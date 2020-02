The Rock et John Cena nominés aux Kids Choice Awards

Les nominations 2020 Kid’s Choice sont terminées, et The Rock et John Cena sont tous deux en lice. Nickelodeon a annoncé les nominations jeudi, avec Rock up pour le meilleur acteur de cinéma pour ses rôles de Lucas Hobbs dans Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw et Dr. Smulder Bravestone dans Jumanji: The Next Level. Il affronte Chris Evans (Avengers: Endgame), Chris Hemsworth (Avengers: Endgame et Men in Black: International), Kevin Hart (Jumanji: The Next Level), Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi) et Will Smith (Aladdin).

Jumanji est également nominé pour le film préféré contre Aladdin, Avengers: Fin de partie, Captain Marvel, Spider-Man: loin de chez soi et Star Wars: La montée de Skywalker.

Cena est nominé pour l’hôte de télévision préféré pour son concert sur Are You Smarter Than a Fifth-Grader, le confrontant à Ellen Degeneres (Ellen’s Game of Games), Nick Cannon (The Masked Singer), Ryan Seacrest (American Idol), Terry Crews ( America’s Got Talent) et Tiffany Haddish (Kids Say the Darnedest Things).

Les prix devraient être annoncés en direct le 22 mars à 20 h sur Nickelodeon.