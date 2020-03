The Walking Dead 10.14 Review – «Regardez les fleurs»

Cette semaine sur The Walking Dead, le spectre d’Alpha hante Carol, Beta, Negan et Daryl de différentes manières, tandis que certains des survivants se sont mis en route pour rencontrer un ami radio d’Eugene. De plus, au cas où vous ne l’auriez pas entendu, l’épisode de la semaine prochaine est le dernier de la saison 10 jusqu’à un peu plus tard cette année, lorsque le dernier épisode initialement prévu sera finalement diffusé. D’accord, annonces spéciales terminées, passons au titre inquiétant “Regardez les fleurs”!

L’intrigue: cette semaine, nous recommençons à couvrir plusieurs scénarios à la fois. Alors que les Hilltoppers se remettent de l’incendie dans leur refuge, Eugene leur parle enfin de sa rencontre prévue avec Stéphanie. Avec le soutien d’Ezekiel, le groupe ne panique pas, et Eugene, le roi et Yumiko se dirigent vers la réunion. Ezekiel sent sa santé se détériorer et doute de sa valeur, mais Yumiko l’aide à se rallier. Ils se dirigent vers une ville où quelqu’un s’amuse à dresser des marcheurs dans de petites vignettes de la vie d’autrefois, et le trio rencontre une jeune femme vêtue de couleurs vives qui les accueille avec enthousiasme! Après que Carol monte la tête d’Alpha sur un poteau, elle décolle de son propre chef malgré sa promesse d’aider Negan à tout recommencer aux yeux des survivants. Alors qu’elle erre dans ce que je crois être la grange où Henry et les autres ont été tués, Carol est hantée par Alpha et raillée par elle. Carol finit coincée sous les débris du toit avec une marchette qui rampe vers elle, Alpha la raillant que c’est ce qu’elle veut vraiment, mais Carol se défend finalement et retourne à Alexandrie. Pendant ce temps, Negan va vérifier Lydia, mais elle est partie et Daryl est là. Daryl exige une preuve de l’histoire de Negan, le ramenant aux pointes limites. Sa tête est partie, mais certains Whisperers les trouvent et déclarent Negan le nouvel Alpha! Et sont rapidement tués, bien sûr. Negan et Daryl retournent également à Alexandrie, Daryl étant là pour ouvrir la porte de Carol. Pendant ce temps, Beta agit comme si la tête d’Alpha est toujours son Alpha quand l’un des Whisperers essaie de le déclarer leur nouveau chef, l’emmenant avec lui dans un bar abandonné dans une ville voisine. Son identité passée en tant que chanteur country est révélée au fur et à mesure qu’il se réconcilie avec les choses et finalement attire un nouveau troupeau pour lui-même et émerge avec un masque réparé qui est maintenant à moitié fait avec la peau d’Alpha.

Il se passait beaucoup de choses ici, mais commençons par Carol. Quand j’ai vu le titre de cet épisode était «Regarde les fleurs», j’étais vraiment nerveux de ce qui allait lui arriver! Je suis sûr que je n’étais pas le seul, nous savons tous que c’est une ligne lourde à laquelle se référer. De plus, pour tous ceux qui lisent les bandes dessinées, cet épisode a amené Carol très près de rencontrer une fin similaire à celle qu’elle a rencontrée là-bas. J’ai apprécié le genre d’exploration lente de l’impact de la mort d’Alpha sur ces personnages, et après la quête intense et destructrice de vengeance de Carol, il était logique qu’elle ne s’en tire pas aussi facilement. Elle ne trouve pas simplement sa paix et sa résolution maintenant que Alpha est parti. La menace peut être éliminée – ou, une menace, de toute façon – mais cela ne clarifie pas la liste pour elle. Son chagrin, son doute, son regret et les conséquences de ses choix et de ses actions sont toujours là. Essayer de s’échapper dans les bois ne les fera pas disparaître non plus. Et Alpha était là pour exprimer toutes les pires insécurités de Carol était parfait. l’idée que Carol ne sera jamais libérée de cette femme et de ce qu’elle lui a fait, de ce qu’elle lui a pris et de la façon dont elle a ruiné la vie de Carol, était une torsion parfaite. Les actions téméraires prises par Carol m’ont vraiment fait me demander si, une fois son objectif atteint, elle allait chercher à mettre fin à sa propre vie. L’écho des dernières lignes de Lizzie et des instructions de Carol avant de la tuer était un autre coup de couteau qui m’a vraiment demandé où cela allait.

Mais je suis tellement content que Carol se soit ralliée et ait choisi de continuer à se battre. Carol a toujours été une survivante, s’est toujours battue pour revenir. Bien que je ne serais pas choqué si les choses allaient mal avec ce qu’elle avait perdu à ce stade, je suis soulagé que son esprit de survivante soit toujours là et pas complètement brisé après tout. C’était aussi agréable de voir Daryl comme celle qui la laissait rentrer à Alexandrie, même si les choses ne se passaient pas encore bien entre eux. Ils ne sont peut-être jamais les mêmes, mais il y a de l’espoir, et c’est toujours important.

