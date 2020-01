The Rock commence à filmer la nouvelle notice rouge du projet Netflix avec Ryan Reynolds et Gal Gadot

Dwayne «The Rock» Johnson a révélé sur Instagram qu’il commençait à filmer son nouveau projet Netflix Red Notice. Le film met également en vedette Ryan Reynolds et Gal Gadot. Vous pouvez consulter la photo d’ensemble qu’il a partagée ci-dessous.

Le nouveau film est écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber basé sur son propre pitch original. Beau Flynn produit pour FlynnPictureCo aux côtés de Johnson, Dany Garcia et Hiram Garcia pour Seven Bucks Productions, ainsi que Thurber. Le film est décrit comme «un thriller d’action globe-trotter centré sur la poursuite du voleur d’art le plus recherché au monde». The Rock a écrit la légende suivante sur sa publication Instagram:

«Le premier jour de tournage de notre AVIS ROUGE a officiellement commencé pour @Netflix. Mes amis @vancityreynolds et @gal_gadot sont en mouvement. Dans le monde du crime international, un avis rouge publié par Interpol est une alerte mondiale pour traquer et capturer les mondes les plus recherchés. Le plus grand voleur d’art du monde. Le meilleur tracker du monde. Le plus grand conman du monde. #REDNOTICE #Netflix ”