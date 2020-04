The Suicide Squad: Michael Rosenbaum a refusé un rôle mystère

Michael Rosenbaum a refusé un rôle mystère dans The Suicide Squad. Rosenbaum agit depuis plus de vingt ans, mais a vraiment gagné la reconnaissance des fans quand il est devenu un habitué de la série sur Smallville en tant que Lex Luthor. L’acteur a exprimé plusieurs films et émissions de télévision animés de super-héros au fil des ans, et est également apparu sous le nom de Martinex dans Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Le premier Suicide Squad en 2016 avait un large casting, avec le film présentant Harley Quinn, Deadshot, le Joker, Captain Boomerang, Enchantress, El Diablo, Slipknot et Killer Croc dans DC Extended Universe. Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis et Jai Courtney ont tous été confirmés pour revenir pour The Suicide Squad, mais encore plus de nouveaux personnages des bandes dessinées sont inclus dans la suite. Le Suicide Squad a un casting encore plus grand que le premier film, avec des personnages comme King Shark, Ratcatcher et Polka-Dot Man qui devraient apparaître. Le casting de The Suicide Squad est assez étendu, mais il a maintenant été révélé que Rosenbaum avait presque un rôle dans le film.

En relation: Les acteurs de Lex Luthor s’unissent pour troller Superman pour son anniversaire

Après avoir parlé à Comic Book, Rosenbaum a partagé qu’il avait presque un rôle dans The Suicide Squad. Rosenbaum devait jouer un personnage spécifique dans The Suicide Squad, mais il a dû refuser le rôle en raison d’une opération au cou. L’acteur n’a pas divulgué le personnage qu’il était censé jouer et était très reconnaissant que Gunn lui ait même offert un rôle. Gunn a confirmé dans un commentaire sur Twitter que cela aurait été un rôle de camée. Le réalisateur a également fait une blague sur le commentaire de Rosenbaum, qui peut être vu dans son tweet ci-dessous:

Mis à part la liste des acteurs et les personnages définis / censés apparaître dans le film, on ne sait pas grand-chose sur The Suicide Squad. Pendant un certain temps, on pensait que le film pourrait être un redémarrage, mais ce sera probablement une suite / redémarrage en douceur, car certains personnages reviennent et parce que vous n’avez pas besoin de regarder Suicide Squad avant d’aller voir le film de Gunn. Il a également été confirmé que le film se déroulera après Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn).

Les fans auraient adoré voir Rosenbaum dans The Suicide Squad compte tenu de ses antécédents DC, mais il est clair que la chirurgie est plus urgente que d’apparaître dans un rôle de camée. Le rôle est également probablement gardé secret à ce stade pour éviter les spoilers pour le film, mais après la sortie de The Suicide Squad, la nouvelle de qui a remplacé Rosenbaum sortira sûrement. Rosenbaum n’apparaîtra pas dans The Suicide Squad, mais étant donné l’amitié de longue date de Gunn et Rosenbaum, les fans peuvent s’attendre à le voir dans l’un des futurs projets de Gunn.

Plus: Le directeur de Suicide Squad préfère Harley Quinn à Joker

Source: Bande dessinée / James Gunn