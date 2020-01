The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Comment vaincre le boss Shadow Nightmare

The Legend of Zelda: Link’s Awakening est un remake du titre Game Boy classique pour la Nintendo Switch, ce qui signifie que le Shadow Nightmare revient en tant que boss final du jeu. La bataille contre le Shadow Nightmare se compose de plusieurs phases où il se transforme en différentes créatures, dont certaines proviennent de The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Pour atteindre le cauchemar des ombres, le joueur doit avoir accès au donjon des œufs de Wind Fish. Le joueur doit terminer la quête d’échange pour recevoir la Loupe, qui peut ensuite être utilisée pour lire le livre en petits caractères dans la bibliothèque du village de Mabe. Le livre contient les instructions que le joueur doit suivre lorsqu’il entre dans l’œuf du poisson du vent et tombe dans le labyrinthe. Les directions sont uniques pour chaque joueur, ils doivent donc terminer la quête commerciale avant de pouvoir s’attaquer au boss final.

Avant de se lancer dans le Cauchemar des ombres, le joueur doit s’assurer qu’il a une santé complète et une allocation complète de poudre magique et de flèches. Il est également incroyablement utile (mais pas totalement nécessaire) d’apporter le Boomerang, les vêtements bleus ou les vêtements rouges du Color Dungeon, un flacon de médecine secrète et autant de fées / bouteilles qu’ils peuvent transporter. Le cauchemar des ombres inflige plus de dégâts en mode héros, mais ses formes et ses motifs restent les mêmes.

Première phase – Le premier Shadow Nightmare prend la forme d’une orbe noire aux yeux jaunes qui saute dans les airs et plonge sur Link. Le joueur doit lancer de la poudre magique sur cette forme afin de l’endommager.

Seconde phase – Le deuxième Shadow Nightmare est basé sur Agahnim de A Link to the Past. Ce boss tirera des boules de feu orange sur Link, dont il a besoin pour réfléchir à l’ennemi comme une balle de tennis avec son épée. Le boss tirera également des orbes bleues qui se diviseront en quatre balles distinctes qui iront dans différentes directions, que Link peut sauter avec la plume de Roc. Le joueur doit essayer de garder autant de distance que possible entre Link et le Shadow Nightmare afin de leur donner le temps de réagir aux boules de feu.

Troisième phase – Le troisième Shadow Nightmare est basé sur Moldorm (un boss du début du jeu), qui est un énorme ver à deux têtes. Cela pourrait être la forme la plus facile à vaincre, car le joueur n’a qu’à frapper la plus petite tête sur la queue tout en évitant la plus grande. La plume de Roc peut être utilisée pour se placer rapidement derrière le Shadow Nightmare afin d’éviter la tête plus grosse.

Quatrième phase – Le quatrième Shadow Nightmare est basé sur Ganon de A Link to the Past. Le boss fera tourner son trident devant lui comme un bouclier, le protégeant des dégâts. Cette forme invoque des chauves-souris en feu qu’elle tire sur Link. Le joueur doit éviter ces chauves-souris en sautant par-dessus avec la plume de Roc. Le cauchemar des ombres lancera ensuite le trident en rotation sur Link. Le joueur doit éviter le trident en se précipitant sur le côté. Le trident étant éloigné de son corps, le boss peut être touché soit par une attaque tournoyante, soit par une attaque avec l’épée.

Cinquième phase – Le cinquième cauchemar d’ombre s’appelle Dethl et il ressemble à une sphère borgne avec deux longs tentacules, ornés d’orbes rouges. Dethl traversera ses tentacules pour essayer d’écraser Link, ce que le joueur peut éviter en sautant par-dessus avec Roc’s Feather. Une fois que Dethl ouvre l’œil, le joueur peut le frapper avec une flèche ou avec le Boomerang. Continuez à répéter ce processus jusqu’à ce que Dethl soit vaincu et que le cauchemar des ombres ne soit plus.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening est maintenant disponible pour Nintendo Switch.