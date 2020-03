The Walking Dead 10.12 Review – «Marchez avec nous»

Cette semaine sur The Walking Dead, je ne peux pas être le seul à penser que je devrais prendre plus de notes que d’habitude, qu’en est-il de cette pandémie mondiale de santé, non? Mais sérieusement, c’était un sacré épisode.

L’intrigue: au lendemain de Hilltop tombant en feu, les marcheurs et les chuchoteurs, ses défenseurs et ses résidents sont dispersés mais ont un point de rendez-vous pour se retrouver. Judith, après avoir involontairement tué une personne vivante, est recueillie avec les autres enfants par Earl et amenée dans un bâtiment pour se cacher et attendre les autres. Mais Earl a été mordu, et quand sa tentative de s’assurer qu’il ne peut blesser personne quand il se retourne échoue, Judith doit le sortir. Peu de temps après, Daryl, Jerry et Ezekiel les trouvent. Pendant ce temps, Carol est avec Eugene, Yumiko et Magna, qui se présentent vivants! Elle et Connie ont survécu à l’effondrement, mais quand ils se sont retrouvés au milieu de la horde, se sont séparés. Magna se barbouillait de courage pour survivre. Yumiko crie à Carol en son nom, mais le genre de Magna est trop ou tout simplement trop fatigué pour s’en soucier, puis elle et Yumiko ont une séparation étonnamment amicale et facile. Carol encourage Eugene à aller le chercher et à rencontrer Stéphanie, puis trouve le personnel de Lydia à proximité, mais pas Lydia. Ailleurs, Alden, Kelly et Mary ont affaire à un bébé qui pleure, Adam, que Mary arrive enfin à tenir. Lorsque des marcheurs viennent sur eux, les Hilltoppers se cachent dans une camionnette, mais Mary les retire pour les tuer. Elle est ensuite tuée par Beta mais parvient à arracher la moitié de son masque. Un autre Whisperer passant par là reconnaît qui il est, et Beta le tue aussi. Lorsque Mary se retourne, Alden la tue avec une flèche et Beta s’échappe à nouveau. Et enfin, Negan arrive à trouver Lydia dans les bois et la capture, l’emmenant dans une cabine quelque part et l’attachant à une chaise. Il le dit à Alpha et la conduit dans une cabane, et ils parlent de sa philosophie et de sa femme perdue sur le chemin, tandis que nous voyons Lydia lutter sans ses liens. Tout comme nous apprenons que Lydia n’est pas du tout dans cette cabine, Alpha se retourne seulement pour se faire trancher la gorge par Negan! Il prend alors sa tête et la livre à la personne qui l’a libéré pour faire exactement cela… nul autre que Carol.

Il y avait beaucoup de bonnes choses dans cet épisode, mais commençons par cette fin. Il est parfaitement logique que Carol soit celle qui a libéré Negan dans le but exprès de l’envoyer pour tuer Negan. En regardant en arrière quand il a été libéré (à la fin de l’épisode 4), le spectacle était très intelligent pour ne pas montrer beaucoup de Carol du tout. En fait, elle n’a pas vu grand-chose pendant quelques épisodes de cette période, et donc même si elle est parfaitement logique, cela l’a empêchée de paraître très probable. Bien joué, TWD, bien joué! J’étais presque certain que c’était Gabriel, même si cela ne me semblait pas tout à fait correct. Carol est assez rusée pour avoir réalisé que tuer Alpha signifierait se rapprocher d’elle, et que c’était quelque chose qu’elle était peu susceptible de pouvoir faire. Negan a été libéré peu de temps après l’échec de la tentative de Carol de tuer Alpha à la frontière au début de la saison. Bien sûr, cela ne signifie pas que Carol allait simplement s’asseoir et faire confiance à Negan pour faire le travail – aucune raison de ne jouer que le seul angle peu fiable, surtout lorsque vous êtes aussi obsédé qu’elle par le fait de tuer Alpha. Cependant, le fait qu’elle soit le cerveau ici est payant et résume bien la dynamique qu’ils ont mise en place: Negan fait le sale boulot de tuer Alpha après la manipuler et de se rapprocher d’elle, mais Carol est finalement celle qui a surpassé Alpha à la fin .

Cependant, j’ai hâte d’en savoir plus sur les motivations de Negan. Il a parfaitement joué son rôle, bien que de nombreux téléspectateurs aient pu croire qu’il voulait vraiment devenir Whisperer. Les fissures qui ont commencé à apparaître ici, par contre, semblaient plus fidèles à qui il était: tuant «accidentellement» le marcheur Hilltopper, disant «vis ça» et en tuant un autre plus tard quand il était seul. L’épisode s’intitule «Walk With Us» et à la fin, c’est quelque chose que Negan n’allait jamais vraiment faire. Mais c’est sa discussion avec Alpha sur le chemin de la cabine qui a solidifié cela, bien que cette conversation soit aussi authentique. Je pense que Negan a respecté Alpha dans une certaine mesure et a peut-être même ressenti un lien réel avec elle, et qu’il essayait de trouver quelque chose de rachetable en elle. Appelant sa philosophie sans émotion comme des conneries, essayant de la persuader de ne pas tuer Lydia. Si elle avait été d’accord avec lui à un moment donné, je pense qu’il aurait pu essayer de trouver un moyen de la sauver. Après tout, il était un monstre et il a changé. Je ne dis nullement que cela efface ce qu’il a fait, mais Negan avait toujours de l’humanité et des lignes qu’il ne franchirait pas. Tuer ou blesser des enfants a toujours été de ceux-là – c’est pourquoi Lydia n’était à aucun moment près d’Alpha. Je pensais que Lydia allait être dans cette cabine, mais que Negan tuerait encore Alpha avant qu’elle ne puisse blesser sa fille. J’ai été trompé avec succès par l’ouverture de la porte pour révéler que Lydia était complètement ailleurs. Le moment où Alpha a finalement été tué était encore quelque peu surprenant, juste pour voir mourir le méchant principal de la saison dernière. Elle a été vraiment menaçante et interprétée de manière dominante par Samantha Morton, une présence et une partie vraiment mémorables de ce spectacle, et un Alpha absolument parfait. Elle nous manquera, même si je suis soulagée qu’Alpha soit mort!

