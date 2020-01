The Simpsons: 5 fois Homer était le meilleur père (et 5 il était le pire)

La série Simpsons continue et le patriarche de la famille Homer n’est jamais décrit comme l’outil le plus tranchant de la remise. Les compétences parentales d’Homer sont dépeintes comme mornes et franchement alarmantes. Mais il a ses moments qui montrent combien il aime vraiment sa famille.

Homer Simpson n’a pas le meilleur bilan en tant que parent, mais il essaie parfois d’être le meilleur père qu’il puisse être. Il y a aussi des moments où il n’a ni patience ni compassion, ce qui prouve qu’il est terrible. Voici cinq fois Homer était le meilleur père et cinq fois le pire.

10 MEILLEUR: Acheté Lisa un saxophone

L’amour de Lisa pour le jazz et sa passion pour le saxophone est souvent joué pour rire. Mais en vérité, c’est Homère qui l’a initiée à son parcours musical. Homer et Marge sont informés du statut de Lisa en tant que prodige et ils souhaitent encourager ses cadeaux en l’envoyant dans une école privée. Mais ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité.

Quand une vague de chaleur frappe et Homer est envoyé pour acheter un nouveau climatiseur, il dépense plutôt l’argent sur le saxo de Lisa comme un moyen d’encourager son intelligence.

9 PIRE: étouffe toujours Bart

Le bâillon qui court sur Les Simpsons est que chaque fois que Bart fait quelque chose pour mettre Homer en colère, son père crie: “Pourquoi tu es petit …” et l’étouffe sans relâche. C’est censé être drôle mais dépeint en vérité une relation abusive entre le père et le fils.

Les explosions de colère d’Homère qui mènent à la violence sont toxiques et alarmantes. Bien que le geste soit considéré comme une blague dans le dessin animé, si quelqu’un voyait cela se produire dans la vraie vie, il appellerait immédiatement les services à l’enfance. Les abus d’Homère prouvent qu’il lui reste encore beaucoup à faire pour devenir un bon père.

8 MEILLEUR: Essaie de perdre du poids

Lors d’une sortie à l’église avec la famille, Bart devient gêné par l’obésité de son père. Homer veut rendre son fils fier, alors il commence à travailler en secret pour perdre du poids. Les barres Power Sauce font partie de son alimentation pour perdre du poids. Bientôt, Homer devient incroyablement en forme.

Un représentant de Power Sauce cherche un porte-parole pour gravir une montagne dangereuse pour un coup publicitaire pour le produit. Bart suggère à Homer de le faire, comme le fait le patriarche des Simpsons. C’est un moment qui montre qu’Homer est prêt à faire le maximum pour rendre ses enfants heureux.

7 PIRE: opposent Bart et Lisa l’un à l’autre

Lorsque Bart et Lisa commencent à jouer au hockey, Homer les oppose immédiatement l’un à l’autre. Plutôt que de garantir à ses enfants qu’il les aime également et qu’il est fier d’eux deux, il encourage une compétition malsaine pour gagner l’amour de leur père. Marge, bien sûr, n’est pas satisfait des bouffonneries d’Homère.

Le hockey est déjà un sport violent et dangereux. Mais quand Homer donne des œufs aux enfants, cela mène à une rivalité vicieuse. Heureusement, Bart et Lisa se souviennent de leur amour l’un pour l’autre et jettent leurs bâtons de hockey, au grand désarroi d’Homère.

6 MEILLEUR: le premier mot de Maggie

Lorsque Maggie n’a toujours pas montré de signes de conversation, la famille descend dans le passé et se souvient des premiers mots de Bart et Lisa. Cela conduit à réaliser que les enfants n’ont jamais appelé leur père que par son nom. C’est une blague qui se joue pour rire, mais Homer est vraiment troublé par cela.

Un soir, alors qu’il met Maggie au lit, il lui dit que plus tôt les enfants apprendront à parler, plus tôt ils répondront, et qu’il espère qu’elle ne dira jamais un mot. Après son départ, elle retire la tétine de sa bouche et dit: “Papa!”

5 PIRE: exploite et exagère les blessures de Bart

Lorsque M. Burns frappe Bart avec sa voiture, il offre à la famille 100 $ en compensation. Bart n’a pas été gravement blessé, mais Homer est insulté par le manque d’inquiétude de M. Burns concernant l’incident. Il exploite Bart et lui fait exagérer ses blessures en justice pour poursuivre M. Burns pour plus d’argent.

Il fait appel à de faux médecins et à des avocats timides pour faire valoir ses arguments, tout en affirmant qu’il veut de l’argent pour améliorer sa famille. Mais cela semble plutôt une question de fierté. Encourager son fils à mentir sur ses blessures n’est pas un bon exemple.

4 MEILLEUR: Smart Homer Bonds With Lisa

Après que la famille découvre qu’un morceau de crayon logé dans la tête d’Homère provoque son intelligence inférieure, ils l’ont enlevé. Cela conduit Homer à devenir l’égal intellectuel de Lisa, le génie de la famille. Pour la toute première fois, Homère et Lisa se comprennent et se lient.

CONNEXES: Les 30 saisons des Simpsons, classées

Mais la nouvelle intelligence d’Homère fait de lui un ennemi et il revient à la vie en tant qu’idiot en faisant en sorte que Moe remette un crayon dans son cerveau. Avant de retourner auprès du vieil Homère, il laisse à Lisa une note lui disant qu’il apprécie mieux à quel point elle est intelligente.

3 PIRE: Parie l’argent de Noël en famille

Lorsque les Simpsons ont perdu leur chance et ont un petit budget pour les cadeaux de Noël, Homer parie sur une course de chiens. Ses intentions étaient bonnes, mais ses actions étaient imprudentes. Le peu d’argent qu’ils ont pour un maigre Noël est perdu sur une course qui n’a jamais été sûre.

Pourtant, cela conduit à l’adoption de Santa’s Little Helper, le chien qui devient une partie permanente de leur famille. Mais Homer aurait dû être plus responsable avec le budget de la famille et le garder pour tous les cadeaux de vacances qu’il pouvait acheter.

2 MEILLEUR: faites-le pour elle

L’un des mèmes les plus drôles vient d’un moment sincère de la série. Homer déteste travailler à la centrale électrique et quitte son emploi de rêve dans un bowling. Mais quand il découvre que Marge est enceinte de Maggie, il sait qu’il doit rentrer.

M. Burns laisse une plaque dans le bureau d’Homère qui dit: “N’oubliez pas: vous êtes ici pour toujours.” Mais Homer prend des photos de Maggie de l’album photo de la famille et les utilise pour couvrir le tableau qui dit maintenant “Do It For Her”.

1 pire: essaie de «tourner» Bart directement

Dans l’un des épisodes les plus problématiques des Simpsons, Homer se fait un nouvel ami qu’il s’entend bien jusqu’à ce qu’il découvre que John est gay. Bart passe du temps avec John et Homer craint qu’il ne devienne gay de son fils.

Dans un gros malentendu sur le fonctionnement de la queerness, Homer commence à faire que Bart fasse des choses “viriles” contre sa volonté pour le rendre droit. Il va même jusqu’à emmener Bart dans un enclos à rennes pour chasser. L’homophobie n’est pas une bonne image pour Homer Simpson.

