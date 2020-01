The Matrix Cast: des acteurs qui ont presque joué les personnages principaux

Une action à gros budget avec une science intrigante et des principes philosophiques profonds, c’était à l’époque un risque majeur pour Warner Bros. C’était aussi un film difficile à réaliser, et le studio a vu beaucoup de refus avant de pouvoir verrouiller un casting. Finalement, le casting de Matrix a débarqué Keanu Reeves en tant que Neo, Laurence Fishburne en tant que Morpheus, Carrie-Anne Moss en tant que Trinity et Hugo Weaving en tant que méchant agent Smith.

Connexes: The Matrix 4 Theory: Comment la Trinité de Carrie Anne-Moss revient

Sorti en 1999, The Matrix connaîtra un succès étonnant, totalisant plus de 463 millions de dollars dans le monde et engendrant deux suites (plus un tiers qui sortira en 2021). L’original est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Avec le recul, les acteurs qui ont refusé des rôles dans The Matrix le regrettent peut-être. Mais qui exactement aurait pu faire partie de la distribution de The Matrix si les choses s’étaient passées différemment? Voici un aperçu de tous les acteurs qui ont presque joué dans chaque rôle principal.

Keanu Reeves a joué le rôle principal de Neo. Né programmeur informatique Thomas A. Anderson, la prophétie d’Oracle dit que Neo est le seul à libérer l’humanité de leur asservissement au sein de la matrice. Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Reeves et son sang-froid discret dans ce rôle, mais un certain nombre de mégastars hollywoodiennes l’ont presque pris – notamment Will Smith. À la fin des années 90, Smith se démarquait dans plusieurs superproductions, notamment Bad Boys, Independence Day et Men In Black.

Mais quand Smith s’est vu offrir le rôle de Neo, il l’a refusé – choisissant de faire le flop critique et commercial Wild Wild West à la place. Smith a dit qu’il pensait que The Matrix était “trop ​​ambitieux” et il n’était pas convaincu que les effets spéciaux du temps de balle fonctionneraient. Avec le recul, il a fait l’éloge de la performance de Reeves, et a déclaré qu’il n’était “pas assez mature en tant qu’acteur” à l’époque pour jouer avec succès le rôle. (Au moins, il a obtenu une chanson à succès de Wild Wild West.)

Smith était loin d’être la seule star à avoir presque joué Neo. Nicolas Cage s’est également vu offrir le rôle, mais l’a refusé en raison du fait qu’il avait été tourné en Australie et qu’il ne voulait pas être loin de sa famille pendant si longtemps. Brad Pitt a refusé de jouer dans Fight Club, tout comme Val Kilmer pour jouer dans At First Sight. Et Johnny Depp était également proche de jouer le rôle principal. En fait, Depp était le premier choix des Wachowski, et le studio a commencé à le considérer après que Pitt et Kilmer les aient refusés. Mais Reeves est devenu disponible et à l’époque, il était une star beaucoup plus grande.

Laurence Fishburne a pris le rôle de Morpheus, un humain libéré de la matrice qui mène la révolution et recrute Neo pour en faire partie. À l’époque, Fishburne ne comprenait pas pourquoi les autres trouvaient le script si déroutant, mais pensait également que le film était trop intelligent pour être réalisé. Quoi qu’il en soit, il était l’un des nombreux acteurs éminents à avoir reçu l’offre de jouer Morpheus. Russell Crowe a refusé, bien que les choses se soient bien passées pour lui; il a ensuite joué dans trois rôles nominés aux Oscars de 1999 à 2001: The Insider, Gladiator et A Beautiful Mind (gagnant pour Gladiator). Samuel L. Jackson et Gary Oldman ont également été pris en compte pour le rôle, selon le compositeur du film, Don Davis.

