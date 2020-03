The Walking Dead 10 présente un nouveau personnage de la bande dessinée

Dans le dernier épisode de The Walking Dead, Eugene, Yumiko et Ezekiel rencontrent un nouveau personnage issu des bandes dessinées de Robert Kirkman (Spoiler Warning)

L’article suivant comprend des spoilers pour l’épisode 14 de The Walking Dead 10, “Look At The Flowers”, qui sera diffusé ce soir sur Fox TV en Espagne.

Après que tout le monde se soit dispersé lors de l’attaque de Whisperer sur Hilltop, dans le dernier épisode de The Walking Dead, “Regardez les fleurs”, les survivants de la bataille étaient de retour ensemble. Cela inclut les enfants, qui ont survécu, bien qu’Ezéchiel se punisse toujours pour ne pas les avoir protégés au milieu du chaos.

Eugene s’occupe des blessures de Rosita, mais Rosita sait qu’elle doit être ailleurs. Jusqu’à présent, elle est la seule à savoir qu’elle a parlé à Stephanie à la radio et qu’ils ont fixé un rendez-vous pour une réunion à Charleston. Lorsqu’il voit le doute d’Eugène sur le départ après la bataille, il l’encourage à dire à tout le monde ce qui se passe. Il partage avec prudence sa communication avec Stéphanie et ses plans pour rencontrer le reste du groupe. Beaucoup d’entre eux ont des questions et Eugene commence à s’effondrer sous la pression, mais Ezequiel intervient, encourageant les autres à l’écouter.

La croyance d’Eugène dans cette nouvelle alliance avec le groupe de Stéphanie les convainc, et un petit groupe prévoit d’aller à la réunion. Au départ, Yumiko encourage Magna à y aller, mais après tout ce qu’elle a traversé, Magna n’est pas d’humeur à aller et propose à Yumiko d’aller à sa place.

Malgré sa maladie, Ezequiel décide également de partir et Jerry lui dit au revoir les larmes aux yeux, apparemment inquiet de ne plus revoir Ezequiel.

Eugene, Yumiko et Ezekiel voyagent à cheval jusqu’à leur destination. Eugene exprime son espoir que la communauté Stephanie a des bonbons. Ezéchiel, cependant, a clairement d’autres choses en tête et ne rit pas de la blague d’Eugène. Avant qu’Ezekiel puisse élaborer, ils se heurtent à une paire de marcheurs en cage sur le bord de la route. Ils savent que les Whisperers ne sont pas responsables, alors ils décident de prendre quelques minutes pour enquêter.

Ils se séparèrent et Ezéchiel rencontra un trio de marcheurs. Il se débarrasse des deux premiers avec facilité, mais l’effort le fait tousser de façon incontrôlable et perd presque avec le troisième. réussissant à le réduire comme Yumiko l’appelle avec tout clair à distance. Ezequiel récupère avant de retourner auprès de ses compagnons.

Cette nuit-là, pendant que les autres dorment, Ezequiel se réchauffe au coin du feu lorsque son cheval fait soudain des bruits d’angoisse et s’effondre. Ezequiel se rend compte que le cheval ne se lèvera plus et le poignarde tristement dans la tête pour mettre fin à ses souffrances.

Yumiko s’approche et lui présente ses condoléances. Ezequiel commente qu’il n’aurait pas dû venir. Il demande à Yumiko de le laisser derrière lui s’il tombe. Comme votre cheval, il n’est peut-être pas assez fort pour ce voyage. Yumiko refuse, mais Ezequiel lui dit que ce n’est pas grave s’ils le quittent, ce n’est pas correct de la traîner avec Eugene. Yumiko l’encourage avec quelques mots encourageants et accepte de continuer avec eux.

Le lendemain matin, ils arrivent à Charleston. En entrant dans la ville, ils trouvent une scène déroutante. Les marcheurs ont été habillés et encadrés de ce qui était autrefois la vie humaine. Il y en a un enchaîné à une chaise berçante qui gère une boutique, un couple dans une fenêtre de restaurant avec des cocktails attachés aux mains, et un coincé dans une voiture recevant un ticket de circulation d’un autre. Ezéchiel éclate de rire hystérique à la vue. Alors qu’ils marchent dans une ruelle, une femme aux cheveux violets s’approche d’eux avec un gros pistolet. Elle est ravie de vous voir. Les fans de bandes dessinées la reconnaîtront comme Juanita Sánchez alias princesse.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Josh McDermitt, Christian Serratos, Jeffrey Dean Morgan, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Cooper Andrews et Samantha Morton.

