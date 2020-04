The Walking Dead 10.15 Review – «La Tour»

Cette semaine sur The Walking Dead, notre finale pour le moment, Princess mène l’équipe à l’extérieur à travers un champ de mines mais les charme quand même, Beta commence à entendre les marcheurs lui parler mais s’avère qu’ils donnent de bons conseils, et Lydia et Judith affrontent des durs vérités émotionnelles avec la chose la plus proche qu’ils ont chacun d’une figure paternelle.

La parcelle! Ce que j’ai surnommé «l’équipe extérieure» de Yumiko, Eugene et Ezekiel rencontre officiellement Princess, dont la personnalité est aussi colorée que son manteau. Elle est un peu en retrait après avoir été seule pendant au moins un an et a accidentellement effrayé leurs tuyaux. Et puis finit par les emmener sur la «route panoramique» à travers un champ de mines tout en les amenant à un garage plein de roues – par lequel il se trouve qu’elle voulait dire des vélos. Encore mieux que de marcher! Malgré le début cahoteux, Yumiko l’invite à les rejoindre, ce que la princesse fait joyeusement. Pendant ce temps, Beta et les Whisperers marchent leur énorme horde directement dans une Alexandrie vide, puis vers Oceanside, alors qu’il se débat avec le leadership. Finalement, il entend et voit des marcheurs lui parler, murmurant que sa foi est récompensée, mais l’aidant réellement à comprendre où se trouvent réellement les survivants, ainsi qu’à trouver Aaron et Alden qui les suivaient. Cet endroit serait une tour d’hôpital abandonnée, où Lydia essaie de faire face à la haine de sa mère mais aussi à l’idée de la pleurer, pour finalement y arriver avec l’aide de Negan. Carol et Kelly font une course pour Luke, et Kelly donne également à Carol un peu de réconfort et de soulagement de sa tournée d’excuses. Pendant ce temps, Judith rejoint Daryl en patrouille et confie ses craintes que Michonne ne revienne pas, et de perdre d’autres personnes qu’elle aime. Daryl lui assure que même si la perte ne disparaît jamais, elle a une grande famille de gens qui l’aiment et qui veilleront sur elle, et qu’elle veillera un jour aussi. Mais leur moment est écourté par un appel radio de Gabriel, vraisemblablement envoyé juste avant ou juste après que la horde entoure l’hôpital.

Avec ce cliffhanger, il est vraiment frustrant que nous ne sachions pas quand la finale de la saison réelle tombera. Inévitable vu les circonstances, bien sûr! Ne confondez pas ma frustration de me plaindre, je souhaite juste que l’attente entre cette configuration et ce qui vient ensuite ne soit pas un gros point d’interrogation.

Mais parlons d’où nous avons commencé et non d’où nous sommes arrivés. Princesse! Je l’aime déjà. Elle est une bouffée d’air frais jubilatoire sur ce spectacle. Son excitation presque enfantine et ses grâces sociales (ou son absence), son attitude farfelue mais affable et charmante, sa bizarrerie fonctionnent vraiment pour moi. Imaginant une personne qui est aussi extravertie, mais endommagée à sa manière et aussi assez ingénieuse et intelligente pour survivre par elle-même, ses actions ont un sens parfait. Elle essaie si fort et elle veut juste se faire des amis! Mais elle continue de baiser! Mais seulement un peu, et je suis heureuse que cette combinaison particulière de personnes soit celle qu’elle a rencontrée. Il aurait été facile pour n’importe laquelle des survivantes, même celles que nous connaissons et aimons, de la renvoyer, de la laisser derrière elle, ou même de perdre patience et foi et de la tuer. Mais Ezekiel est un esprit apparenté évident, surtout compte tenu de son nom et de ses raisons, Eugene comprend sa maladresse sociale et son désir de trouver des amis, et bien que Yumiko soit la plus difficile à vendre, nous en savons assez sur son passé pour qu’il soit logique qu’elle veille à donner une chance à la princesse. Après les derniers étrangers que ces gens ont rencontrés, vous ne pouvez pas leur reprocher d’être méfiants, mais il est bon de voir un peu de lumière et espérons leur rappeler que tous les étrangers ne sont pas comme les Whisperers. De plus, j’ai adoré la fouille inconsciente à Ezéchiel pour se faire appeler roi, suivi par lui qui n’a peut-être pas utilisé ce titre pour la toute première fois!

Les rayons d’espoir sont un thème ce soir, en fait. Judith et Lydia doivent faire face à leurs mères étant hors de leur vie, de manières très différentes. Pour Judith, elle a traversé beaucoup de choses ces derniers temps: l’incendie de Hilltop était terrifiant et elle a involontairement tué une personne vivante au cours de celle-ci, puis a dû tuer le promeneur fraîchement animé d’une personne qu’elle connaissait toute sa vie. En plus de cela, sa mère est partie et ne reviendra peut-être jamais de sa quête de ce mince espoir que peut-être, juste peut-être, son père pourrait être vivant quelque part! C’est beaucoup pour tout le monde, peu importe un enfant de 8 ans! Ses moments avec Daryl dans les bois étaient tous si charmants et touchants, cependant. J’adore la confiance totale de Daryl dans les capacités et le bon sens de Judith, qu’il la traite et lui parle avec respect à tout moment. Elle est jeune et il n’oublie pas cela, mais il est si bon avec elle. Il ne lui parle jamais ou ne la renvoie pas, et il est tout à fait honnête avec elle: rien ne dit qu’il sait ce qui va se passer, la perte se produira plus d’une fois dans sa vie, mais elle n’est pas seule. Elle est aimée et protégée par de nombreuses personnes, et oui, un jour, ils auront également besoin d’elle pour les protéger. Cet amour n’est pas unilatéral ou sans attentes envers elle. Mais ce n’est pas parce qu’il y a une perte que tout ira mal et vous brisera le cœur par la suite.

