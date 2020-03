The Farewell: Blu-ray Review

Nous analysons à Cinemascomics le Blu-Ray de The Farewell, l’histoire attachante récompensée au Sundance Festival



Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale du Blu-Ray de The Farewell, une production sino-américaine, distribuée dans notre pays par Vertigo Films et avec Awkwafina (Ocean’s 8). Le film, qui est maintenant disponible sur DVD, Blu-Ray et format domestique, a été récompensé dans de nombreux festivals, soulignant le prix du public au Sundance Festival et le Golden Globe de la meilleure comédienne pour Awkwafina; ainsi que plusieurs nominations, telles que les BAFTA Awards du meilleur film en langue étrangère, et celles reçues dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien pour la performance de Zhao Shuzhen en tant que Nai Nai aux Independent Spirit Awards et par la Critics Association of Les anges.

Le film est écrit et réalisé par Lulu Wang (à titre posthume) et présente Zhao Shuzhen comme Nai Nai, Awkwafina comme Billi, X Mayo comme Suze, Lu Hong comme Little Nai Nai, Lin Hong comme docteur Wu, Tzi Ma comme Haiyan , Diana Lin comme Lu Jian, Yang Xuejian comme M. Li et Becca Khahil comme Shirley, entre autres.

Basée sur un vrai mensonge, cette fable amusante et réconfortante raconte l’histoire de Billi (Awkwafina), né en Chine mais élevé aux USA. À contrecœur, il retourne à Changchun pour découvrir que toute la famille sait que sa grand-mère bien-aimée Nai-Nai a des semaines à vivre. Et ils ont également décidé de ne pas le dire à la vieille femme. Par conséquent, elle tentera de profiter de ces derniers moments ensemble, mais pour que la matriarche ne soupçonne pas qu’ils rencontrent l’excuse d’un mariage soudain, événement parfait pour unir la famille dispersée à l’étranger. Alors que Billi navigue dans un champ de mines des attentes de la famille, et contenant le désir de dire la vérité à sa grand-mère, elle découvrira qu’il y a beaucoup à célébrer: une occasion de redécouvrir le pays qu’elle a laissé lorsqu’elle était enfant, la merveilleuse façon de faire face à la vie de leur grand-mère et les liens qui continuent à les unir au-delà de ce qui n’est pas dit.

De cette façon, nous allons analyser la version Blu-Ray de The Farewell, qui dure 100 minutes et a l’audio en version originale (anglais et chinois) et l’espagnol au format audio DTS HD 5.1 et les sous-titres en espagnol; et aspect d’image 2:39 et 16/9. Nous espérons que vous apprécierez le film autant que nous. Ainsi, nous nous sommes mis au travail pour découvrir tout ce que cette édition domestique cache, avec une analyse sans spoilers.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de The Farewell Blu-Ray, désormais disponible en Blu-Ray, DVD et format numérique et en location, grâce à Vertigo Films; pour le ramener à la maison et le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois en version originale et doublée en espagnol.

