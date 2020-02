The Good Place: 10 citations les plus pertinentes sur l’amour

Alors que le spectacle se concentre fortement sur l’éthique et les conflits intérieurs, en jetant un coup d’œil à de graves problèmes psychologiques et éthiques, The Good Place est au cœur de l’amour. Que ce soit l’amour entre une mère et son enfant, entre amis ou entre partenaires.

Il y a un grand accent sur cela tout au long de la série, et cela conduit à des scènes vraiment incroyables. Les moments romantiques du spectacle fonctionnent très bien, et ils peuvent vous faire rire hystériquement à un moment, et pleurer émotionnellement le suivant.

Bien qu’il y ait beaucoup de théories éthiques diffusées dans le spectacle qui ont beaucoup de sens, il y a aussi d’énormes citations sur l’amour. Voici les 10 citations les plus pertinentes sur l’amour de l’émission.

10 “Tout ce qui compte, c’est ce qui est dans votre cœur.”

Il s’agit d’une citation facile à comprendre dans l’émission, car elle n’a pas seulement besoin d’être basée sur l’amour pour fonctionner. L’idée de cette citation peut être basée sur absolument n’importe quoi, car il est littéralement vrai que tout ce que vous croyez dans votre cœur est le plus important.

En matière d’amour, c’est particulièrement vrai. Si vous avez un instinct instinctif qui vous attire vers une personne, c’est généralement la bonne voie à suivre, en suivant votre cœur.

9 “Parfois, lorsque vous vous sentez impuissant, le secret est d’aider quelqu’un d’autre.”

Cette citation vient de Michael, qui donne certainement beaucoup de sagesse tout au long du spectacle. Il n’est peut-être pas humain et a peut-être commencé comme un démon, mais au fond, c’est une personne très sage et serviable qui ne veut que ce qui est le mieux pour les autres.

C’est pourquoi cette citation est si géniale, il s’agit avant tout d’être désintéressé. Montrer que vous devez parfois aider les autres afin de vous aider a beaucoup de sens et fonctionne parfaitement pour toute relation amoureuse. Il s’agit de travailler en équipe et de garder le moral les uns des autres, et cette citation est certainement une bonne chose à vivre sur ce front.

8 «Parfois, une faille peut rendre quelque chose de plus beau.”

Tahani éclate avec cette ligne dans la première saison de The Good Place, et c’est incroyablement vrai et peut certainement être raconté à n’importe qui. Les personnes qui sont souvent amoureuses ne voient pas les imperfections ou les défauts de l’autre, et elles ont tendance à les considérer toutes comme positives.

La raison en est que l’amour est le sentiment écrasant et qu’il prend le dessus en pensant à tout ce qui est négatif pour l’autre. C’est quelque chose que tout le monde devrait comprendre, car cela rendrait certainement le monde beaucoup moins cruel parfois.

7 “Elle fait tomber la basse dans mon cœur.”

Y a-t-il quelque chose de mieux qu’une grande citation d’amour de Jason Mendoza? Vous constaterez que presque tout ce qu’il dit est incroyablement comparable, principalement parce qu’il ne pense pas trop aux choses avec des théories pour le soutenir. Il parle du fond du cœur et c’est facile à comprendre.

Tout le monde a rencontré cette personne qui fait tomber la basse dans son cœur, car c’est à ce moment précis que vous savez que vous êtes amoureux. De plus, qui n’aime pas le fait que Jason ramène tout à la musique?

6 “Autrement dit, nous ne sommes pas seuls.”

En discutant des liens que les humains partagent les uns avec les autres, Chidi fait ressortir cette excellente citation qui donne certainement beaucoup de matière à réflexion. Il est incroyablement vrai que les gens ne vivent pas seuls, et c’est quelque chose que beaucoup de gens ont parfois besoin d’entendre.

L’idée que vous n’êtes pas seul est quelque chose qui est très facile à comprendre, qu’il s’agisse d’un lien d’amour avec un ami, un frère ou une partenaire. Il y a toujours quelqu’un à qui parler dans les moments difficiles, c’est pourquoi cette citation est si géniale.

5 “C’est juste avoir assez de temps avec les gens que vous aimez.”

Cette citation vient de Chidi discutant de ce que The Good Place signifie vraiment et représente, l’homme éthique décidant qu’il s’agit simplement de passer du temps avec des gens que vous aimez. C’est ce qui rend la vie si belle quand vous trouvez cette personne spéciale et ce groupe spécial d’amis.

C’est une citation à laquelle tout le monde devrait pouvoir s’identifier, même si nous n’avons aucune idée si quelque chose comme The Good Place existe vraiment. Il s’agit de trouver cet amour dans la vie, pour rendre votre séjour sur Terre aussi agréable que possible.

4 “Les gens s’améliorent lorsqu’ils reçoivent de l’amour et du soutien extérieurs.”

The Good Place vise à améliorer les gens par leurs comportements et cette citation fait certainement cela. Michael est également incroyablement précis avec ce qu’il dit ici, c’est quelque chose avec lequel tout le monde peut s’identifier car les gens s’améliorent vraiment lorsqu’ils obtiennent l’amour des autres.

La raison en est qu’ils sont moins susceptibles de craindre d’autres choses, car une personne travaille parfois comme couverture de confort. Cela peut conduire à beaucoup de positivité dans la vie de quelqu’un, et c’est toujours important pour les autres de s’en souvenir.

3 “Si les âmes sœurs existent, elles ne sont pas trouvées. Elles sont faites.”

Les âmes sœurs sont quelque chose dont on discute beaucoup dans The Good Place, et c’est un sujet qui divise beaucoup de gens. Certains croient qu’ils sont réels et que tout le monde en a un, tandis que d’autres ne peuvent tout simplement pas y adhérer.

Cependant, la citation de Michael à leur sujet pourrait juste frapper le clou sur la tête d’une manière à laquelle tout le monde peut s’identifier. Bien sûr, trouver une âme sœur peut sembler impossible, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler à en faire quelqu’un si vous tombez amoureux.

2 “Si vous aimez quelqu’un, libérez-le.”

Parfois, l’amour peut être incroyablement cruel et difficile, et la meilleure chose à faire pour les gens est de se séparer. Cependant, arriver à cette conclusion n’est certainement pas une tâche facile, mais c’est pourquoi cette citation est tellement comparable, car, à long terme, c’est la bonne chose à faire.

Tahani apporte cette citation à l’émission et elle est incroyablement émotionnelle car tout le monde peut s’y comprendre. La plupart des gens ont vécu une relation qu’ils voulaient travailler, mais ce n’est tout simplement pas pour une raison ou une autre, et les gens ont dû laisser partir quelqu’un, même s’ils pensaient que ce n’était pas bien.

1 “Quand quelque chose arrive, tu dois le verrouiller!”

Y a-t-il une citation plus pertinente sur l’amour que celle-ci? Jason n’est pas connu pour avoir présenté des citations incroyablement intelligentes ou philosophiques tout au long de la série, mais il propose des lignes fantastiques faciles à connecter.

Parce que ce que Jason dit vient du cœur, c’est très facile à comprendre. Ce n’est pas trop compliqué ou plein d’éthique, c’est juste simple et pertinent. Lorsque vous trouvez cette personne stupide dans votre vie, vous savez maintenant quoi faire … verrouillez-la!

