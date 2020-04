The Magicians Saison 6: Pourquoi Syfy a annulé le spectacle | .

Le Syfy Les magiciens a été annulé, décevant grandement les fans – voici pourquoi il n’y aura pas de saison 6 de Magiciens. La finale de la saison 5 s’est également avérée être la finale de la série. Donc, désolé de le dire, la saison 6 n’aura pas lieu. Initialement, une série de romans de Lev Grossman, Sera Gamble et John McNamara a adapté les livres pour la télévision avec Grossman à bord en tant que consultant. Commençant sa course en 2016, chaque saison était composée de treize épisodes.

Les magiciens ont commencé comme l’histoire de Quentin Coldwater (Jason Ralph) et de ses amis, étudiants à l’Université de Brakebills pour la pédagogie magique, le meilleur collège pour l’étude de la magie. Le spectacle était connu non seulement pour le monde magique appelé Fillory, mais aussi pour son humour autoréférentiel et son excentricité générale. Cependant, cela n’a pas été sans controverse. Par exemple, la saison 1 des Magiciens a inclus dans son final de la saison le viol brutal de Julia Wicker (Stella Maeve) par un dieu filou. Ce viol a eu pour effet de renforcer encore plus les pouvoirs de Julia. Cela a également découragé de nombreuses personnes.

Controverses ou non, l’essentiel des fans coincés par The Magicians, mais maintenant Syfy ne l’est plus. Dans un communiqué, Syfy a remercié les créateurs, les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs et l’équipe pour “cinq saisons fantastiques”. Le réseau a également remercié les fans pour leur soutien, notant: “À cause de vous, la magie sera dans nos cœurs pour toujours.” La déclaration n’a pas donné de raison, mais Sera Gamble et John McNamara ont abordé l’annulation via TV Insider. McNamara a parlé des préoccupations financières du réseau (montrer les coûts par rapport aux revenus qu’il a rapportés). Gamble a expliqué en disant: “Nous avions le sentiment, cette saison, que Syfy, en particulier en tant que première plate-forme, atteignait en quelque sorte le point” la tasse est pleine et il n’y a plus de place “.”

Il y avait des discussions pour essayer de donner vie à The Magicians saison 6 dans d’autres points de vente, y compris NBC Universal. McNamara a rappelé qu’aucune des discussions n’a abouti à quoi que ce soit qui puisse convenir financièrement ou créativement au projet. À contrecœur, ils ont accepté que The Magicians saison 5, épisode 13, “Fillory and Further”, serait la dernière de la série. Il a été rédigé en prévision de cette situation.

Dans un spectacle avec autant de possibilités, la saison 6 de The Magicians aurait pu aller n’importe où. Dans cette même interview, Gamble a décrit le monde “si réel que je ne vais pas mentir, nous pourrions partir et raconter beaucoup d’histoires sur ces personnages.” Et en fait, la saison 6 de The Magicians a été tracée, mais aucun détail n’a été révélé. Donc, plutôt que de laisser des intrigues ouvertes, ils ont pris grand soin d’envelopper The Magicians de manière succincte et satisfaisante.

Le groupe avait accepté la mort de Quentin dans la saison 4, et Fillory a été détruit de manière responsable. Mais ensuite recréé avec un peu de chaque ami devenant un morceau du monde magique. Un monde construit à partir de Les magiciens«très moi-même est celui qui aurait été mûr pour l’exploration et sans aucun doute rempli d’histoires sombres et intéressantes. Après tout, ne seriez-vous pas un peu effrayé par une terre animée par votre âme même?

