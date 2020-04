The Goonies 2 a déjà un script et le film se réalisera

Partager

Après une longue attente, il semble qu’ils lanceront The Goonies 2, la suite du film mythique de 1985.

Producteur Adam F. Goldberg (créateur de The Goldbergs) a eu beaucoup de temps pendant la quarantaine et il semble que c’était suffisant pour terminer un script secret sur lequel il a écrit Les Goonies 2. En outre, il a plaisanté en disant qu’il rivalise avec Josh Gad, l’acteur qui a récemment accueilli un rassemblement numérique de la distribution originale du film de 1985 pour recueillir des fonds pour l’aide contre COVID-19.

«Je rivalise avec Josh Gad en tant que fan des Goonies. Depuis 9 ans, j’écris secrètement la suite pour le plaisir. C’est mon chef-d’œuvre. J’ai même eu une grande réunion prévue avec Richard Donner, mais elle a été annulée en raison de l’enfermement. Les Goonies 2 se produiront lorsque la vie reprendra. Promesse ». Adam F. Goldberg a commenté.

En regardant l’image du script qu’il a partagé, nous pouvons voir qu’il l’a intitulé: “The Goonies II: Never Say Die”. Pour l’instant, nous ne savons pas si d’autres enfants seront les protagonistes ou si nous verrons le casting original maintenant à l’âge adulte. Mais ce qui est clair, c’est que ce script pour la suite devra être à la hauteur de la magie de l’écrivain. Chris Columbus. Car Les Goonies 2 La mission est de plaire tellement aux fans du film original, qu’il sera très exigeant et aux nouvelles générations de téléspectateurs. De nombreuses franchises ont essayé et peu ont réussi.

Steven Spielberg, le producteur exécutif du film original, a déclaré que l’équipe créative revoyait de temps en temps l’idée d’une suite avant de la rejeter.

“Chris Columbu, Richard Donner, Lauren Shuler Donner et moi avons eu beaucoup de conversations à ce sujet, et tous les deux ans, nous avons une idée pour The Goonies 2, mais cela ne tient pas”, a-t-il révélé. Steven spielberg. “Le problème est que la barre est si haute. Je ne pense pas que nous aurions pu trouver une idée meilleure que le film des années 80. »

Pensez-vous que le moment est venu de sortir The Goonies 2? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