Ce n’est pas totalement différent de ce que Kelly dit à Carol: vous ne pouvez pas vous abandonner juste parce que de mauvaises choses se sont produites. Les circonstances et les problèmes de Carol sont bien sûr différents, mais encore une fois, c’est un moment agréable qui donne un nouvel espoir bien nécessaire. Connie est la sœur de Kelly, elle a plus de raisons que quiconque de détester Carol pour ses erreurs horribles et égoïstes. Mais à la place, Kelly choisit non seulement de pardonner à Carol, mais de la comprendre et de la relever. Elle est nouvelle mais elle connaît Carol, qui elle était et ce dont elle était capable. Ce qui la rend différente n’est pas une faiblesse, c’est une superpuissance. C’est une loup solitaire, mais cela lui a permis de faire des choses incroyables, des choses que personne d’autre ne pouvait faire. Ce qui me fait penser que lorsque nous aurons la finale de cette saison, Carol va embrasser à nouveau sa superpuissance de loup solitaire pour aider à sauver tout le monde.

Un autre espoir dans un endroit sombre vient pour Lydia sous la forme de Negan. Ces deux-là se sont liés avant, dans la première moitié de la saison, quand il l’a sauvée de quelques secousses à Alexandrie qui voulaient la blesser pour être une ancienne fille de Whisperer et Alpha. Ici, il voit qu’elle tient le deuil de sa mère à cause de qui était Alpha, à cause de la façon dont Lydia elle-même la détestait et avait depuis un certain temps. Mais il sait aussi que retenir ce chagrin, l’enterrer ne lui servira pas à la fin. Et de tout le monde là-bas, Negan est vraiment la seule personne avec qui Lydia pourrait vraiment laisser tomber ses émotions compliquées. Lydia a été maltraitée par sa mère à bien des égards pendant des années avant de finalement y échapper, elle ne l’aimait plus – mais comme nous l’avons vu, elle ne voulait pas non plus la tuer. Elle aurait peut-être en théorie voulu sa mort, sachant qu’elle devait mourir, mais cela se passe réellement, c’est autre chose. Je pense qu’au fond, Lydia voulait que sa mère l’aime, même si elle savait sans aucun doute que c’était impossible. Au lieu de cela, elle avait une mère qui voulait la tuer et la seule raison pour laquelle elle ne l’a pas été parce que quelqu’un d’autre l’a tuée. C’est beaucoup à traiter. C’est le genre de choses que les gens vont en thérapie pendant des années pour essayer de traiter. Lydia, elle aussi, sera sans aucun doute hantée par cela pendant longtemps, peut-être toute sa vie, mais c’est bien qu’elle ait des gens qui la surveillent maintenant aussi, qui essaient de l’aider à s’en sortir. Même si c’est Negan, de tous les gens! Mais encore une fois, il convient. Qui mieux conseiller la fille qui pense qu’elle est un monstre que l’homme qui l’était vraiment?

Et en parlant de monstres, wow, Beta est vraiment en train de perdre, hein? Cela non plus n’est pas choquant. La compréhension de Beta sur la raison a toujours été ténue, mais maintenant, commencer à entendre directement les marcheurs lui parler est un niveau supérieur. Cela montre qu’il n’est pas un idiot que les conseils qu’il “ entend ” d’eux le mènent sur la bonne voie, lui permettant d’attraper des indices qu’il aurait probablement remarqués par lui-même s’il était dans son bon esprit (ou ce qui s’est passé pour cela) ). Il est également clairement un peu hors jeu en même temps, car il faut tellement de temps pour remarquer qu’Aaron et Alden sont juste au-dessus d’eux. Dans cet épisode, Beta est surtout une bonne menace à l’ancienne, vraiment, mais il est sacrément bon dans ce domaine, l’a toujours été. C’est une énorme horde avec laquelle il s’est rassemblé pour se venger, et les survivants ont peut-être un bâtiment solide pour se cacher, mais ils sont toujours immobilisés tout de même.

Alors, comment nos héros s’en sortiront-ils? Je soupçonne fortement que Maggie va apparaître – rappelez-vous, nous avons entendu que Carol lui a écrit la semaine dernière sur les Whisperers – et aussi que la poignée de survivants qui ne sont pas dans la tour joueront des rôles clés, bien sûr. Le sort d’Aaron et d’Alden n’est pas clair, mais Daryl, Judith, Carol et Kelly sont tous là-bas, et aucun d’entre eux ne doit être pris à la légère. Pas même l’enfant de 8 ans! Mais écoutons vos théories: comment cela se terminera-t-il? Comment survivront-ils? Et qui ne survivra pas? Et Eugene et sa compagnie arriveront-ils à la réunion?

Jusqu’à ce que nous le découvrions, merci comme toujours de suivre et de lire ces critiques cette saison! J’espère revenir bientôt avec la finale, mais pour l’instant, restez en sécurité et lavez-vous les mains!

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bien

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait