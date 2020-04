The Flash’s 1990 Show References Créer un trou de tracé de flèche

CW’s Le flash fait beaucoup référence aux années 1990 La série Flash, et les hommages ont créé un trou d’intrigue Arrowverse. La précédente série Flash s’est déroulée de 1990 à 1991 et est en quelque sorte le grand-père de l’Arrowverse. Depuis la première saison, la série The Flash de CW a commencé à ramener John Wesley Shipp dans le rôle d’Henry Allen, le nouveau père de Barry Allen. Au fil du spectacle, les références se sont approfondies. En conséquence, il est désormais difficile pour les téléspectateurs de savoir si les événements de la série précédente sont des canons dans l’Arrowverse, et s’ils le sont, sur quelle Terre ils se sont produits.

John Wesley Shipp a également joué d’autres rôles importants dans The Flash. Après que Hunter Zolomon a été révélé comme une fraude, il a été révélé qu’il était le vrai Jay Garrick de Earth-3. Dans le crossover Elseworlds, il est apparu sous le nom de Flash des années 1990, confirmant que cette émission faisait partie du multivers. Ce croisement comprenait la destruction de la Terre-90, bien que Barry Allen ait survécu assez longtemps pour se sacrifier dans Crisis on Infinite Earths dans le cadre de la création du nouveau multivers.

Connexes: The Flash: The Reverse-Flash Storyline Retcons Season 1

Avoir la version Shipp de Barry Allen de la série des années 1990 crée cependant des contradictions dans l’histoire de l’Arrowverse. Les événements de The Flash (1990) sur Terre-90 sont assez simples, mais ces événements se sont également produits ailleurs. Pourtant, la saison 1 de The Flash (2014) a fait un certain nombre de références spécifiques aux événements de la série 1990, ce qui signifie que beaucoup de choses se sont passées d’une manière ou d’une autre sur les deux Terres. Cela soulève la question de savoir si elles se sont produites ou non dans le nouveau multivers.

Le fait que Shipp joue Henry Allen était une référence amusante pour les fans de l’émission originale. Au cours de la saison, The Flash a ramené plus d’acteurs de la série précédente pour reprendre leurs rôles comme les mêmes personnages de la série des années 1990, mais ont placé, de manière appropriée, des décennies dans leur avenir. Tina McGee, d’Amanda Pays, est actuellement scientifique au Mercury Labs, et Tony Bellows de Vito d’Ambrosio est devenu le maire de Central City, pas un officier de police. Les scénaristes ont même fait revenir Mark Hammill en tant que Trickster, avec la même trame de fond – à l’exception d’être attrapé par la police plutôt que par The Flash. Tout cela implique que l’histoire de Earth-1 Central City est très similaire à la série Flash des années 1990 à grands traits, juste sans Barry Allen en 1990.

Le crossover Elseworlds a changé les choses. Le croisement a amené Barry Allen de John Wesley Shipp dans la continuité en tant que Earth-90. Tous les événements de la série Flash de 1990 se sont produits sur Terre-90 exactement comme ils l’ont fait dans cette émission, jusqu’à la réutilisation de séquences de l’émission comme flash-back dans Crisis on Infinite Earths. Cela fait partie de la continuité et suggère également que la Terre-1 et la Terre-90 sont très étroitement liées, ayant des événements très similaires dans leur histoire.

Alors que le multivers était initialement une solution aux contradictions de continuité, après la crise il y a un trou de complot. Maintenant que les Terres se sont toutes effondrées dans Earth-Prime, que s’est-il passé dans le passé de Earth-Prime? L’histoire de Earth-1 semble être sur laquelle est basée probablement l’histoire de Earth-Prime, alors peut-être que cette version des événements est ce qui est maintenant canonique. Il n’y a plus de Terre et de doppelgängers alternatifs, donc il faut avoir la bonne histoire.

La confusion vient encore plus loin que la récente allusion à Jay Garrick après la crise. Cela semble mettre Jay Garrick sur Earth-Prime, ce qui signifie qu’il est le personnage de John Wesley Shipp qui existe sur cette Terre. S’il n’y a pas de doppelgängers sur Earth-Prime et que Jay Garrick est là, alors qui était Henry Allen? Est-ce à dire qu’il y avait des speedsters avant Barry Allen? Cela soulève beaucoup de questions sans réponse claire, creusant des trous dans notre compréhension de l’Arrowverse post-crise. Le Flash a fait de nombreuses références à la série Flash des années 1990, mais en intégrant le Flash des années 1990 au multivers, Le flash a créé une confusion de continuité. Après la crise, l’Arrowverse ne fait que devenir encore plus confus, ce qui ne permet pas de savoir quelles parties de l’histoire sont encore de l’histoire et qui existe dans le nouveau Earth-Prime.

Suivant: Le Flash: quelle saison 6 [SPOILER] Moyens pour l’avenir d’Arrowverse