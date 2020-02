The Walking Dead 10.09 Review – «Squeeze»

Bienvenue dans la saison 10 de The Walking Dead! J’espère que tout le monde a eu une belle pause hivernale et s’est préparé à un peu de chagrin, de frustration et de la scène de sexe consensuelle la moins sexy de tous les temps.

La parcelle! Après avoir été attirés dans la grotte remplie de horde par Alpha, Carol, Daryl, Connie, Kelly, Magna, Aaron et Jerry doivent traverser un certain nombre de situations précaires alors qu’ils tentent de s’échapper de la grotte – l’obscurité, un labyrinthe de tunnels, des sentiers étroits et étroits, des chuchotements, des marcheurs, et enfin, une boîte de dynamite et le désir hyperactif de Carol de se venger. Après avoir miraculeusement traversé tout le reste indemne et sans perdre personne, à la dernière minute, Carol laisse tomber un bâton de dynamite, provoquant un effondrement, et les destins de Magna et Connie sont laissés inconnus lorsqu’une boîte entière de choses s’éteint et la grotte apparemment s’effondre sur eux. Pendant ce temps, dans le camp des Whisperers, Alpha est à la recherche d’espions aux frontières après que le groupe de Carol ait traversé, mais Negan suggère que son problème vient de l’intérieur, et identifie même Gamma comme la taupe probable. Alpha envoie Beta pour trouver Gamma et récompense Negan charnellement. Et oui, elle laisse son masque.

Bon sang Carol.

Je veux presque en rester là, mais creusons. Bien que les actions de Carol soient, bien sûr, stupides, égoïstes, imprudentes, et ont peut-être tué deux de ses alliés et lui aient peut-être coûté son ami le plus cher, je peux voir comment et pourquoi elle fait ça. Je crois honnêtement que lorsque Carol a promis à Daryl qu’ils étaient du même côté qu’elle le pensait, ou du moins, qu’elle voulait le dire. Mais pour commencer, nous avons déjà vu Carol aller trop loin. Même avant de s’exiler d’Alexandrie pour avoir été trop violente et sans émotion, il y a longtemps, à l’époque de la prison, Rick l’a virée de coups quand il a compris qu’elle était celle qui avait brûlé deux des personnes malades pour tenter de sauver le reste d’entre eux. Et cette fois-ci? Carol a tout perdu – sa maison, son fils, son mari, son espoir – et tout cela à cause d’une seule personne: Alpha. Et cela vient après qu’elle ait déjà tout perdu, y compris son enfant, une fois auparavant. Je ne peux pas prétendre imaginer l’incroyable chagrin et la rage qu’elle doit ressentir, ou à quel point l’idée de recommencer doit être impossible. Qu’elle soit devenue obsédée par la seule chose qui lui reste, la vengeance, a un sens absolu. Elle ne peut rien voir d’autre que sa douleur et ce qui lui semble, comme la seule chose qui pourrait l’atténuer.

Néanmoins, elle est effectivement allée beaucoup trop loin, et ce malgré des avertissements et des offres d’aide répétés de Daryl. Bénis son cœur, il a fait tout ce qu’il pouvait: lui a parlé, a attendu qu’elle lui parle, l’a prévenue, lui a rappelé que les gens se blessaient, a pris les devants, a même maintenu à plusieurs reprises son hangout pour la sortir de l’obscurité, à la fois physiquement et métaphoriquement. et qu’a t’elle fait? Elle l’a littéralement fait exploser. Elle a tout fait exploser.

Mais Daryl, qui pourrait bien être trop bon pour ce monde, ne lui dira toujours pas qu’il abandonne.

C’est le voyage émotionnel de ce soir, qui était un peu prévisible, mais qui semblait aussi inévitable. Je ne l’aimais pas, mais j’ai l’impression que la série aurait pu faire un peu mieux. Il l’a fait dans le passé, certainement, et TWD est à son meilleur quand il trouve ces moyens de développer parfaitement et de préfigurer un virage émotionnel qui est néanmoins surprenant dans son exécution. Et celui-ci n’était pas tout à fait ça. Mon insatisfaction peut également provenir du cadre physique et de l’exécution. J’étais excité à l’idée de ce groupe pris au piège dans la grotte, sur une corniche étroite dans l’obscurité, essayant de trouver un moyen de sortir avec les chuchoteurs et les promeneurs tout autour d’eux. Au lieu de cela, c’est devenu un peu trop… Indiana Jones. Ou comme si je regardais un jeu vidéo (en particulier, je me souvenais beaucoup du jeu Until Dawn, qui met en vedette des monstres mangeurs de chair et une vieille mine effrayante). Le tout sautant sur des rochers, escaladant des murs, se faufilant dans des tunnels étroits avec des zombies (bien que ce passage serré me donne la chair de poule), la dynamite et l’effondrement des puits de mine ne sont tout simplement pas … un bon moyen pour ce spectacle. En grande partie parce que personne n’est mort. Cela a tué le réalisme que TWD, encore une fois, a habituellement. Cela a glissé à l’occasion, notamment pour le faux sur Glenn lorsqu’il s’est échappé en se cachant sous une benne à ordures, mais cet exemple était celui qui me semblait le plus irréaliste. Non pas que je veuille vraiment qu’un d’entre eux meure, et j’aime beaucoup Jerry, mais allez, il aurait dû porter un toast au moins deux fois dans cet épisode, sinon plus. Je me demande en fait s’il va mourir avant la fin de la saison; si cela, comme avec Glenn et la benne à ordures, était-il en train d’utiliser sa dernière carte de sortie de prison. De même, je ne veux pas que Magna et Connie soient mortes, surtout Connie, mais bon sang, quelqu’un doit être mort de cette excursion folle! Donc je suppose que j’espère que nous reverrons Connie, mais que Magna est morte dans l’effondrement.

Pendant ce temps, dans le camp des Whisperers, c’est beaucoup de politique de pouvoir. Negan montre son utilité et son talent pratique pour lire les gens, en associant correctement Gamma à la taupe d’Alpha. Il appelle même correctement Alpha à faire certaines des mêmes erreurs qu’il a faites, à savoir penser que tout le monde est à 100% à bord, car une certaine partie d’entre eux le sont. Alpha est assez intelligent pour entendre la vérité dans ce qu’il dit, même si elle le fait passer pour Beta. Mais cela fait partie du fait d’être un leader intelligent, de savoir quand écouter les bonnes idées et les idées de quelqu’un d’autre. C’est sa «récompense grossière» qui me dérange beaucoup plus. Negan semble être à bord, même s’il est un peu bizarre en raison de ses divagations et de ses retards. C’est certainement le genre de physique étrange et brutale qu’Alpha a typiquement affichée, jusqu’à laisser son masque de peau. Le véritable avantage de cela, bien sûr, sera ce qui se passera avec Beta si et quand il le découvre, ainsi que les véritables intentions de Negan ici dans le camp.

Citations notables:

* Daryl: Si je savais seulement ce que tu m’as dit, je ne saurais pas de la merde.

Carol: Regardez qui parle.

* Negan: Je suis assez grand pour l’admettre, d’accord? Je ne suis pas bon avec de longs silences inconfortables.