Avant de rencontrer Negan dans les bois, Carol a eu quelques scènes intéressantes. Son moment avec cette marchette, le laisser s’approcher si près avant de le tuer … eh bien, il suffit de dire que je me suis souvenu de l’arc de Carol dans les bandes dessinées, et je suis plus qu’un peu nerveux de ce qui va se passer avec elle dans le reste de cette saison. J’ai bien aimé sa conversation avec Eugene, qui sait vraiment ce que c’est que d’être à son poste après avoir légitimement rejoint les Sauveurs et est venu profondément regretter cette décision. Cependant, son encouragement à aller chercher sa fille était agréable. C’était comme un aperçu de Carol récupérée, moins traumatisée, et c’était bien. Je ne pourrais pas dire avec certitude si cela va rester, cependant. Son souhait sincère qu’elle obtienne ce qu’elle voulait était bien aussi, d’autant plus que nous ne voyons pas souvent ces deux échanger du temps, si jamais.

Également notable dans ce groupe, Magna est vivante et elle est de retour! Je ne m’attendais pas vraiment à la revoir vivante. Le destin de Connie est toujours dans l’air, et même si ce serait ringard, j’espère qu’elle a également survécu. J’aime beaucoup Connie, et j’aimerais la voir, ainsi que Daryl, avoir une chance de réagir aux sentiments qu’ils ont clairement l’un pour l’autre. J’ai aimé la conversation que Magna et Yumiko ont ici à propos de leur relation, c’était la plus vraie et la plus honnête qu’ils aient jamais eue. J’aurais aimé que les scènes précédentes avec eux se soient bien passées, je me sentirais plus convaincu par la relation s’ils l’avaient fait.

Revenant sur le thème du titre de l’épisode, Mary prend un autre grand pas pour devenir Whisperer lorsqu’elle arrive à tenir et à apaiser Adam, puis à sauver Kelly, Adam et Alden des marcheurs en les retirant. Et elle scelle son propre destin dans le processus, étant tuée par Beta quelques instants plus tard tout en criant qu’elle ne marcherait plus jamais avec eux. Et bien sûr, ce n’est pas le cas, grâce à Alden. Bien que cela signifiait que la plus grande menace s’était échappée, j’ai pris Alden, tuant la marcheuse Mary, comme un signe qu’il avait gagné un peu de respect pour elle, suffisamment pour s’assurer qu’elle n’était pas forcée de retourner dans la vie qu’elle avait choisi de laisser.

Enfin, Judith doit passer par des moments effrayants. Comme toujours, bien qu’elle soit très mature et capable pour son âge, elle n’est encore qu’un enfant qui grandit dans un monde dur et dur. Jusqu’à présent, nous ne voyons qu’un aperçu de l’impact de la mort d’un être humain vivant, bien que sans se rendre compte qu’elle l’était au début, puis de devoir tuer le promeneur d’un homme qu’elle est connue pour presque toute sa vie. Et pas une version pourrie, mais fraîchement tournée, toujours humaine. Ces deux actions sauvent des vies, mais c’était à la fois déchirant et rassurant de la voir avoir besoin d’un adulte à la fin. Et réconfortant de voir Daryl jouer ce rôle parental pour elle. En plus de tout le reste, la seule mère de Judith est dans le vent en ce moment: n’oubliez pas que son appel radio à Michonne la veille est resté sans réponse. (Sur une note latérale, elle a appelé Michonne “Daito”, ce qui signifie longue épée en japonais. Awww!)

Alors, où cela laisse-t-il la guerre Whisperer? Alpha est morte et ce n’est pas rien, mais il a été souligné avant que la tuer n’arrêtera pas les Whisperers. Ce sont des fanatiques et le plus dévot de tous, Beta, est toujours là. Il a été appelé comme n’étant pas lui-même un alpha, mais il ne fait aucun doute qu’il voudra se venger d’Alpha. Va-t-il réussir? Mourra-t-il en essayant? Et enfin, qui diable est ce type qu’il continue à être reconnu? J’ai l’impression que qui que ce soit, ce sera une personnalité publique vraiment remarquable – il n’y a aucun moyen de nommer une célébrité maquillée à ce stade, donc une sorte de figure gouvernementale est ma supposition.

Vous avez une théorie sur la bêta ou la guerre? Vous avez des pensées sur la mort d’Alpha et qui l’a orchestrée? Écoutons-le dans les commentaires ci-dessous! Et n’oubliez pas de rester en sécurité, de vous laver les mains et de pratiquer la distanciation sociale, nous n’avons pas besoin d’une véritable apocalypse zombie ici, les gens!

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait