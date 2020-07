The Last of Us Part II

Le dernier d’entre nous, partie II

Développeur: Naughty Dog (Uncharted 4: A Thief’s End)

Classification: M

Plate-forme: Playstation 4

Le sexe: Aventure

Joueurs: une

7 ans d’attente (6 en fait, si nous racontons l’histoire supplémentaire Laissé derrière), après quoi il était considéré comme le dernier meilleur jeu de la génération PlayStation 3 … et curieusement, cette 2020, nous avons sa suite, qui pourrait également être le grand adieu de la PlayStation 4. actuelle Le dernier d’entre nous, partie II et surmontant les fuites, les pandémies et même les controverses homophobes, il a conquis le cœur de ceux qui se targuent d’être de vrais joueurs (avec pardon à ceux qui croient que regarder un longplay sur YouTube c’est « jouer à un jeu vidéo »).

Après 27 heures et 47 minutes de jeu (et une longue journée de replay pour essayer des extras et des améliorations « héritées » du premier jeu), ce sont nos conclusions pour ce que nous considérons non seulement comme le meilleur jeu vidéo de l’année (en plus de ce qu’il offre Cyberpunk 2077 en novembre), mais de cette génération de consoles:

Musique / SFX

La musique en elle-même cohérente et parfaite de l’Argentin Gustavo Santaolalla (Love Dogs) atteint des niveaux supérieurs parfaitement avec des compositions complémentaires de Mac Quayle (Mr. Robot), qui se concentre principalement sur des séquences d’action pendant près de la moitié du jeu (pour des raisons que nous n’entrerons pas dans les détails pour être un GRAND SPOILER ET TWIST). Le son ambiant améliore – si cela était possible – ce que nous avons vu dans le jeu original et le remaster, rendant la vertu de la perception de la distance presque inutile dans cette suite, surtout si vous portez des écouteurs (ce qui rend l’expérience encore plus). inquiétant). Les voix originales fabuleuses, et nous devons dire que le travail de la PlayStation Latam a été impeccable pour ramener les acteurs qu’ils ont initialement localisés (Mariela Centurión et Adrián Wowczuk), en plus d’une combinaison d’acteurs argentins et mexicains qui permettent les talents de Azul Valadez, Erika Langarica et les talents de production de Pink Noise México livrent un dub qui dépasse même l’original en émotion et en intention à plus d’une occasion. Perfection!

Évaluation: 5/5

Visuels

De la direction artistique au design des personnages (nouveaux et connus), du soin aux textures, de la cohérence des transitions et des effets aussi subtils que des particules et des expressions qui changent selon les dialogues décontractés … tout, TOUT est parfaitement pris en charge TLOU2 d’une manière qui n’a cessé de nous surprendre. Dans tout le jeu, nous n’avons trouvé qu’un bug visuel, et nous sommes sûrs que Naughty l’a corrigé, car nous n’avons pas lu de plainte à ce sujet sur les lecteurs de médias sociaux.

Évaluation: 5/5

Système de jeu

Nous avons adoré le fait que le combat au corps à corps était bien mieux équilibré que le jeu PS3, ce qui le rend plus intuitif et convaincant qu’il ne l’était dans le jeu d’antan. L’absence presque totale de marqueurs à l’écran a rendu l’expérience plus immersive qu’auparavant, et même si nous pensons que la recherche de cartes à collectionner et certaines personnalisations d’armes étaient exagérées, elles offrent toujours une variété et une valeur de rejeu au jeu. Et ne vous laissez pas berner par l’argument selon lequel les développeurs « ont jonché un jeu qui pourrait bien durer la moitié »: chaque quête, chaque séquence, et même CE sentiment gênant que la torsion du jeu présente environ 15 heures dans l’histoire est parfaitement bien. justifié. Vous rencontrerez ce que l’humanité elle-même vit ces jours-ci: voir l’histoire sous TOUS les angles, si vous voulez vraiment coexister.

Évaluation: 5/5

Enfin, nous aurions aimé voir Le dernier d’entre nous, partie II plus d’enfants cliquetants … mais il est évident que ce problème de censure absurde a privé Naughty de reprendre cela depuis le premier jeu (et c’est dommage, car il y a des enfants dans le jeu, il est un peu absurde qu’ils n’aient pas infecté).

Quelle façon de dire au revoir à une console qui nous a donné de si bons moments, Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog! The Last f Us Part II Ironiquement, cela arrive à un moment où l’humanité a besoin de comprendre qu’elle doit s’unir, avec un système de narration, d’exécution et de jeu qui nous laisse sans voix seconde par seconde, du début à la fin spectaculaire et inquiétante… fin?

Merci Elli et Joel pour ce super voyage …

