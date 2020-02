The Roads Not Taken Movie Trailer Stars Elle Fanning & Javier Bardem

Elle Fanning et Javier Bardem dans la bande-annonce du prochain drame, Les routes non empruntées. Nouveau projet de la célèbre scénariste et réalisatrice Sally Potter, le film met en vedette Fanning en tant que Molly, une jeune femme dont le père Leo (Bardem) se détériore mentalement. Au cours de leur voyage d’une journée à travers New York ensemble, Leo se retrouve à imaginer les vies alternatives qu’il aurait pu vivre. Pendant ce temps, Molly est confrontée aux défis de l’état de Leo, alors qu’elle se débat avec des pensées contradictoires sur son propre avenir.

Pour Fanning, The Roads Not Taken marque sa dernière collaboration avec Potter après Ginger & Rosa, un drame bienvenu sur les amis de toujours (qui se déroule dans les années 60 à Londres) qui a été présenté en 2012. Ce n’est que le neuvième long métrage non documentaire Potter a réalisé au cours de sa carrière décorée, qui a déjà duré cinq décennies. Et si cela ne suffit pas à susciter votre intérêt, le marketing du film pourrait plutôt faire l’affaire.

Connexes: The Way Back Trailer: Ben Affleck en vedette un drame sportif inspirant

Bleecker Street a publié la bande-annonce officielle de The Roads Not Taken en ligne aujourd’hui, avant sa sortie en salles le mois prochain. Vous pouvez le vérifier dans l’espace ci-dessous.

The Roads Not Taken fera partie des films en compétition au 70e Festival international du film de Berlin quand il commencera plus tard ce mois-ci le mercredi 20 février et se poursuivra jusqu’au 1er mars. À en juger par la bande-annonce, le drame père-fille a l’étoffe d’une excellente vitrine d’acteur pour Bardem et Fanning, se déplaçant d’avant en arrière entre les vies imaginées de Leo et le désespoir croissant de Molly dans le monde réel avec un effet puissant. Salma Hayek et Laura Linney complètent le casting dans des rôles de soutien, jouant deux femmes importantes (une vraie, une peut-être pas) dans la vie de Leo. Vraiment, l’ensemble du casting de The Roads Not Taken est rapide pour laisser une impression en un peu moins de deux minutes de séquences.

Avec les Oscars 2020 à venir ce week-end, The Roads Not Taken est positionné pour agir en tant que contre-programmation pour les plus grands tentes ouvrant le mois prochain, par opposition à un candidat aux récompenses. Il n’y a pratiquement pas de chevauchement entre le film et les sorties début mars comme Pixar’s Onward (qui est également présenté au festival de Berlin, en sélection spéciale) et Vin Diesel’s Bloodshot, donc le film de Potter ne devrait pas avoir trop de mal à se connecter à son public principal de l’art et de l’art Quand ça arrive. Quant à tous ceux qui ne la connaissent pas, c’est maintenant le moment de découvrir les travaux précédents du cinéaste comme Ginger & Rosa, The Party et Orlando, en préparation de sa nouvelle offre.

SUIVANT: Oscars 2020: pourquoi l’histoire du mariage devrait gagner le meilleur film

Les routes non empruntées ouvre dans les salles américaines le mois prochain le vendredi 13 mars.

Source: rue Bleecker