The Rock taquine de nouveaux personnages dans Hobbs & Shaw Sequel

Dans un article sur sa page Instagram (h / t JoBlo), Dwayne “The Rock” Johnson a taquiné de nouveaux personnages dans la suite de Hobbs & Shaw dont les fans “tomberont amoureux”.

«Chris Morgan, bien sûr, réécrira, Seven Bucks Productions produira à nouveau. Nous avons créé beaucoup de grands personnages, du personnage de Vanessa Kirby à Idris Elba et Eiza Gonzalez. Et maintenant, dans ce prochain épisode, nous avons encore quelques surprises et de super personnages à créer. Pas des personnages dont Hobbs peut juste se débarrasser, parce que c’est ennuyeux, mais des personnages dont je pense que vous allez tomber amoureux. Méchants, anti-héros et héros à tous les niveaux. »

Johnson fait partie de la franchise de films Fast & Furious depuis Fast de 2011, culminant avec son personnage, Luke Hobbs, obtenant son propre film dérivé, Hobbs & Shaw, qui a fini par gagner 760 millions de dollars dans le monde. Johnson a confirmé que la suite de ce film était en cours de développement.