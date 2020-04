The Rock dit qu’il voulait jouer Jack Reacher, pourquoi il est content maintenant qu’il n’a pas obtenu le rôle

Dans un nouveau Q&A sur son compte Instagram, The Rock a expliqué comment le seul rôle qu’il voulait vraiment et qu’il avait manqué était Jack Reacher et comment il était finalement content de ne pas l’avoir compris. Jack Reacher a joué Tom Cruise dans le rôle principal, basé sur la populaire série de livres Lee Child, et sorti en 2012. Le film a été un succès au box-office et a engendré une suite, Jack Reacher: Never Look Back, sorti en 2016.

Rock a expliqué pourquoi il voulait tant le rôle, se sentant comme un bon candidat pour le personnage, mais a expliqué comment cela a finalement fonctionné pour le mieux, car il a ensuite été appelé au camée dans Fast Five en tant que Lucas Hobbs. Depuis, Rock est apparu dans plusieurs films Fast et a joué avec Jason Statham dans Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw l’année dernière, qui a connu son propre succès. Les faits saillants et la vidéo sont ci-dessous:

Sur le rôle qu’il voulait et manquait: «Ce rôle est Jack Reacher. Et bien sûr, ce rôle est allé à Tom Cruise. Maintenant, le côté B de ma réponse est que la vérité est, vous savez, à Hollywood, les acteurs sont un peu comme dans une boîte. Et les rôles qui sont écrits, il y a beaucoup d’acteurs qui peuvent rivaliser pour un rôle particulier car cela leur permet d’avoir un certain look, couleur de peau, taille, et cetera. Heureusement, pour moi, il n’y a pas beaucoup de gars du tout [laughs] qui me ressemble. Donc, tous mes rôles, depuis le début de ma carrière, j’ai été le fils chanceux d’une chienne qu’ils ont été créés et conçus pour moi, sauf Jack Reacher. “

En sentant qu’il avait raison pour le rôle: «Maintenant, c’était il y a dix ans, et j’étais dans un endroit très différent, je le reconnais. Un endroit très différent dans ma carrière. Tom était évidemment la plus grande star de cinéma au monde, et je ne l’étais pas. Donc je voulais tellement ce rôle parce que j’étais un grand fan de ce personnage et je pensais que je pouvais lui rendre justice. Il avait ma taille, 6’4 ″ [or] «6’5 ″ 275 [to] 280 livres, et il était un mauvais gars. Alors j’ai reçu l’appel disant “Hé regarde, tu sais, tu n’as pas eu le rôle.” Maintenant regarde, la vérité est que je ne savais même pas si j’avais une chance, mais les gens autour de moi à ce moment-là m’a fait penser que je l’ai fait. Et je me sentais comme si, je me sentais comme “Pourquoi pas moi?” Mais de toute façon, c’est allé à Tom, pas de rancune bien sûr. “

En recevant l’appel à faire Fast Five peu de temps après: “Mais la chose intéressante à ce sujet, et c’est juste drôle comment l’univers fonctionne parfois, c’est que quand je n’ai pas obtenu ce rôle, j’ai reçu un appel d’Universal Studios disant:” Hé, nous avons cette idée de vous joindre au Fast & Franchise furieuse. Et ils ont rapidement dit: «Nous savons que c’est tard dans le jeu» et ils se préparaient à tourner dans environ trois semaines ou quelque chose comme ça, ou un mois. Je ne me souviens pas. Et ils ont dit: «Il n’y a pas beaucoup d’argent pour le rôle, mais c’est une bonne opportunité. Alors j’ai dit: «Je suis un fan de la franchise et de ce que vous avez fait, et surtout je vois le potentiel dans ce domaine.» Et c’était pour Fast Five. J’ai dit: «Deux choses. Donnez-moi juste la liberté de création et l’espace pour créer le personnage que je veux créer, et laissez-moi créer une petite équipe autour de moi. Et ne vous inquiétez pas pour l’argent “, ai-je dit,” je vais bien maintenant. Je ne meurs pas de faim, mais en cas de succès, si je crée un personnage que les gens vont aimer et que cela frappe le zeitgeist de la culture de manière cool, alors l’argent va être là. »Et ils ont dit: “Absolument, d’accord”. “

En étant heureux qu’il n’ait pas eu Jack Reacher: “Avec le recul, je suis en fait certain que le rôle de Jack Reacher, parce que c’était une propriété établie, ainsi que la propriété intellectuelle et le caractère, bien connu et aimé dans le monde entier. Je n’aurais pas eu l’espace créatif pour faire ce que je voulais avec le personnage. Donc, avec Hobbs, nous avons créé ce personnage à partir de zéro. Et je voulais créer la marche la plus méchante, s ** t parler, jabronie battre, manger des tartes, flamboyer, lever les sourcils [laughs], donner un coup de pied au personnage du cul … Je regarde en arrière avec gratitude que je n’ai pas eu Jack Reacher. “

