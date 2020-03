The Rock confirme que Hobbs & Shaw 2 est en développement

Dwayne «The Rock» Johnson a confirmé lors d’un récent Instagram Q&A en direct (h / t .) que Hobbs & Shaw 2 est en développement.

«Nous développons maintenant le prochain film, le prochain [Hobbs & Shaw] film, et je suis assez excité à ce sujet “, a-t-il dit, notant que lui et le reste de l’équipe maintenant,” dois comprendre la créativité en ce moment, et la direction que nous allons prendre. “

Bien qu’il n’ait pas autant de succès que d’autres films Fast & Furious, Hobbs & Shaw était toujours un succès au box-office, il n’est donc pas surprenant qu’une suite soit en préparation. Il est prévu que le mystérieux méchant du premier film, le directeur de l’organisation Eteon, sera de retour dans la suite.