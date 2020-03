The Walking Dead 10.13 Review – «Ce que nous devenons»

Ce soir, dans The Walking Dead, nous disons au revoir à Michonne dans un épisode puissant – mais heureusement, son voyage n’est pas encore terminé!

La parcelle! La dernière fois que nous avons vu Michonne, elle est partie avec l’étranger Virgile pour récupérer une ordonnance militaire promise du centre de recherche navale sur une île où il vivait. Il est devenu clair très rapidement que tout n’était pas ce qu’il semblait et que Virgile était plein de mensonges. Sa femme et sa famille sont mortes, ainsi que de nombreuses autres personnes, et il a besoin qu’elle tue les marcheurs parce qu’il ne le peut pas. Il essaie de différer en lui montrant tout ce qui en vaut la peine, et très vite, Michonne se retrouve enfermée dans une pièce à côté d’autres otages qu’il détient, droguée avec du thé bizarre et hallucinant une vie alternative où elle n’a pas sauvé Andrea, a pris fin jusqu’à rejoindre les Sauveurs, et à la fin a été tué par Rick. Quand elle en sort, elle parvient à attaquer Virgil et à se libérer ainsi que les autres, mais Virgil a brûlé le (supposé) seul bateau. Après avoir convaincu les autres de montrer la pitié de Virgil, ne serait-ce que pour eux-mêmes, Michonne est emmenée récupérer ses affaires dans une salle de ravitaillement – pour trouver, de toutes choses, les bottes de Rick! Virgil lui montre un autre bateau qui a échoué à un moment donné, sur lequel il a trouvé les bottes, et elle trouve un vieil iPhone avec le nom de Rick rayé, ainsi que de simples dessins au trait de Michonne et Judith. Après avoir réalisé que Virgil ne sait rien d’autre sur le bateau ou Rick, Michonne et les autres obtiennent son aide pour réparer le moteur, et elle a un appel radio émouvant avec Judith, qui lui assure qu’ils sont en sécurité, les Whisperers sont manipulés, et l’exhorte à aller chercher Rick et à le ramener à la maison. Michonne se fait déposer sur un terrain dans le Nord et finit par aider deux personnes dans un champ à rejoindre ce qui ressemble à une sorte de grande milice ou de caravane traversant des champs à proximité.

Tout d’abord, j’espère que tout le monde restera en sécurité et en bonne santé et continuera de le faire à mesure que la pandémie se poursuit. C’est un peu surréaliste d’écrire cela en haut d’une revue d’émission sur la post-apocalypse, mais parfois la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. Quoi qu’il en soit, merci d’être avec nous, restez en sécurité et lavez-vous les mains!

Bon, revenons au spectacle! Sachant que c’était l’épisode d’envoi de Michonne, j’étais nerveux, ce qui pourrait signifier que Michonne allait mourir, et cela aurait été extrêmement bouleversant. Danai Gurira est incroyable, elle joue incroyablement Michonne, et pour Judith et RJ perdre leur mère d’une manière qui devrait signifier qu’ils ne savaient même pas ce qui lui est arrivé serait navrant. Et manquer une réunion avec Rick, que nous, le public, savons ne pas être mort, serait également déchirant. Donc, voir son envoi, c’est plutôt qu’elle se lance dans une quête pour trouver Rick, ou apprendre tout ce qu’elle peut de son destin, se sent parfaitement. Maintenant, la seule chose qui me fâche, c’est que je ne sais pas quand nous pourrons en apprendre davantage sur ce voyage! Avec une fin comme ça, je suis incroyablement curieux.

Ce que nous avons vu, cependant, était également excellent. Alors que Virgil et ses machinations étranges et son état mental douteux frisonnaient d’être ennuyeux, je suis heureux que les choses aient évolué rapidement sur ce front. Voir comment Virgil est devenu dérangé après avoir perdu sa famille a fait un bon contraste avec Michonne. Tout en perdant sa femme, Virgil a tellement dérivé qu’il est devenu dangereux, voire hostile, pour les autres, Michonne a gardé Rick une présence dans sa vie qui la guide et la stabilise même des années plus tard. Virgil a vu en elle quelqu’un qui avait subi une perte similaire à lui et espérait qu’elle comprendrait son état déséquilibré, mais il a largement sous-estimé sa détermination.

