêtre de sortie de vacances 2020 pour son tout nouvel IP, Starfield, qui est un titre de lancement de la Xbox Series X selon la rumeur. Il semble donc beaucoup plus probable que l’éditeur vidéo recherché préparerait du matériel promotionnel pour un Starfield presque complet plutôt que des premières images alpha de The Elder Scrolls VI. Bien que Bethesda ait pu garder ses lèvres collectives scellées sur Fallout 4 jusqu’à quelques mois seulement avant son lancement, aucun développeur n’est capable de cacher la quasi-totalité du travail mis dans un projet aussi massif qu’une nouvelle entrée principale d’Elder Scrolls.

Comme toujours, la patience est le nom du jeu pour ceux qui aspirent à explorer de nouvelles terres à Tamriel tout en errant d’une quête à l’autre. Heureusement, les recrues potentielles de Bethesda indiquent que The Elder Scrolls VI se ressaisit lentement mais sûrement et, espérons-le, le public de son créateur se tient à ses côtés.

Suivant: Fallout 76 Wastelanders Info: à quoi s’attendre de la nouvelle mise à jour

Source: Zenimax Jobs