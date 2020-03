The Walking Dead 10.11 Review – «Morning Star»

Cette semaine sur The Walking Dead, Hilltop se prépare pour qu’Alpha et la horde des Whisperers attaquent, conduisant à des réconciliations, à des vérités dures et à des raisons d’espoir et de désespoir, et un retour bienvenu à certains de ce qui rend ce spectacle grand.

La parcelle! Les Alexandriens puis Daryl et Lydia arrivent à Hilltop, ce dernier avec la nouvelle que la horde est en route. Alors qu’ils décident d’abord d’essayer de courir, Negan a donné à Alpha son livre de jeu, et elle a bloqué toutes les routes comme il l’a déjà fait pour les Alexandriens. Il est donc temps de se préparer à une dure bataille dans laquelle ils seront de loin en nombre. Alors qu’ils construisent des barricades et d’autres défenses, un certain nombre de conversations personnelles ont lieu. Carol et Ezekiel se réconcilient quelque peu et se réconfortent mutuellement, et elle apprend plus ou moins sur son cancer. Carol et Lydia ont également un moment, tout comme Daryl et Ezekiel, qui acceptent de s’assurer que les enfants sortent en toute sécurité si les choses tournent mal. Judith veut se battre, mais Daryl ne la laissera pas, mais ils ont encore un bon moment et elle lui rend son gilet avec une aile réparée peinte dessus. Pendant ce temps, Eugene et Stephanie, la femme de la radio, ont finalement accepté de se rencontrer dans une semaine dans une gare de triage en Virginie-Occidentale après avoir réalisé qu’ils étaient au plus à quelques centaines de kilomètres l’un de l’autre. Et Rosita et Eugene nous trompent tous avec un baiser qui n’arrive pas à démarrer! Lorsque la horde arrive enfin, la milice bien entraînée fait un bon travail de combat et de les abattre efficacement, mais alors que la barricade commence à tomber sous la pression, les Whisperers lancent d’abord des ballons à eau à essence puis des flèches enflammées sur eux, piégeant les combattants entre la horde et les portes. Et Negan, arborant maintenant son propre masque de peau, avait suggéré à Alpha qu’il serait encore mieux de briser les Hilltoppers et de les faire rejoindre les Whisperers, mais apprend qu’elle a l’intention de le faire en faisant de leurs cadavres une partie de sa horde.

Après deux semaines décevantes, ce fut un retour bienvenu aux choses qui rendent TWD génial. Des moments personnels et des connexions qui ne se sentent pas forcés, une pièce unique de «combat de nos vies» et un avenir incertain pour de nombreux personnages bien-aimés. Trouver cet équilibre d’espoir et de désespoir est quelque chose que ce spectacle fait généralement bien, et dans cet épisode, il montre vraiment. Les Hilltoppers sont aussi préparés que possible, avec tout l’entraînement qu’ils ont fait, et ils ont les armes et les murs de leur côté. Mais ils sont désespérément surpassés en nombre non seulement par les marcheurs, mais par les Whisperers impitoyables qui, psychologiquement, sont extrêmement faibles en humanité. La bataille à la fin est courte, mais elle reste unique. Des fils électriques dans les champs aux barricades et enfin voir la milice du mur de boucliers en action, à la façon dont les Whisperers, avec l’aide de Negan, tordent le couteau de manière inattendue en mettant le feu non seulement à la horde et à la barricade, mais aux portes et à la zone devant eux, verrouillant ainsi efficacement les combattants. Comme pour les routes bloquées, ils avaient une fenêtre pour s’échapper et l’ont ratée, et maintenant ils sont, bien… sortis de la douleur de la friture et dans le feu!

