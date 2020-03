The Walking Dead 10.10 Review – ‘Stalker’

Cette semaine sur The Walking Dead, des combats à répétition, des drag-out, des combats sanglants ne mènent en quelque sorte à aucun mort ni capture.

L’intrigue: Après s’être séparé des autres, Daryl traque des Whisperers, seulement pour trouver Alpha conduisant certains de ses marcheurs hors d’une entrée de grotte. Il se retrouve dans une lutte vicieuse avec elle qui les tue presque tous les deux, mais à la place, ils s’évanouissent tous les deux de blessures dans un ancien garage de mécanicien, Lydia se montre, dit à maman qu’elle a vraiment fini avec elle maintenant et sauve Daryl. Alpha est trouvée par ses partisans et sent qu’elle est maintenant plus forte que jamais, sa faiblesse (Lydia) disparue, et ils vont diriger la horde sur les communautés et les tuer tous. Pendant ce temps, Gamma se rend à Alexandrie pour leur parler des personnes coincées dans la grotte. Elle est jetée dans la cellule et finit par les convaincre qu’elle dit la vérité. Mais quand ils se préparent à les sauver et vérifient également un avant-poste qu’ils croient être attaqué, Beta se faufile à Alexandrie par des tunnels souterrains, tue certaines personnes et finit par s’enfuir de toute façon.

C’était frustrant à regarder. Il n’y a aucune raison qu’Alpha ou Beta (ou plusieurs autres personnes) soient toujours en vie après cela, sauf que la boule idiote tournait dans cet épisode.

Il y a des personnages qui, je crois, ne tueraient pas ces deux-là si on leur en donnait la chance. Lydia ne tuant pas Alpha, je n’ai aucun problème avec, par exemple. C’est sa mère, même si elle ne veut rien avoir à faire avec elle, et elle a une relation foutue et abusive avec elle pendant des années. Sa question pointue à Daryl, “Si c’était ton père, aurais-tu pu?” sonne vrai. Cependant, même avec la question de la survie de Connie, je ne crois tout simplement pas que Daryl ne tuerait pas Alpha quand il en aurait l’occasion dans ce combat. Je ne pense pas non plus qu’il ait laissé le couteau juste assis là pour qu’elle le prenne! Cela ne me dérange pas du tout que ce soit une dure lutte contre lui, c’est bien de montrer que ces gens peuvent parfois être mis au défi ou battus, mais le fait qu’il la laisse pour repousser certains marcheurs?

Et puis nous avons la version bêta. Tout d’abord, le tout se faufilant via un tunnel secret / fausse tombe? Vraiment? Je comprends que cela devait être mis en place par Dante, mais… comment? Quand? Les Whisperers étaient absents jusqu’à assez récemment, bien sûr, je suppose. Mais cela ressemble toujours à quelque chose qui aurait été utile ou utilisé auparavant. Sa tuerie à Alexandrie m’a laissé perplexe. Je sais que Beta est formidable, mais tuer autant de gens sans faire assez de bruit pour attirer l’attention dans une Alexandrie tranquille la nuit? Aucun d’eux ne s’enfuit? Ensuite, nous arrivons à la cellule et à la confrontation avec Gamma – et pendant que je le questionnais brièvement pour trouver la cellule, Dante a probablement envoyé des cartes de la ville aux Whisperers. Pourquoi Laura ne l’a-t-elle pas tué alors qu’elle en avait l’occasion? Alors qu’un Whisperer captif a certainement un potentiel d’information ou de levier, pas quand il est un danger clair et présent! Ne vous contentez pas de porter une arme sur lui et de renvoyer la seule autre personne dans la pièce, imbécile! Et puis le fait que grâce à Gamma, ou plutôt, à Mary de la faire jouer désespérément pour l’empêcher de tuer Rosita, Beta doit juste… sortir de là avec elle? Personne n’a essayé de les arrêter, y compris Rosita? Après cela, j’ai compris que la raison pour laquelle le groupe de Gabriel savait se cacher dans les bois était parce que Rosita avait envoyé un message radio pour leur faire savoir que la paire arrivait. Mais non… ils ont également laissé Beta s’échapper et ne croient qu’à peine à l’histoire de Mary.

