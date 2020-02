The Top Gun: Maverick Super Bowl Spot taquine le conflit, l’action de haut vol

La publicité du Super Bowl pour Top Gun: Maverick est en ligne, taquinant certaines dissensions entre Maverick et le fils de son ancien copilote. Paramount Pictures a publié l’annonce Big Game pour le film, que vous pouvez consulter ci-dessous. La suite met en vedette Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris et Val Kilmer et ouvre le 26 juin.

Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui le terrerait. Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif: “Rooster”, le fils du défunt ami de Maverick et le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, alias «Goose».

Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, culminant dans une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter.