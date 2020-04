The Walking Dead 10. Tout est prêt pour la bataille finale

L’avant-dernier épisode de The Walking Dead 10, The Tower, sert de résumé de tout ce qui s’est passé cette saison et nous prépare à la grande bataille finale avec les Whisperers

AVIS: l’article suivant inclut des spoilers pour l’épisode 15 de The Walking Dead 10, La Torre, diffusé lundi dernier en Espagne via FOX TV.

L’épisode de cette semaine de The Walking Dead, The Tower, est l’avant-dernier épisode de la dixième saison de la série. Cependant, la finale de la saison ne sera pas diffusée la semaine prochaine en raison des nouvelles réalités de la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui ont retardé la post-production de l’épisode. Par conséquent, cet épisode sert de récapitulation saisonnière, du moins pour le moment. Malheureusement, en raison de sa place dans l’histoire, il comprend beaucoup d’accumulation et peu de résolution. En fait, cela ressemble étroitement à l’épisode d’il y a environ un mois dans lequel Hilltop se préparait pour le début de la guerre avec les Whisperers.

Cette fois, cependant, Beta dirige une nouvelle horde et, après le meurtre d’Alpha, il est encore plus sanguinaire que d’habitude. Heureusement, les communautés ont anticipé cela et ont abandonné leurs emplacements habituels en se cachant dans un hôpital voisin.

Les chuchoteurs

Le premier arrêt Les morts-vivants Beta est Alexandrie et est perplexe lorsqu’elle découvre qu’elle est déserte. Lui et deux autres Whisperers examinent la horde sur le balcon du moulin à vent. La bêta essaie de décider quoi faire ensuite. Mais au lieu de demander l’avis de ses collègues, il entend une voix qui lui murmure à l’esprit. Lorsque vous tournez la tête, il est également clair que vous portez à nouveau un masque intégral, mais maintenant la moitié est en peau neuve, pourrait-il être en Alpha?

Lorsque Beta prend la décision d’aller à Oceanside ensuite, Alden passe la tête par la fenêtre au-dessus d’eux. Aaron attend à proximité et Alden lui fait signe. La paire suit tranquillement les Whisperers et informe le reste des communautés alliées.

Communautés

À l’hôpital, les gens travaillent sur des projets ou essaient de rester occupés. Certains regardent, Kelly enseigne la langue des signes de Gabriel, Jerry essaie d’éloigner les chats. Pendant ce temps, Luke travaille sur un projet qui semble important pour la prochaine bataille, mais quelque chose manque. Elle a besoin de quelqu’un pour faire une course et Carol fait du bénévolat.

Daryl

Pendant ce temps, Daryl patrouille dans une forêt voisine et essaie de parler sur le walkie avec Michonne, pour l’avertir de ne pas retourner à Alexandrie, ou du moins l’espère, car il ne semble y avoir personne de l’autre côté.

Lydia et Judith

Lydia est seule à l’hôpital caressant un chat. Judith s’approche pour lui présenter ses condoléances pour le décès de sa mère. Lydia l’ignore et informe Judith que tout le monde ne peut pas avoir une mère comme la sienne. Judith s’éloigne, apparemment inquiète de l’absence de Michonne.

Judith et Daryl

Judith quitte la sécurité de l’hôpital et se rend dans la forêt où elle tue plusieurs promeneurs lorsqu’elle rencontre Daryl. Il veut la raccompagner, mais Judith proteste. Elle veut savoir ce que fait Daryl. Daryl accepte finalement de le laisser rester tant qu’elle reste près de lui et fait ce qu’il lui dit.

Oceanside

Beta et la horde se rapprochent d’Oceanside, mais Beta sent que quelque chose ne va pas. Un de ses compagnons essaie de l’encourager, mais l’appelle accidentellement Alpha. Bien qu’il se rende compte de son erreur et bégaye pour se corriger tandis que Beta qui ne l’a pas bien pris tend la main pour que son couteau le tue. Cependant, avant qu’il ne puisse agir contre l’autre Murmure, la voix dans sa tête l’interrompt. Alors que Beta écoute attentivement les instructions de la voix, l’autre Whisperer regarde.

Pendant ce temps, Alden et Aaron regardent à une distance sûre. Ils transmettent par radio l’hôpital, qui porte le nom de code “Tower”, pour informer les autres que la horde se dirige vers Oceanside comme prévu.

Carol et Kelly

Carol dirige la course de Luke accompagné de Kelly. Ils travaillent ensemble pour retirer les fils d’une voiture. Une fois la tâche terminée, Carol en profite pour tenter de se racheter, mais Kelly lui assure qu’ils vont bien. Carol se sent toujours mal de ce qui est arrivé à Connie et souhaite qu’elle puisse y retourner. Kelly refuse toujours de croire que Connie est partie, mais la disparition de sa sœur l’aide également à comprendre pourquoi Carol a fait ce qu’elle a fait.

Kelly avoue que les exploits de Carol sont devenus une légende dans la communauté. Elle sait que Carol irait dans le sens d’un loup solitaire et ferait ce qui doit être fait. Elle voit cela comme une forteresse. Kelly croit que Carol ne peut pas abandonner cette partie d’elle-même parce que de mauvaises choses se produisent.

Image de Carol et Kelly tirée de l’épisode The Walking Dead Tower

Lydia et Negan

À l’hôpital, Negan, qui est libre et serviable, s’approche de Lydia, qui caresse maintenant un chien. Il lui offre de la nourriture. Elle refuse et avoue qu’elle l’évite. Elle essaie de le virer, mais Negan veut rétablir leur connexion. Il l’informe qu’il aimait sa mère même si elle a fait des choses terribles et souhaite qu’il n’ait pas eu à la tuer. Il l’encourage ensuite à dire tout ce qu’il a besoin de dire. Lydia l’informe simplement que presque tout le monde souhaite qu’il soit mort et quitte.

De retour avec Judith et Daryl

Dans la forêt, Judith et Daryl rencontrent un groupe de marcheurs conduits par un Whisperer. Daryl tire sur le Whisperer avec une arbalète mais parvient à fuir gravement blessé, lui et Judith éliminent les zombies et courent après le Whisperer, qu’ils trouvent en train de mourir dans un fossé.

Le chuchoteur, qui enlève son masque, dit à Daryl qu’il lui dira tout ce qu’il veut savoir s’il sort la flèche de sa poitrine et lui indique enfin que les chuchoteurs et la horde se dirigent vers Oceanside, mais qu’il a décidé de partir parce que Beta l’a perdu. Daryl ne sait pas s’il sait où se trouvent les communautés conjointes, mais il sait que Beta continuera à venir les chercher. Le chuchoteur le supplie de ne pas lui tirer dans la tête car il veut devenir un zombie après sa mort. À la surprise de Judith, Daryl le fait quand même. Il récupère ensuite ses flèches du corps.

Judith souligne qu’elle n’a pas eu à tuer le Whisperer, mais Daryl répond qu’elle allait mourir de toute façon, alors il vaut mieux être rapide. Judith est surprise quand Daryl s’éloigne en laissant le corps derrière. Tout en se demandant si la femme avait une famille, Daryl lui prend la main pour la ramener à l’hôpital.

Aaron et Alden

Beta guette les signes de sa proie, comme le lui dit la voix dans sa tête. Il remarque une branche cassée puis un chat croise le chemin de la horde. Beta rit doucement.

Aaron et Alden continuent de suivre la horde, mais maintenant ils semblent très proches d’elle. Alors qu’ils avancent en parallèle, Alden commente que le plan va fonctionner: quelqu’un dit pourquoi les choses vont très mal se passer. Alors que le duo discute de leurs pertes aux Whispers, ils se rendent compte que la horde change de direction vers l’hôpital. Aaron essaie de le diffuser par radio, mais échoue. Le couple se tourne pour courir, mais ils ne font que quelques pas avant d’être entourés de Whisperers.

Aaron et Alden les morts-vivants 10 × 15

Lydia et Negan

À l’hôpital, Lydia cherche Negan. Elle lui dit avec colère qu’il ne peut pas lui dire quoi faire. Negan est d’accord, puis, bien qu’il vienne d’un bon endroit, il continue de faire exactement cela. Il lui dit qu’elle devrait le frapper, cela la fera se sentir mieux. Quand Lydia dit qu’elle se sent bien, Negan lui dit qu’elle doit pleurer pour sa mère. Lydia l’appelle juste pour avoir tué Alpha afin que les communautés communes pensent qu’il est un héros et pour lui avoir dit qu’il aimait sa mère quand Lydia la détestait, ou du moins le voulait. Quand il gronde Negan, Lydia s’effondre et quand il lui dit qu’il va bien, elle commence à le frapper. Il la serre dans ses bras et elle pleure.

Judith et Daryl

Judith est toujours en colère contre Daryl pour avoir laissé le corps du Whisperer dans un fossé. Cela vous fait vous demander ce qui se passerait si l’une des personnes que vous aimez était perdue. Daryl se rend compte que quelque chose d’autre se passe. Judith admet enfin avoir parlé à Michonne. Elle ne parle pas à Daryl de la découverte de Rick et dit seulement que Michonne est allée aider certaines personnes dans le besoin. Elle déclare qu’elle ne voulait pas en parler à Daryl car elle craignait qu’il ne parte également.

Daryl dit qu’il ne le fera pas, mais il ne peut pas le promettre car il ne sait pas ce qui va se passer. Il sait qu’elle a une grande famille pleine de gens qui feraient n’importe quoi pour elle. Alors qu’ils finissent de parler de cœur à cœur, Gabriel appelle la radio et bien que le message ne soit pas très clair, il y a deux mots qui peuvent être discernés: revenir en arrière.

Le prélude à la bataille finale de The Walking Dead 10

Beta et la horde sont arrivées à l’hôpital. Lui et les autres Whisperers sont prêts pour la guerre.

Alors que dans des circonstances normales, nous n’aurions qu’à attendre une semaine pour voir comment la bataille finale de The Walking Dead s’est déroulée, nous avons maintenant une attente indéfinie pour nous demander ce qui est arrivé à Alden et Aaron, et si Judith et Daryl vont revenir.

Depuis que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est "Star Wars: Episode IV", j'ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s'avançant pour remplir l'écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d'autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j'ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n'est donc pas surprenant qu'il finisse par étudier à l'École des arts de Saragosse.