Je peux voir que les écrivains voulaient avoir un certain nombre de rencontres spécifiques ici, pour diverses raisons, mais la façon dont ils les ont forcés à se produire et à se dérouler a été mal faite. Ces écrivains peuvent faire beaucoup mieux que cela et c’est décevant et frustrant de voir un épisode aussi fragile que celui-ci.

Cela dit, c’est ce que nous avons, alors, qu’est-ce que cela nous a apporté d’autre?

Nous avons des tensions relationnelles, des problèmes de colère et des traumatismes qui éclatent tous avec Gabriel et Rosita. Elle essaie toujours de se préparer pour la bataille, mais n’est pas encore là, alors que l’expérience de Gabriel avec la perte de Siddiq, qui était à la fois ami et famille, vraiment, puis en tuant violemment Dante, a eu un effet sur lui. Nous n’avons jamais vu Gabriel se déchaîner de cette façon auparavant, encourageant carrément la torture de leurs ennemis afin de les briser et d’obtenir ce dont ils ont besoin. Lui et Rosita en parlent à peine, et je ne sais pas ce que tout cela signifie pour l’avenir de leur relation. Elle laisse sa fille avec lui pendant qu’elle se dirige vers Hilltop pour faire soigner une blessure (pour ne pas oublier, Alexandrie vient de perdre ses deux médecins), mais je me demande si c’est le début d’une fracture entre eux ou non.

Aussi, Gabriel, le mensonge? Depuis quand? Il était aussi dupé par Dante que tout le monde!

Nous avons également un aperçu de Gamma / Mary, entre ses aveux à Gabriel et Rosita, son sacrifice volontaire pour sauver Rosita et sa brève conversation avec Judith. Son abandon des Whisperers et sa confiance se font un peu vite pour moi; Je pense que si nous avions pu voir plus de sa dernière saison, peut-être, en tant que membre des Whisperers, aurait été un bon moyen de rendre cet arc moins pressé. Même si la configuration m’a ennuyé, j’ai apprécié qu’elle se retourne contre le jeu de puissance de Beta en utilisant ses propres mots sur lui, et sa tentative de l’attirer là où elle savait que le groupe de Gabriel était parti était un bon stratagème. Mary est définitivement intelligente.

La partie la plus satisfaisante du combat Daryl-Alpha a été de voir ces deux personnages principaux s’affronter physiquement et de se rappeler qu’ils sont tous les deux, en effet, des combattants féroces à part entière, bien qu’aucun ne se lance très souvent dans un combat de mêlée. Le retour de Lydia que j’ai apprécié, et c’était quelque chose qui avait été bien annoncé, ses flèches étaient inspectées par certains Whisperers plus tôt dans l’épisode, et c’est elle qui leur a tiré dessus à nouveau lorsque Daryl attaquait le groupe d’Alpha. Daryl se moquant d’Alpha à propos de la façon dont elle n’avait pas aimé Lydia l’énervait, mais le fait que Lydia confirme ensuite tout ce qu’il disait était vrai était un autre bon moment. J’ai craint un instant que Lydia puisse réellement tuer Alpha et prendre sa place – non pas parce que cela avait du sens, bien sûr, mais parce qu’il y avait déjà eu beaucoup de mauvais choix d’écriture jusqu’à présent dans l’épisode. Le refus doux mais ferme, presque sans jugement de Lydia de rejoindre sa mère, était très approprié. J’aime aussi la façon dont elle a dit à Daryl qu’elle avait regardé et décidé au cours des derniers jours depuis que nous l’avions vue s’enfuir dans les bois, loin de Carol. Qu’elle choisisse les communautés plutôt que les Whisperers est logique, bien sûr, mais c’est quand même agréable de l’entendre confirmer. Mais avec la grande confrontation de la horde qui arrive dans les communautés, je n’ai pas l’impression que nos héros se portent mieux maintenant qu’ils ne l’étaient auparavant dans ce combat.

Cela couvre les pièces majeures de cet épisode. Je souhaite que nous ayons eu la chance d’obtenir certains de ce qui aurait pu être des moments et des confrontations cool d’une manière plus naturelle et bien écrite. Le dernier épisode et celui-ci n’ont certainement pas été à la hauteur, s’appuyant sur une balle idiote, des moments mélodramatiques (le cri de Carol, Beta sortant de la tombe) et de mauvais choix de complot et d’écriture. J’espère vraiment que les choses s’amélioreront bientôt.