Le voyage de Beta à travers les étapes du deuil est l’autre grand voyage ici, pris dans une direction très différente bien sûr. Nous avons souvent entendu dire que la bêta n’est pas un Alpha cette saison, et bien sûr, il rejette immédiatement l’idée quand elle est abordée pour la première fois, même en traitant la tête d’Alpha comme si rien n’avait changé pendant un certain temps. Son insistance à «l’écouter» tout au long de l’épisode est sacrément effrayant, et la conclusion où il prend son visage comme le sien est encore plus. C’est une fin parfaite pour lui ici, cependant, j’adore la façon dont Gamma a déchiré son masque il y a deux épisodes. De plus, ça me fait encore plus peur de lui, pour être honnête. Peut-être qu’il n’est pas un Alpha, mais il en est certainement plus proche.

La révélation tacite de qui était Beta était également bien faite ici. Un chanteur country, de toutes choses! Je sais, certaines personnes avaient déjà compris cela à partir d’un indice qui a surgi dans Fear the Walking Dead, mais pour ceux qui ne l’ont pas vu. Mais la couverture de l’album qui ne montre également que la moitié de son visage, la musique qui semble si en contradiction avec le genre de personne qu’il est maintenant, mais qui convient aussi en même temps. Et la torsion d’utiliser la musique pour rassembler les gens, mais en tant que troupeau de monstres morts-vivants, est un peu hilarante! Je n’ai pas eu la chance de prendre note des paroles de la chanson qu’ils ont utilisée de très près, mais connaissant ce spectacle, je suis sûr qu’il y avait une bonne superposition de sens qui se passait là aussi.

Ailleurs, Daryl et Negan ont eu leur propre voyage intéressant et quelques moments révélateurs. Pour moi, rien avec Negan ici n’était une surprise, mais c’était agréable de pouvoir enfin confirmer les questions persistantes à son sujet. De sa préoccupation sincère pour les habitants d’Alexandrie potentiellement menacés par le plan de Carol, d’être désireux (peut-être même désespéré) d’obtenir sa deuxième chance avec cette communauté, d’admettre qu’il jouit du pouvoir et d’être important, mais qu’il a des limites et des lignes il ne traversera pas; ce sont toutes des choses auxquelles on a souvent fait allusion. Mais avec les actions passées de Negan, il s’agit toujours de savoir si ces choses étaient un acte ou non. J’aimais bien l’entendre enfin se mêler de ça avec Daryl, et après qu’il ait rendu ses intentions et son allégeance encore plus claires en rejetant les Whisperers et en les tuant pour sauver Daryl sans hésiter, vraiment. Mais aussi, j’ai adoré leur tournure en le déclarant Alpha! Aussi horrible qu’il était en tant que personne, c’est toujours amusant de voir Negan mettre son fanfaron, soyons honnêtes. Mais quel sera le sort de Negan maintenant? Surtout que nous savons que le combat n’est pas encore terminé.

Enfin, il y a le crochet pour la saison 11, comme j’y pense, le voyage pour rencontrer Stéphanie! Deux choses qui se démarquaient ici étaient l’arc d’Ezéchiel, et bien sûr, l’introduction aux couleurs vives de Princess! Pour l’ancien roi, son au revoir avec Jerry était touchant. J’ai peut-être eu un peu les larmes aux yeux. L’entendre dire à Jerry que le Royaume a besoin de lui, Jerry l’appelant par son nom au lieu de “ patron ”, cette étreinte, et l’idée que ce pourrait être la dernière fois que ces deux hommes se voient, ouais, c’était une scène émotionnelle ! Je l’ai aimé. La scène où Ezekiel a dû mettre le cheval à terre et Yumiko l’a rassuré dans son moment de doute. Cela avait du sens – ils ont vraiment besoin de quelqu’un capable de sa marque de leadership optimiste mais pratique dans des moments comme ceux-ci.

Et puis il y a le dernier personnage à rejoindre le casting! J’ai adoré les petites vignettes qu’ils avaient mises en place pour en quelque sorte pré-présenter et nous préparer à rencontrer Princess. Ils étaient effrayants mais drôles et inoffensifs, et le rire d’Ezekiel au ticket de stationnement m’a fait rire aussi. Ces petites scènes étranges mettent en place la veste rose gonflée, les cheveux violets, le grand sourire et “Oh mon dieu, salut!” J’ai hâte d’en savoir plus sur Princess dans l’émission, elle est déjà une bouffée d’air frais.

Dans l’ensemble, beaucoup de bonnes choses dans cet épisode, mais rien de bien qui m’a vraiment surpris. J’aurais aimé que nous puissions peut-être approfondir, disons, le traitement du deuil de Carol et Beta ici. Je ne m’attends pas à ce que les résultats aient changé, mais les battements dans leurs arcs ici ont été tellement accumulés dans cet arc de parcelle plus grand que je pense qu’ils ont gagné un peu plus de concentration qu’ils n’en ont obtenu. Mais ce fut une belle pause pour l’air avant la dernière volée de Whisperer War lorsque Beta revient avec ce nouveau troupeau. En parlant de ce que tout le monde pense qu’il va se passer la semaine prochaine?

J’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé là-bas. Lavez-vous les mains!

