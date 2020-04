The Northman sera le film le plus ambitieux de Robert Eggers à ce jour

En ce qui concerne les longs-métrages acclamés La bruja (2015) et El faro (2019), leur réalisateur s’est profondément impliqué dans le département artistique des deux productions pour créer cette atmosphère étouffante et sombre qui les définit. Cependant, les vastes dimensions de votre prochain projet vous obligeront, pour la première fois, à déléguer certaines décisions. Après tout, tout semble indiquer que The Northman sera le film le plus ambitieux de Robert Eggers.

En conversation avec Film Independent Coffee Talk (via Collider), le cinéaste américain a rappelé tout le travail de pré-production qui avait eu lieu au cours des cinq derniers mois. C’est dans ce processus qu’Eggers a confirmé que la taille du Northman l’empêchait de garder le contrôle total.

“L’échelle est si grande, il y a tellement d’endroits et de choses, que je ne pouvais pas tout faire ou connaître chaque accessoire par moi-même”, a avoué le réalisateur de 36 ans. “Cela a été un défi avec le nouveau film.”

Contrairement à The Witch, qui concentre son intrigue dans la forêt, ou The Lighthouse, dont l’intrigue se déroule sur une petite île, le prochain long métrage d’Eggers supposera apparemment une intercalation inhabituelle d’espaces divers. Jusqu’à présent, The Northman est décrit comme une histoire se déroulant au Xe siècle, dans laquelle un prince viking cherche à venger la mort de son père.

En plus de trouver de nouveaux lieux et de soulever des plateaux de tournage, le défi posé par ce projet épique (selon son directeur) est la formulation d’innombrables storyboards.

“Il y a tellement de storyboards”, a déclaré Eggers dans la même interview. «En général, je ne fais que des scènes de storyboard qui ont des visuels ou des animaux et des cascades, des choses où tous les départements doivent être sur la même page pour que cela fonctionne. Mais, dans ce film, il y a rarement une scène qui n’est pas dans un bateau ou qui n’a pas beaucoup d’extras. Nous réalisons des storyboards pour la plupart du film, ce qui prend du temps. »

The Northman ajoute au sein de sa distribution à Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Bill Skarsgård, Willem dafoe y Anya Taylor-Joy. En raison du coronavirus, le projet a dû être suspendu, une semaine avant le début du tournage.