Pourtant, j’ai adoré le mauvais voyage de drogue étrange de ce qui aurait pu être dans sa vie si elle n’avait pas sauvé Andrea, le chemin sombre qu’elle aurait pu emprunter. Au cours de l’histoire de Negan, on a souvent dit que lui et Rick étaient si semblables, mais voir ici comment Michonne aurait pu être aussi bien était intrigant et effrayant. Cela a vraiment fait sonner le titre de l’épisode, “Ce que nous devenons”, tout en me rappelant le thème de la miséricorde de la saison 8 qui prévaut sur la colère. Sa miséricorde, sa prise de contact avec des étrangers, l’ont façonnée – c’est ce qui l’a amenée à Andrea puis, à son tour, à Rick. Cela a déterminé qui et ce qu’elle est devenue, qu’elle a préféré la vie à la mort, les gens à ses chiens de garde. Dans cet épisode, ce choix lui est présenté à nouveau, et les deux fois, la présence de Rick dans sa vie et son cœur est là. Quand elle hésite à tuer Virgil ou à laisser les autres le tuer, elle se souvient de Rick à la fois de son voyage dans la drogue et de la réalité. Quand elle choisit d’aider les étrangers à la fin de l’épisode, elle se souvient de la façon dont Rick l’a laissée entrer toutes ces années quand elle avait besoin d’aide. Malgré cela, cela semblerait être une distraction dans sa quête pour trouver Rick, le fait est que choisir de sauver Andrea par rapport à sa propre sécurité et à ses objectifs il y a des années est ce qui les a réunis. Alors, les aider maintenant? C’est la façon de le trouver. C’est la bonne décision à prendre.

Et avec tout ça, Michonne a encore plus à faire dans cet épisode! Vraiment, nous avons pu voir tous les côtés d’elle ce soir. Ce qui me ramène à quel point Danai Gurira et ce personnage ont été incroyables dans l’ensemble. Son chagrin pour les gens qu’elle n’a pas sauvé était effrayant, surtout dans la façon dont ils l’ont présenté. Ses sanglots en trouvant des preuves de Rick étaient déchirants. Mais c’est sa conversation de séparation avec Judith qui m’a vraiment attiré. J’ai adoré la façon dont Michonne a tenté de raconter ce qu’elle a dit, se méfiant de dire à Judith que Rick pourrait être vivant, puis de trouver un moyen de le dire qui ne préviendrait pas RJ. J’ai adoré la façon dont Judith y a pénétré, son propre espoir en larmes que son père idolâtre, dont elle se souvient probablement à peine, pourrait être là-bas, elle n’hésitant pas du tout à dire à Michonne de le trouver et de le ramener à la maison, leurs adieux, Michonne’s promettez de rester en contact le plus longtemps possible. C’était un beau dernier regard sur son côté maternel, le moyen idéal pour l’envoyer avec la bénédiction de sa fille, et j’ai adoré.

Et avec cela, nous disons au revoir à Michonne – pour l’instant! Il semble clair qu’elle réapparaîtra, d’une manière ou d’une autre, peut-être dans ces films qu’ils font sur Rick, peut-être dans son propre film, qui sait? Mais c’était un excellent au revoir, un épisode qui était presque un peu une lettre d’amour dans la mesure où il a permis à l’actrice et au personnage de briller dans tous les sens. Je pense qu’il y a une partie de moi qui souhaite que plus de la distribution régulière ait pu être là-dedans, mais d’un autre côté, cela aurait-il fonctionné aussi s’ils l’étaient? Quelle que soit la prochaine fois que nous la verrons, chaque fois que cela arrivera, je sais que je suis à 100%. Et merci, Michonne, d’être tout, du badass épique à la mère incroyable, et d’avoir honoré nos écrans pendant 7 saisons.

Qu’avez-vous pensé de l’épisode d’envoi de Michonne? Des réflexions sur ce que l’avenir lui réserve? Avez-vous des idées sur ce que nous aurons la semaine prochaine lorsque nous retournerons à Alexandrie et aux Whisperers? Sonnez dans les commentaires!

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait