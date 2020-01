‘The Last Mohican’ arrivera à HBO Max en tant que série télévisée

Via Variety rapporte que HBO Max a repris la nouvelle série télévisée de «Le dernier Mohican» (The Last of the Mohicans), adaptation du roman classique du même nom de James Fenimore Cooper que Cary Joji Fukunaga et Nicole Kassell développent. Le projet a commencé à cuisiner l’année dernière après l’accord de Fukunaga avec Paramount Television.

La nouvelle adaptation de “ The Last Mohican ” aura lieu au milieu de la guerre en France et en Inde, bien qu’elle comptera à nouveau comme axe principal avec la romance hors du commun entre Uncas, un jeune Mohican et Cora, la fille métisse d’un colonel britannique.

Cette minisérie présentera un scénario co-écrit par Fukunaga et Nicholas Osborne, avec Kassell en charge de sa direction. Tous deux ont déjà collaboré avec HBO, Fukunaga en tant que réalisateur de la première saison de “True Detective” et Kassell en tant que réalisateur de plusieurs épisodes de “The Leftovers”, “Westworld” ou plus récemment “Watchmen”.

Alex Goldstone et Bard Dorros de Anonymous Content seront également producteurs exécutifs avec Michael Sugar de Sugar23. La série se déroulera sur Paramount Television et sera soutenue par Anonymous Content et Parliament of Owls, propriété de Fukunaga lui-même.

Ce sera la dixième adaptation de cette histoire qui avait déjà été présentée à la télévision en 1957 avec «Hawkeye et le dernier des Mohicans», une série de 39 épisodes d’une demi-heure. Plus récemment, il a présenté une série animée qui s’est terminée en 2007.