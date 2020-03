‘The Suicide Squad’ termine son tournage

Après avoir traversé une authentique montagne russe d’émotions, le réalisateur James Gunn a annoncé la fin du tournage de ‘The Suicide Squad‘, future suite de Warner Bros. / DC qui fera sa première dans les salles le 6 août 2021. Gunn a partagé la nouvelle sur Instagram accompagnée d’une photo de l’équipe et d’une réflexion sur ce qui s’est passé dans sa vie ces derniers mois .

Pendant le tournage de ce film, Gunn a subi deux grandes pertes. Le premier de son père, et quelques semaines seulement avant le tournage de son chien. Cependant, Gunn dit que malgré tout, il a vécu certains des moments les plus gratifiants du tournage d’un film, entre autres grâce au professionnalisme, au talent, à la compassion et à la gentillesse d’un casting et d’une équipe qui Ils ont inspiré tous les jours.

Le casting est composé de David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaqun Coso, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Maylin Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Brage, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbiey, Michael Rooker.

Davis, Robbie, Courtney et Kinnaman joueront apparemment les mêmes rôles qu’ils avaient déjà dans le film de 2016, c’est-à-dire Amanda Waller, Harley Quinn, Captain Boomerang et Rick Flag, respectivement. De plus, nous voyons de vieux amis Gunn comme David Dastmalchian, Nathan Fillion, Sean Gunn, Steve Ageey Michael Rooker.

Le réalisateur de ‘Guardians of the Galaxy’, James Gunnescribe et réalise ce film qui a commencé à tourner en septembre et qui agit comme un redémarrage en douceur pour la franchise. D’autre part, Chuck Roven et Peter Safran seront les producteurs, avec Nik Korda comme producteur exécutif.

Basé sur la bande dessinée de DC créée par Robert Kanigher et Ross Andru en 1959, “ Suicide Squad ” sortira en août 2016, obtenant une collection mondiale de 750 millions de dollars pour un budget de 175 millions. Il a également obtenu une cicatrice pour le meilleur maquillage et coiffeur, étant le premier film de l’univers DC à obtenir une statuette.