Il y a un peu d’informations contradictoires quant à savoir si Sean Connery s’est vu offrir le rôle de Morpheus. Connery a confirmé qu’on lui avait offert un rôle dans la franchise Matrix – le rôle de l’architecte dans les films ultérieurs, un rôle qu’il a refusé et qui est finalement allé à Helmut Bakaitis. Cependant, plusieurs publications, y compris Complex et CNN, ont écrit qu’il s’était également vu offrir Morpehus. Quoi qu’il en soit, il a laissé passer la chance d’être dans les franchises The Matrix et The Lord of the Rings, ce qui était une grande raison pour laquelle il s’est retrouvé dans la League of Extraordinary Gentlemen.

En relation: Les meilleurs films de science-fiction sur Netflix

Carrie-Anne Moss a joué Trinity, un membre libéré de l’aéroglisseur de Morpheus et l’intérêt amoureux de Neo. Avant de décrocher ce rôle, l’actrice canadienne était relativement inconnue, la plupart de ses travaux antérieurs étant à la télévision (par coïncidence, y compris une série d’aventures fantastiques canadiennes de courte durée intitulée Matrix). The Matrix l’a transformée en une star internationale, mais elle n’était pas la seule actrice considérée pour le rôle.

Les Wachowski étaient sur le point de lancer la superstar de la pop Janet Jackson dans le rôle de Trinity, mais elle avait trop de conflits d’horaire pour que cela fonctionne. Le tournage a eu lieu la même année que The Velvet Rope Tour, qui a été transformé en un documentaire HBO gagnant d’un Emmy. À un moment donné, Warner Bros.et les Wachowski ont envisagé de lancer une Neo féminine, et le choix aurait été Sandra Bullock. Bullock aurait également été envisagé pour Trinity, mais la partie reviendrait finalement à Moss.

L’agent Smith est l’un des méchants les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, un agent de la matrice dont le but est d’empêcher les humains de s’échapper. Le méchant est joué à la perfection par Hugo Weaving, qui continuerait à travailler avec les Wachowski dans le rôle-titre de V For Vendetta. (Malheureusement, Weaving ne reviendra pas pour The Matrix 4.) Weaving n’a pas été le premier acteur à proposer le rôle – c’était Jean Reno, l’acteur français vétéran qui est également apparu dans Mission: Impossible, Godzilla et The Da Vinci Code. Cependant, comme Nicolas Cage, Reno n’était pas disposé à déménager en Australie pour la durée de la production.

En relation: Comment John Wick pourrait être un préquel de matrice (ou une suite)

Seraph n’est pas apparu dans le premier film Matrix, mais il est devenu une partie intégrante de l’histoire dans The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions. Seraph agit comme une personnification d’un écran de connexion qui protège Oracle et combat les utilisateurs pour authentifier leur identité. Il était un personnage relativement mineur dans la franchise, mais deux acteurs de haut niveau ont refusé le rôle. Tout d’abord, Michelle Yeoh a décliné le rôle Matrix à un conflit d’horaire. L’offre est ensuite allée à Jet Li, qui a reçu quelques demandes étranges, alors que Li relayait à Abacus:

«C’était une lutte commerciale pour moi. J’ai réalisé que les Américains voulaient que je filme pendant trois mois mais que je sois avec l’équipe pendant neuf mois. Et pendant six mois, ils ont voulu enregistrer et copier tous mes mouvements dans une bibliothèque numérique. À la fin de l’enregistrement, le droit à ces mouvements leur reviendrait … Je pensais: je me suis entraîné toute ma vie. Et nous, les artistes martiaux, ne pouvions que vieillir. Pourtant, ils pourraient posséder [my moves] comme propriété intellectuelle pour toujours. J’ai donc dit que je ne pouvais pas faire ça. “

Parce que Li ne voulait pas perdre la propriété de ses mouvements d’arts martiaux, il a refusé de jouer dans La matrice séquelles. Le rôle est finalement allé à Collin Chou.

Suivant: Tout ce que nous savons sur la matrice 4