«The Invisible Line» – La naissance d’une nation

Il faut beaucoup d’efforts pour se concentrer pleinement sur n’importe quelle tâche lorsque vous ne pouvez pas vous empêcher de penser d’une manière ou d’une autre à ce qui est «là-bas». Dans ce qui est censé ne pas nous laisser “quitter la maison” depuis quelques jours maintenant. Ce à quoi nous pensons également lorsque nous regardons une fiction, passée ou actuelle, à la télévision, nous voyons quelqu’un faire quelque chose d’aussi innocent en théorie que de toucher la bouche ou le nez avec la main.

La suggestion.

Mais oui, c’est possible. Essayez de vous concentrer, essayez de vous abstenir de la réalité. Et cela peut aussi être réalisé. En fait, en voyant «La ligne invisible», j’ai réussi. Quelques minutes seulement après avoir frappé la pièce, je m’étais déjà plongé dans cet autre monde pré-apocalyptique, à la fois sur et hors de l’écran: Dans cet autre monde qui jusqu’à il y a peu était aussi le nôtre, bien que peu de gens semblent (je veux) m’en souvenir.

En regardant les six épisodes de «The Invisible Line», j’ai accompli ce que je n’avais pas accompli depuis plusieurs semaines, me déconnectant de la réalité. Déconnectez-vous complètement de notre réalité, l’actuelle; celle du droit de s’immerger et de me connecter à tous les niveaux avec un autre, aussi tellement le nôtre que sa mémoire n’est pas moins dure, ni moins douloureuse que l’actuelle. Passionnément dur, douloureux et aussi passionnément tragique.

‘The Invisible Line’ est l’une de ces séries que vous ne pouvez pas arrêter de regarder dès que vous la lancez. Vous voulez continuer à le regarder, en le dévorant par tirage et chapitre par chapitre sans regarder ailleurs ce que nous savons déjà est un résultat inévitable et tragique, suivi d’un épilogue encore plus difficile d’une durée d’environ 40 ans. Le meilleur que j’ai vu cette année avec la troisième saison de cette merveilleuse Mme Maisel qui ne laisse tomber que ses parents.

En outre, ignorant de moi, de la mémoire fragile et aisée de la classe moyenne, qui souffre de l’indicible et seulement pour ne pas avoir laissé environ 45 mètres carrés avec une connexion Internet à large bande, que même s’il n’appartient en aucun cas à cette génération sophistiquée appelée ” millénaire. ” Il est étonnant de voir comment il est possible de garder autant de distance, à la fois avec un souvenir du corps actuel et une réalité qui nous sculpte à l’image de sa négligence et de son ignorance.

Le souvenir, en particulier, qu’indépendamment de ce que l’histoire dit, ou de ce que les autres disent de l’histoire, qu’ils sont tous (et nous sommes) des gens de chair et de sang qui saignent s’ils nous coupent et à la fin, nous mourons . Mention partagée par l’élégance d’une mise en scène qui vous entoure et vous transporte dans cette autre Espagne, naïve et craignant Dieu qui pourrait encore quitter la maison sans crainte d’un virus, mais surtout (encore) de ses propres voisins.

Une mise en scène coordonnée par Mariano Barroso, qui après son passage dans «El día de maana» est confirmé dans «La linea invisible» comme l’un des meilleurs amis et des plus rentables de la fiction Movistar + originale. Une finition et une présence, dans tous les sens, si robustes et élégantes que l’affirmation qu’aucune série comme la BBC ou HBO n’est faite ici se réduit à une légende urbaine d’une crédibilité douteuse.

La crédibilité, qui a plus qu’assez d’une série qui, en revanche, ne prend pas parti ni ne se positionne sur qui est bon ou qui est mauvais. Une série qui, comme une bonne série, façonne ses personnages comme des êtres de chair et de sang, chacun avec ses lumières et ses ombres et sa propre “vérité” qui les humanise devant un spectateur qui le peut et qui est invité à interpréter les événements au-delà du parti pris de leur croyance, de leur affiliation, de leur intérêt ou de leur religion.

Certes, cette réflexion fidèle est source de réflexion, mais plutôt d’histoire sinon d’une réalité loin de l’archétype des héros et des méchants auxquels tend la propagande égoïste et partisane, peu accordée à l’autocritique et à l’analyse rationnelle et humaine. ‘The Invisible Line’ est une série plus que remarquable non seulement pour sa facture audiovisuelle prodigieuse, une bande son brillante et une distribution chorale généreuse dans ses efforts pour ajouter du volume à cette mosaïque polyédrique.

C’est, aussi pour le plus grand respect pour le spectateur, son intelligence et son humanité, ainsi que pour une histoire qui, de manière organique et pieuse, devient universelle. Dans une histoire tragique aussi universelle que la nôtre qui fait vraiment mal. Ça fait très mal. Parce qu’en réalité ce n’est pas une fiction, mais la mémoire et la représentation de cette fichue réalité déterminés à utiliser nos différences pour nous frapper avec saa et méchants.

Par Cruz Snchez & Juan Pairet



