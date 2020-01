The Finest Hours est-il une histoire vraie? Disney blockbuster nous ramène à 1952! – HITC

Le cinéma est l’un des moyens les plus puissants de documenter le passé.

C’est bien de voir The Finest Hours diffusé à la télévision, mais est-ce une histoire vraie?

Il y a beaucoup de grands acteurs aujourd’hui, dont certains peuvent nous encourager à regarder un film basé sur leur seule participation. Vous avez les goûts de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, Tom Hanks… nous pourrions continuer.

D’un autre côté, il y a des performances incroyables qui, étonnamment, ne sont pas aussi bien considérées que nous nous y attendions. Un tel acteur est Chris Pine.

Le joueur de 39 ans nous a beaucoup impressionnés dans des efforts tels que Wonder Woman, Hell ou High Water et la récente série Star Trek. L’une de ses meilleures performances vient des Finest Hours, dans lesquelles il incarne Bernie Webber. Avec un casting de soutien mettant en vedette Ben Foster (Hostiles), Casey Affleck (Manchester By the Sea) et plus, il réalise un travail formidable.

Alors jetons un œil au film plus loin!

L’acteur Chris Pine arrive à la première de Disney’s ‘The Finest Hours’ au TCL Chinese Theatre le 25 janvier 2016 à Hollywood, Californie.

Les meilleures heures

Le film de 2016 relate la garde côtière alors qu’elle tente une mission de sauvetage dangereuse au large de Cape Cod, à la suite de la destruction de pétroliers.

Il est venu avec l’aimable autorisation du réalisateur Craig Gillespie, qui est certainement un cinéaste à noter.

Il a fait ses armes sur le premier long métrage de réalisateur M. Woodcock et aussi le rom-com Lars et la Real Girl avec Ryan Gosling cette même année. Cependant, il est loin d’être limité à la comédie, comme il l’a prouvé avec son troisième long métrage, Fright Night 2011 – un remake mêlant l’horreur à la comédie.

Craig a également dirigé Million Dollar Arm et a ensuite dirigé I, Tonya avec Margot Robbie après The Finest Hours.

The Finest Hours est-il une histoire vraie?

Oui!

The Finest Hours est une histoire vraie.

Il ramène le public à 1952 et raconte le moment historique où la Garde côtière américaine a sauvé l’équipage du SS Pendleton.

La vidéo ci-dessous dresse un portrait rapide mais convaincant des événements:

Que s’est-il réellement passé?

Le film est plutôt fidèle à la source qui décrit le sauvetage, Michael J. Tougias et Casey Sherman, livre de 2010 The Finest Hours: The True Story of the U.S.Coast Guard’s Most Daring Sea Rescue.

Selon Time Magazine, le pétrolier Pendleton T2 qui s’est divisé en deux au large des côtes de Cape Cod lors d’un désastre n’a pas subi de fracture l’année précédente et a étonnamment passé l’inspection un mois avant la redoutable tempête. C’est un homme du nom de Chris Bridges qui a réalisé pour la première fois qu’il avait été divisé en deux et l’équipage a rapidement appris le danger.

Mel Gouthro (l’ami de Bernie) s’est en effet porté volontaire. Cependant, il était trop malade. Les quatre hommes qui étaient allés ne s’étaient pas réellement entraînés ensemble, ce qui en faisait une tâche encore plus intimidante.

The Finest Hours joue avec certains détails, notamment Bernie et Miriam qui approchent de l’engagement, mais c’est tout simplement la manière hollywoodienne!

Dans d’autres nouvelles, découvrez la distribution de Ladhood.