The Matrix 4: Actor veut revenir à la franchise

Joe Pantoliano, un acteur qui a joué Cypher dans le film Matrix original, a avoué qu’il aimerait revenir pour le quatrième film.

The Matrix a changé la donne dans le monde du cinéma, repoussant les limites des effets visuels et générant une franchise complète. Maintenant, la réalisatrice Lana Wachowski revient dans le monde qu’elle a aidé à créer avec The Matrix 4 et il y a un acteur qui veut y revenir.

Lors d’une interview sur le podcast ReelBlend de CinemaBlend, l’acteur Joe Pantoliano qui a participé au premier épisode a montré un intérêt à apparaître sur The Matrix 4. Il a dit: “Oui, je serais intéressé.” Pantoliano a donné plus de détails et a déclaré: «Je doute qu’ils me ramèneront. Je l’ai pressée, croyez-moi. J’ai envoyé de petites notes à Lana et je lui ai demandé, sans réponse. »

Pantoliano a joué Cypher, l’un des membres de l’équipe du Nabuchodonosor sous Morphée (Lawrence Fishburne) dans le premier film Matrix. Déçu par la lutte pour la liberté, Cypher a conclu un accord avec l’agent Smith (Hugo Weaving) pour livrer Morpheus et qu’il pourrait revenir à la réalité virtuelle de la matrice. Cypher a finalement été tué par Tank (Marcus Chong).

The Matrix 4 verra Keanu Reeves et Carrie Anne Moss revenir sous le nom de Neo and Trinity, avec Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Priyanka Chopra Jones (Baywatch) et Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Candyman). La production du film a été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19 (coronavirus).

