The Shallows est un grand film de requin (jusqu’à ce que la fin devienne idiote)

Succès de 2016 The Shallows a présenté une bataille passionnante de testaments entre Nancy de Blake Lively et un grand requin blanc, au moins jusqu’à ce que la fin devienne idiote. Quand il s’agit de films d’horreur mettant en vedette des requins tueurs, cela a toujours été Jaws, puis tout le reste. Le classique de Steven Spielberg est tellement bon que tout le reste est fondamentalement garanti en comparaison. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres films de requins à regarder, et The Shallows de 2016 en fait certainement partie.

The Shallows, tout comme de nombreux grands films d’horreur, arbore une prémisse simple. Blake Lively incarne Nancy Adams, qui part pour une journée de surf et de détente sur une plage isolée au Mexique. La mère de Nancy vient de décéder après une bataille contre le cancer, et cette plage en particulier était importante pour elle, car elle y avait surfé alors qu’elle était enceinte de Nancy. Malheureusement, la décision de Nancy d’aller surfer seule revient à la mordre, littéralement, après une attaque de grand requin blanc affamé et essaie sans relâche de lui faire un repas.

Pour la majorité de son temps de fonctionnement, The Shallows est une histoire passionnante de la femme contre le requin, avec Nancy utilisant son esprit pour survivre à peine à plusieurs rencontres rapprochées avec le requin. C’est jusqu’aux dernières minutes, lorsque le film passe soudainement en mode action, ce qui rend très difficile de suspendre l’incrédulité.

Aussi stupide que soit la fin de The Shallows, il est important de souligner que ces aspects ne ruinent pas entièrement le film. The Shallows a été un succès mérité auprès des critiques et du public lors de sa sortie, et reste une bonne montre aujourd’hui. Le problème est que rien dans le film ne semblait vraiment impossible ou même improbable avant la fin, et ce qui se passe alors ressemble à quelque chose de différent d’un film différent et plus fou. Au cours des dernières minutes, Nancy a réussi à survivre à quelques confrontations avec le requin, mais il semble peu probable qu’elle s’échappe plus longtemps. C’est jusqu’à ce qu’elle devienne un mélange de Wonder Woman et John McClane.

Tout d’abord, alors que le rocher sur lequel elle se trouve va bientôt être submergé par la marée haute, Nancy nage en quelque sorte vers une bouée voisine, mais elle n’est pas mangée en raison de sa nage dans une école de méduses qui piquent à la fois elle et le requin. Tandis que sur la bouée, Nancy récupère un fusée éclairante, puis tire sur le requin, réussissant à l’allumer en feu avec l’aide de l’huile sur une carcasse de baleine proche. Cela ne semble pas dérouter le requin, qui la menace alors qu’elle est en feu d’une manière qui ferait rougir The Terminator. Le requin va abattre la bouée, déchirant les chaînes qui l’attachent au fond de l’océan, alors Nancy va vraiment MacGyver, s’attachant à la dernière chaîne, étant rapidement abattue avec le requin sur ses talons, puis – dans la plupart des cas chose risible de tous – parvient à déjouer le requin à la dernière minute, avec un empalement sur une armature.

Comme mentionné, le fait que les dernières minutes se passent de tout semblant de réalisme ne coule pas The Shallows entièrement, et c’est en effet cathartique de voir la très sympathique Nancy survivre et s’échapper avec sa vie. Mais toute la séquence ne se confond pas avec le reste du film, et on dirait presque que l’écrivain Anthony Jaswinski s’est écrit dans un coin dont il ne savait pas comment s’en sortir, choisissant de résoudre le problème de la manière la plus explosive disponible . À la fin du film, Nancy souffre de multiples blessures. Il est difficile d’imaginer une personne manoeuvrant un grand requin blanc tout en étant submergée lorsqu’elle est en bonne santé, et encore moins lorsqu’elle est gravement blessée. C’est un triste défaut sur un film par ailleurs génial et passionnant.

