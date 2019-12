The Eternals: Kevin Feige met l'accent sur la fidélité à la bande dessinée

"J'adore votre côté cosmique et j'adore ces belles histoires d'expansion des galaxies."

Les livraisons du MCU (ainsi que de nombreuses adaptations de films) ont tendance à se livrer à des licences créatives qui les marginalisent – dans une plus ou moins grande mesure – des dessins animés qu'ils adaptent. La vérité est que le public est partagé, de façon récurrente, entre ceux qui préfèrent les reconstructions littérales et ceux qui célèbrent l'innovation. Dans le cas de Eternals, il y aura sûrement des écarts narratifs qui correspondent aux événements passés et aux plans futurs de l'univers Marvel, mais Kevin Feige garantissait déjà une fidélité particulière aux bandes dessinées homonymes.

Dans une conversation tenue il y a quelques jours avec Buzzfeed Brésil, le président de Marvel Studios a avoué son admiration pour Jack kirby, Artiste américain qui sortira en 1976 la première bande dessinée sur l'Eternel. Kevin Feige a défini le créateur de Eternals comme quelqu'un de "surprenant" et "visionnaire", et sur ses bandes dessinées, il a ajouté ce qui suit:

«J'adore son côté cosmique et j'aime ces grandes histoires d'expansion des galaxies, et c'est essentiellement ce que nous parions avec (le film) Eternals. En même temps, ce qu'il a fait (Kirby), et ce qui rend Marvel merveilleux, c'est que c'est à la fois une grande histoire cosmique et une histoire très humaine.

Dans cette même interview, le directeur créatif de Marvel Entertainment a défini Scarlett Johansson comme une personne "emblématique" dans le rôle de Black Widow, il était donc important d'ouvrir la phase 4 du MCU avec son film solo. D'autre part, il a été interrogé sur le film de super-héros que Martin Scorsese pouvait réaliser, et Feige a simplement répondu qu'il l'inviterait d'abord à regarder des films appartenant au genre.

Eternals, actuellement en tournage, a la direction de la cinéaste sino-américaine Chloé Zhao. Parmi ses acteurs figurent des célébrités telles que Richard Madden (Ikaris), Angelina Jolie (Thena), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajak) et Kit Harington (Black Knight). Il atteindra les cinémas 6 novembre 2020.

