The Masked Singer: Season 3 Episode 13 Final Face Off Prédictions et indices expliqués

Ce soir Le chanteur masqué nous a donné l’épisode final de la confrontation avec deux batailles en tête à tête. Il y avait de tout nouveaux indices pour les chanteurs restants et un dévoilement de plus choquant.

Les panélistes ont été rejoints par la panéliste invitée Sharon Osborne, mère de l’ancien concurrent Kelly Osborne. Le spectacle a commencé par une bataille acharnée entre Frog et Kitty. Frog a chanté la chanson de Pitbull “Fireball”. Venant avec ses mouvements de danse signature, il parvient à espérer la sécurité de la version de Kitty de “True Colors” par Cyndi Lauper. La deuxième bataille a été Banana contre Rhino. La version banane de “Knockin ‘on Heaven’s Door” de Bob Dylan s’est heurtée à l’interprétation de Rhino de “10 000 heures” par Dan + Shay et Justin Bieber. Rhino est sorti vainqueur et a envoyé Banana en tête à tête finale.

La bataille finale face à face se révéla être la performance finale de Banana. La banane s’est révélée être Bret Michaels. Ce n’était pas une surprise pour la panéliste Jenny McCarthy ou la panéliste invitée Osborne, qui connaît ses rockeurs. Les deux ont deviné que Banana était l’ancien leader du Poison. À la fin, Nicole et Robin étaient d’accord. Comme les juges l’ont souligné, le spray anti-insectes dans ses bagages était «Poison». Il contenait également un insigne de shérif de Nashville qui a bien sûr la forme d’une étoile et Michaels était juge sur Nashville Star. Ici à ., nous avons prédit que c’était Banana depuis le début de la Avec les nouvelles performances, nous avons obtenu de nouveaux indices pour nos trois chanteurs anonymes restants. Qui sont-ils et les nouveaux indices ont-ils contribué à confirmer nos prédictions ou à nous amener à les changer?

Prédiction: Bow Wow

Des indices: Son étiquette de bagage a dit, “Dieu merci, c’est Frogday”. Ses bagages contenaient un clavier, un drapeau du Japon, des chaussures de sport avec des éclairs et un bac à glaçons.

Bow Wow a joué avec Ice Cube dans le film The Lottery. Cela explique le bac à glaçons. Le drapeau du Japon pourrait indiquer qu’il existe un groupe japonais appelé Bow Wow. Les éclairs sur les chaussures de sport sont une référence de plus à son film de basket-ball à succès Like Mike. Les indices sont clairement encore alignés avec le rappeur Bow Wow.

Prédiction: Jackie Evancho

Des indices: “S’il est trouvé APPELEZ-MOI? Soyez un héros!” Ses bagages contenaient un dragon, un ange, une souris et un chapeau de pape.

Evancho a joué pour le pape François. Son album Dream With Me comprenait la chanson “Angel”. Jackie a travaillé plusieurs fois avec le chef d’orchestre Christopher Dragon. Les indices semblent toujours indiquer que la star de America’s Got Talent, Jackie Evancho, est Kitty.

Prédiction: Barry Zito

Des indices: L’étiquette de bagage de Rhino indiquait “Rhino Secrets” et avait un symbole. Ses bagages contenaient une maison, remplie de charbon, d’un sceau et d’un drapeau du Tennessee.

Zito a pris sa retraite du baseball avec sa dernière saison avec les Nashville Sounds et a fait qu’il est resté sa maison. La suggestion du mauvais garçon par l’un des panélistes avec le bas de charbon correspond définitivement à l’image passée des anciennes stars de la Major League Baseball. Lou Seal est la mascotte des San Fransisco Giants, une équipe dont Zito a été le lanceur pendant son séjour en MLB. Celui-ci semble aussi clair que possible, et Zito est définitivement Rhino.

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.