Aussi cool que j’ai trouvé la bataille, cependant, ce qui a élevé celui-ci a été tous les moments personnels que nous avons eu. Je suis heureux qu’Ezekiel soit venu ramener Carol dans la communauté, tout comme il l’a fait il y a des années, et qu’ils se soient reconnectés et qu’elle connaisse le cancer maintenant. Ce fut un moment étrangement plein d’espoir pour eux, et agréable de les voir rire à nouveau ensemble, même si cette fois cela a été tempéré par leurs pertes et tout ce qui a changé entre eux. J’ai aimé voir Ezéchiel donner l’ancienne armure d’Henry à Lydia. J’ai adoré la conversation entre Carol et Lydia, j’ai adoré comment c’était sans prétention mais aussi sans méchanceté ni même ressentiment. Ces deux-là se comprennent d’une manière que je pense que personne d’autre ne peut. Je ne sais pas si cela les rapprocherait jamais, en supposant qu’ils survivent tous les deux, mais c’est remarquable. Le moment de Daryl et Ezekiel était également agréable à voir car, comme le souligne Daryl, ils n’ont jamais eu grand-chose à se dire auparavant, mais ils respectent néanmoins ce qu’ils ont tous les deux vécu et ce qu’ils font pour ceux qui les entourent. Et enfin, pour compléter ce groupe, le moment entre Daryl et Judith. Nous avons toujours su que cette fille était courageuse et capable, et c’est bien que Daryl ne doute pas une seconde de sa volonté de se battre ou même de sa capacité à le faire. Mais il reconnaît toujours qu’elle n’est qu’une petite fille et qu’il y a des choses qu’elle ne devrait pas avoir à voir ou à faire. La façon dont elle parle de ses peurs se sent aussi bien pour ce personnage, et j’adore qu’il ne lui accorde pas de condescendance, ne le rabaisse pas ou ne lui ment pas à propos de ces peurs ou de leurs circonstances. Et sa repeindre l’aile sur son gilet est fantastique. Cela a l’air super, certainement, et comme Daryl a raté son arbalète de signature, il est bon de le revoir dans une autre pièce de signature!

Ailleurs, nous avons Rosita, Eugene et Stephanie. Les plaisanteries et le flirt entre Eugene et Stephanie sont mignons, j’aime à quel point c’est authentique et naturel, et bien sûr, cela crée une sorte de rayon d’espoir pour les gentils, qu’il y a quelque chose et quelqu’un d’autre au-delà de cet horrible conflit ils sont actuellement embourbés. De plus, cela nous a fourni une chanson vraiment de choix pour ce montage de préparation (“Quand le vent sauvage souffle” par Iron Maiden) – aussi, Eugene a une belle voix! Cela a également conduit à un bon écrasement du béguin non partagé d’Eugene pour Rosita. J’étais inquiet de voir ce presque-baiser apparaître dans les aperçus, car cela ne leur convenait ni à l’un ni à l’autre. Je suis content de voir que c’était en effet un faux, mais aussi un qui fonctionne: Rosita lui fait remarquer que oui, il aime vraiment Stéphanie, alors oui, il devrait faire tout ce qu’il peut pour arriver à la voir! Moi aussi, j’espère que Stéphanie et Rosita se rencontreront – si tout le monde vit aussi longtemps! Oh, et Eugene avait ma ligne préférée ce soir pour: «Finissons-en. J’ai un rendez-vous! ”

Enfin, nous avons la relation de Negan et Alpha, nous sentant toujours très occlus. Elle appelle avec précision qu’il plaisante pour cacher sa peur, et je pense que nous, le public, le savons depuis un certain temps maintenant. Mais alors que Negan aide son coin et démonte Hilltop, et porte maintenant son propre masque de peau, il a également fait des suggestions pour essayer de les briser et de leur faire des chuchotements. Bien sûr, sa vieille philosophie est que les gens sont une ressource et ne pas les gaspiller ou les tuer inutilement, mais je ne suis toujours pas convaincu qu’il soit vraiment un Whisperer. Sans oublier qu’il est clairement mal à l’aise avec le fait de se fouetter avec le commutateur, contrairement à quand Alpha a demandé à Beta de lui faire ça. Dans l’ensemble, j’ai vraiment hâte de voir enfin la véritable histoire de la façon dont Negan s’est échappé d’Alexandrie et j’ai l’impression que nous l’obtiendrons dans le prochain épisode ou deux.

De plus, ce dernier tir par derrière de Daryl dans son nouveau gilet face aux flammes était fantastique.

Mais maintenant, comment se déroulera la foire Hilltop? Qui survivra et comment? Qu’arrivera-t-il à Hilltop lui-même, et Alexandrie est-elle la prochaine? Je prévois une dispersion de ceux qui survivent alors qu’ils s’échappent dans le chaos, et peut-être un regroupement à Alexandrie. Aussi, saurons-nous bientôt ce qui est arrivé à Connie et Magna? Il y a des gens désireux de les trouver, ou tout ce qui reste, mais tout le monde est aussi sacrément occupé en ce moment et dans un avenir prévisible! Si vous avez des théories, écoutons-les, car il se passe beaucoup de choses en ce moment.

