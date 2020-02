The Hunt obtient une nouvelle date de sortie, la bande-annonce vend sa nature controversée

The Hunt était le film le plus controversé que personne n’a vu l’année dernière, et maintenant il a une deuxième chance de vivre avec une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie. Blumhouse et Universal Pictures ont publié une nouvelle bande-annonce et une affiche pour le thriller d’action satirique, qui a été abandonné l’année dernière à la suite de plusieurs tournages de masse. Le film, qui présente un groupe d’élites libérales qui rassemblent des conservateurs pour les traquer dans l’histoire classique du jeu le plus dangereux, a fait la une des journaux lorsqu’il a été critiqué par des médias et des personnalités conservatrices à la suite des tirs, ce qui a conduit à sa être tiré.

Universal a apparemment repensé sa stratégie, et comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, le plan est de se pencher sur la controverse. La bande-annonce rend l’intention du film de se moquer des deux côtés plus explicite, y compris en se penchant vraiment sur l’élite libérale des méchants. Il joue également beaucoup plus sur l’humour du film que les bandes-annonces précédentes, supposément pour que les gens puissent reconnaître la satire plus facilement.

Le film est écrit par Damon Lindelof & Nick Cuse, et met en vedette Ike Barinholtz, Betty Gilpin, Emma Roberts et Hilary Swank. Il sort le 13 mars.

Douze étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas qu’ils ont été choisis… dans un but très précis… The Hunt.

Dans l’ombre d’une sombre théorie du complot sur Internet, un groupe d’élites se réunit pour la toute première fois dans un manoir éloigné pour chasser les humains pour le sport. Mais le plan directeur des élites est sur le point de dérailler car l’une des chassées, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), connaît mieux le jeu de The Hunters qu’eux. Elle retourne les tables sur les tueurs, les ramasse, un par un, alors qu’elle se dirige vers la mystérieuse femme (deux fois lauréate d’un Oscar® Hilary Swank) au centre de tout.