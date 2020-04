The Fantastic Four pourrait avoir le retour d’un grand réalisateur

Partager

Marvel prévoit le nouveau film Fantastic Four et a déjà un réalisateur en tête pour le redémarrage de ces personnages bien-aimés.

Il y a quelques jours, la nouvelle a été annoncée que John Krasinski négocie avec Marvel pour jouer dans The Fantastic Four en tant que Reed Richards. Mais maintenant, les rapports suggèrent qu’ils parlent également avec un réalisateur qui a déjà travaillé pour Marvel Cinematic Universe.

Kevin Feige veut signer Joss Whedon, même si, pour l’instant, ils n’ont qu’une petite approche, il semble que les deux parties soient disposées à se comprendre.

Joss Whedon a réalisé deux tranches de l’UCM, Les Vengeurs (2012) et Avengers: l’ère d’Ultron (2015). Quand il a quitté Marvel, il semble que la relation n’était pas la meilleure, car ils lui ont imposé de nombreuses idées à ajouter dans son deuxième film. De plus, il voulait à tout prix inclure Spider-Man, mais ils ne l’ont pas quitté, car ils n’avaient pas les droits du film, bien qu’un an plus tard, Spider-Man ait apprécié dans Captain America: Civil War (2016).

De Marvel à DC Comics et maintenant de retour à Marvel.

Après avoir rompu avec Marvel, il est allé à DC Comics et a commencé à préparer un film Batgirl qui n’a jamais été présenté. Depuis qu’il a dû remplacer Zack Snyder dans Justice League Le résultat n’a convaincu quasiment personne et depuis lors il n’est pas revenu à la réalisation, il n’a travaillé que comme producteur ou scénariste de plusieurs projets. Il ne faut donc pas manquer la possibilité de faire Les quatre Fantastiques.

Jusqu’à récemment, il semblait peu probable que DC Comics et Marvel échangent des acteurs et des réalisateurs, mais James Gunn a déjà montré qu’il pouvait diriger Suicide Squad (2021) et Gardiens de la Galaxie. Joss Whedon pourrait donc faire de même avec The Fantastic Four. Un film que les fans de Marvel attendent depuis longtemps et qui correspond très bien au style du réalisateur.

